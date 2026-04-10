Receta de caramelos de propóleo y miel caseros, rápida y fácil

En días fríos en muchos hogares argentinos trae consigo una costumbre sencilla y reconfortante: el aroma dulzón de los caramelos de miel y propóleo hechos en casa. Un gesto de abuela, una solución natural que alivia gargantas y endulza la tarde, tan vigente en las mochilas escolares como en la mesa de luz para calmar la tos.
Aunque su receta se transmite de boca en boca y varía según la provincia, estos caramelos suelen aparecer cuando el clima se pone fresco o hay que cuidar la salud de la familia, especialmente en épocas de resfríos. Con ingredientes nobles y un proceso fácil, se convierten en un clásico de la botica casera argentina.
Receta de caramelos de propóleo y miel
Los caramelos de propóleo y miel son pequeñas pastillas sólidas, ámbar y brillantes, elaboradas a partir de la cocción de miel, propóleo y azúcar, que se endurecen al enfriar. Suelen tener forma de gota o disco y se preparan en moldes o sobre papel manteca.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 150 gr de miel pura
- 50 gr de azúcar
- 2 cucharaditas de extracto de propóleo (líquido)
- 1 cucharada de jugo de limón (opcional)
- Aceite neutro (apenas para engrasar el molde o papel)
- Azúcar impalpable o almidón de maíz (para espolvorear y evitar que se peguen)
Cómo hacer caramelos de propóleo y miel, paso a paso
- Colocar la miel y el azúcar en una olla de fondo grueso. Cocinar a fuego bajo, removiendo para disolver el azúcar.
- Cuando la mezcla comience a hervir y haga burbujas grandes, dejar sin revolver y controlar la temperatura: debe alcanzar unos 145°C (consejo: usar termómetro de cocina si tenés).
- Retirar del fuego e incorporar el extracto de propóleo y el jugo de limón, mezclando bien.
- Verter con cuidado la mezcla caliente en moldes pequeños o sobre papel manteca en gotitas. Si usás papel, una cuchara de té ayuda a dar forma.
- Dejar enfriar completamente (tip: no tocar el caramelo caliente, quema fuerte).
- Desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable o almidón de maíz para que no se peguen entre sí.
- Guardar en frasco hermético una vez fríos y secos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 30 caramelos pequeños.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 18 kcal
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 4,5 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan hasta 2 meses en frasco hermético, en lugar fresco y seco. No se recomienda freezer. En días húmedos, envolver en papel para que no absorban humedad.