Receta de caramelos de propóleo y miel caseros, rápida y fácil

Golosinas artesanales, listas para enfriar y disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En días fríos en muchos hogares argentinos trae consigo una costumbre sencilla y reconfortante: el aroma dulzón de los caramelos de miel y propóleo hechos en casa. Un gesto de abuela, una solución natural que alivia gargantas y endulza la tarde, tan vigente en las mochilas escolares como en la mesa de luz para calmar la tos.

Aunque su receta se transmite de boca en boca y varía según la provincia, estos caramelos suelen aparecer cuando el clima se pone fresco o hay que cuidar la salud de la familia, especialmente en épocas de resfríos. Con ingredientes nobles y un proceso fácil, se convierten en un clásico de la botica casera argentina.

Receta de caramelos de propóleo y miel

Los caramelos de propóleo y miel son pequeñas pastillas sólidas, ámbar y brillantes, elaboradas a partir de la cocción de miel, propóleo y azúcar, que se endurecen al enfriar. Suelen tener forma de gota o disco y se preparan en moldes o sobre papel manteca.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Preparación simple y efectiva, ideal para los días de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

150 gr de miel pura

50 gr de azúcar

2 cucharaditas de extracto de propóleo (líquido)

1 cucharada de jugo de limón (opcional)

Aceite neutro (apenas para engrasar el molde o papel)

Azúcar impalpable o almidón de maíz (para espolvorear y evitar que se peguen)

Cómo hacer caramelos de propóleo y miel, paso a paso

Colocar la miel y el azúcar en una olla de fondo grueso. Cocinar a fuego bajo, removiendo para disolver el azúcar. Cuando la mezcla comience a hervir y haga burbujas grandes, dejar sin revolver y controlar la temperatura: debe alcanzar unos 145°C (consejo: usar termómetro de cocina si tenés). Retirar del fuego e incorporar el extracto de propóleo y el jugo de limón, mezclando bien. Verter con cuidado la mezcla caliente en moldes pequeños o sobre papel manteca en gotitas. Si usás papel, una cuchara de té ayuda a dar forma. Dejar enfriar completamente (tip: no tocar el caramelo caliente, quema fuerte). Desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable o almidón de maíz para que no se peguen entre sí. Guardar en frasco hermético una vez fríos y secos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 caramelos pequeños.

Dulces caseros, una tradición que cuida y reconforta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 18 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 4,5 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan hasta 2 meses en frasco hermético, en lugar fresco y seco. No se recomienda freezer. En días húmedos, envolver en papel para que no absorban humedad.