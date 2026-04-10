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Receta de caramelos de propóleo y miel caseros, rápida y fácil

Un alivio natural y rápido para la garganta en invierno, hechos en casa con ingredientes simples y tradicionales

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Doce caramelos de propóleo y miel caseros de color ámbar, sin envoltorios y con una capa fina de azúcar, sobre una mesada clara en una cocina.
Golosinas artesanales, listas para enfriar y disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En días fríos en muchos hogares argentinos trae consigo una costumbre sencilla y reconfortante: el aroma dulzón de los caramelos de miel y propóleo hechos en casa. Un gesto de abuela, una solución natural que alivia gargantas y endulza la tarde, tan vigente en las mochilas escolares como en la mesa de luz para calmar la tos.

Aunque su receta se transmite de boca en boca y varía según la provincia, estos caramelos suelen aparecer cuando el clima se pone fresco o hay que cuidar la salud de la familia, especialmente en épocas de resfríos. Con ingredientes nobles y un proceso fácil, se convierten en un clásico de la botica casera argentina.

Receta de caramelos de propóleo y miel

Los caramelos de propóleo y miel son pequeñas pastillas sólidas, ámbar y brillantes, elaboradas a partir de la cocción de miel, propóleo y azúcar, que se endurecen al enfriar. Suelen tener forma de gota o disco y se preparan en moldes o sobre papel manteca.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Frasco de miel con dipper, medio limón, azúcar granulada, botella de aceite neutro, dos cucharas con extracto de propóleo y cuenco con azúcar impalpable sobre una mesada.
Preparación simple y efectiva, ideal para los días de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 150 gr de miel pura
  • 50 gr de azúcar
  • 2 cucharaditas de extracto de propóleo (líquido)
  • 1 cucharada de jugo de limón (opcional)
  • Aceite neutro (apenas para engrasar el molde o papel)
  • Azúcar impalpable o almidón de maíz (para espolvorear y evitar que se peguen)

Cómo hacer caramelos de propóleo y miel, paso a paso

  1. Colocar la miel y el azúcar en una olla de fondo grueso. Cocinar a fuego bajo, removiendo para disolver el azúcar.
  2. Cuando la mezcla comience a hervir y haga burbujas grandes, dejar sin revolver y controlar la temperatura: debe alcanzar unos 145°C (consejo: usar termómetro de cocina si tenés).
  3. Retirar del fuego e incorporar el extracto de propóleo y el jugo de limón, mezclando bien.
  4. Verter con cuidado la mezcla caliente en moldes pequeños o sobre papel manteca en gotitas. Si usás papel, una cuchara de té ayuda a dar forma.
  5. Dejar enfriar completamente (tip: no tocar el caramelo caliente, quema fuerte).
  6. Desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable o almidón de maíz para que no se peguen entre sí.
  7. Guardar en frasco hermético una vez fríos y secos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 caramelos pequeños.

Caramelos de miel y limón redondos, cubiertos de azúcar, dispuestos sobre una mesa de madera. Hay limones cortados, un tarro de miel y un dispensador de madera.
Dulces caseros, una tradición que cuida y reconforta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 18 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 4,5 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan hasta 2 meses en frasco hermético, en lugar fresco y seco. No se recomienda freezer. En días húmedos, envolver en papel para que no absorban humedad.

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