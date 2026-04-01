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Receta de gomitas de sandía casera, rápida y fácil

Refrescantes, coloridas y fáciles de preparar, se presentan como una alternativa sencilla y natural a las golosinas industriales, ideales para disfrutar en casa con pocos ingredientes y en pocos pasos

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Varias gomitas de sandía rojas y verdes, cubiertas de azúcar, esparcidas sobre una tabla de madera con hojas de menta fresca y cristales de azúcar.
Un snack argentino fácil y rápido: gomitas de sandía preparadas con fruta natural y gelatina sin sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gomitas de sandía, con su color vibrante y aroma frutal, traen a la memoria tardes de infancia y meriendas compartidas en familia. Son pequeñas y tentadoras, ideales para endulzar cualquier momento del día.

En Argentina, las gomitas caseras son una opción rápida y económica para preparar golosinas naturales, evitando conservantes y químicos. Se suelen hacer para cumpleaños infantiles, souvenirs de fiestas o simplemente para tener algo rico y fresco en la heladera. Darles sabor a sandía es una manera original de aprovechar la fruta de estación y sorprender a grandes y chicos.

Receta de gomitas de sandía casera, rápida y fácil

Las gomitas de sandía son caramelos blandos y elásticos, preparados a base de jugo de sandía natural, azúcar y gelatina sin sabor. Se enfrían en moldes hasta tomar cuerpo y se cortan en cubos o figuras, listos para disfrutar como snack o golosina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora (15 minutos de preparación activa + 45 minutos de enfriado).

Ingredientes

  • 250 cc de jugo de sandía (colado, sin semillas)
  • 200 gr de azúcar
  • 25 gr de gelatina sin sabor (aprox. 2 sobres)
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Azúcar extra para rebozar (cantidad necesaria)
Una vista aérea de rodajas de sandía, un tazón de líquido rojo, azúcar, miel, limones, menta y cucharas sobre una tabla de madera oscura.
Gomitas de sandía, una receta que transforma la fruta de estación en un dulce irresistible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gomitas de sandía casera, paso a paso

  1. Licuar la sandía y colar para obtener 250 cc de jugo bien filtrado (sin semillas ni pulpa gruesa).
  2. En una olla pequeña, mezclar el jugo de sandía, el azúcar y el jugo de limón. Calentar a fuego bajo, revolviendo para disolver el azúcar completamente.
  3. Antes de que hierva, agregar la gelatina sin sabor en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos. No dejar hervir, solo calentar hasta integrar y que la mezcla quede homogénea.
  4. Retirar del fuego y volcar la mezcla en un molde rectangular o en moldes para bombones, previamente humedecidos con agua fría.
  5. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 45 minutos, hasta que esté bien firme.
  6. Desmoldar y cortar en cubos o figuras. Rebozar cada gomita en azúcar extra para que no se peguen entre sí.
  7. Guardar en recipiente hermético en la heladera.

Consejos técnicos:

  • No dejar hervir la mezcla, solo calentar hasta integrar la gelatina.
  • Utilizar moldes de silicona para un desmolde fácil.
  • Si se qdesean gomitas más firmes, aumentar un poco la gelatina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 24 gomitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 50 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Receta de gomitas de sandía casera, rápida y fácil

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