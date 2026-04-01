Las gomitas de sandía, con su color vibrante y aroma frutal, traen a la memoria tardes de infancia y meriendas compartidas en familia. Son pequeñas y tentadoras, ideales para endulzar cualquier momento del día.
En Argentina, las gomitas caseras son una opción rápida y económica para preparar golosinas naturales, evitando conservantes y químicos. Se suelen hacer para cumpleaños infantiles, souvenirs de fiestas o simplemente para tener algo rico y fresco en la heladera. Darles sabor a sandía es una manera original de aprovechar la fruta de estación y sorprender a grandes y chicos.
Receta de gomitas de sandía casera, rápida y fácil
Las gomitas de sandía son caramelos blandos y elásticos, preparados a base de jugo de sandía natural, azúcar y gelatina sin sabor. Se enfrían en moldes hasta tomar cuerpo y se cortan en cubos o figuras, listos para disfrutar como snack o golosina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora (15 minutos de preparación activa + 45 minutos de enfriado).
Ingredientes
- 250 cc de jugo de sandía (colado, sin semillas)
- 200 gr de azúcar
- 25 gr de gelatina sin sabor (aprox. 2 sobres)
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Azúcar extra para rebozar (cantidad necesaria)
Cómo hacer gomitas de sandía casera, paso a paso
- Licuar la sandía y colar para obtener 250 cc de jugo bien filtrado (sin semillas ni pulpa gruesa).
- En una olla pequeña, mezclar el jugo de sandía, el azúcar y el jugo de limón. Calentar a fuego bajo, revolviendo para disolver el azúcar completamente.
- Antes de que hierva, agregar la gelatina sin sabor en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos. No dejar hervir, solo calentar hasta integrar y que la mezcla quede homogénea.
- Retirar del fuego y volcar la mezcla en un molde rectangular o en moldes para bombones, previamente humedecidos con agua fría.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 45 minutos, hasta que esté bien firme.
- Desmoldar y cortar en cubos o figuras. Rebozar cada gomita en azúcar extra para que no se peguen entre sí.
- Guardar en recipiente hermético en la heladera.
Consejos técnicos:
- No dejar hervir la mezcla, solo calentar hasta integrar la gelatina.
- Utilizar moldes de silicona para un desmolde fácil.
- Si se qdesean gomitas más firmes, aumentar un poco la gelatina.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 24 gomitas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 50 kcal
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.