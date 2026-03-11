7 plantas de interior que no necesitan tierra y crecen todo el año

La hidroponía permite cultivar plantas de interior sin tierra y facilita un crecimiento continuo durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jardinería interior ha experimentado un auge en los últimos años, impulsada por la búsqueda de soluciones decorativas y sostenibles para espacios urbanos. Dentro de las alternativas más innovadoras destaca la hidroponía, un método que elimina el uso de sustratos tradicionales. Varias especies de plantas pueden desarrollarse plenamente en agua, sin requerir tierra y con crecimiento durante todo el año, según informan medios especializados como The Guardian y Better Homes & Gardens. Esta tendencia ha captado la atención de quienes buscan integrar naturaleza en sus hogares sin enfrentar los desafíos del suelo convencional.

Qué es la hidroponía

La hidroponía se define como un sistema de cultivo en el que las plantas reciben los nutrientes necesarios disueltos en agua, prescindiendo por completo de la tierra. Este método permite controlar con precisión la nutrición y el ambiente de crecimiento, lo que propicia un desarrollo más saludable y continuo. The Guardian explica que la hidroponía puede aplicarse tanto a escala comercial como doméstica, facilitando el cultivo de especies ornamentales y comestibles en interiores.

El método hidropónico reduce la aparición de plagas y disminuye la necesidad de riego frecuente en espacios interiores

Según Better Homes & Gardens, la adopción de la hidroponía en el hogar responde a la demanda de soluciones limpias, eficientes y adaptadas a espacios reducidos. El método no solo evita la acumulación de plagas asociadas a la tierra, sino que también reduce la necesidad de riego frecuente. Además, el control sobre los nutrientes y la ausencia de sustrato hacen que el crecimiento de las plantas sea más regular a lo largo de las estaciones, independientemente de las condiciones climáticas externas.

Algunas plantas de interior han demostrado una capacidad notable para prosperar en agua, siempre que se les proporcione luz suficiente y cambios regulares de líquido. La selección adecuada de especies permite mantener ambientes verdes y frescos sin recurrir a complejas instalaciones de jardinería.

7 plantas de interior que no necesitan tierra

Pothos o Epipremnum aureum

El pothos destaca como una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de mantener en hidroponía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pothos es una de las plantas más adaptables a la hidroponía. Puede desarrollar raíces fuertes y hojas vigorosas en frascos o jarrones con agua. Better Homes & Gardens sugiere cortar esquejes sanos y sumergirlos parcialmente para estimular un crecimiento rápido. La planta destaca por su resistencia y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en una opción frecuente para interiores.

Lirio de la paz (Spathiphyllum)

El lirio de la paz desarrolla raíces fuertes en agua y conserva su follaje saludable con cambios semanales de líquido (Freepik)

El lirio de la paz se adapta con rapidez al crecimiento en agua. Los expertos de The Guardian señalan que esta especie requiere cambios de agua semanales y exposición a luz indirecta. Sus raíces blancas y gruesas se desarrollan con facilidad, mientras que su follaje y flores mantienen un aspecto saludable sin sustrato.

Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)

El bambú de la suerte crece en recipientes de agua con guijarros y tolera condiciones de poca luz en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bambú de la suerte es popular por su simbolismo y facilidad de cultivo en agua. Better Homes & Gardens informa que solo necesita un recipiente con agua limpia y guijarros para mantener la estabilidad. La planta tolera poca luz y responde bien a cambios periódicos de agua, manteniéndose verde durante todo el año.

Ficus robusta (Ficus elastica)

El ficus robusta puede adaptarse al cultivo en agua si se emplean esquejes jóvenes y se mantiene una nutrición adecuada (Freepik)

El ficus robusta o árbol del caucho puede crecer en hidroponía si se introducen esquejes jóvenes en agua. Según The Guardian, el desarrollo de raíces puede tomar varias semanas, pero una vez establecido, el ficus se adapta a la vida sin tierra y conserva su follaje brillante.

Tradescantia zebrina

La tradescantia zebrina resalta por su follaje bicolor y prospera en agua, siempre que reciba luz abundante y renovaciones regulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradescantia zebrina es valorada por su follaje bicolor y su capacidad de prosperar en agua. Los tallos pueden cortarse y colocarse en frascos, donde enraizan fácilmente. Better Homes & Gardens afirma que la planta necesita luz abundante para mantener los matices de sus hojas y cambios regulares de agua para evitar el deterioro.

Aloe vera

El aloe vera puede crecer varios meses en agua con raíces sumergidas y piedras en la base, aunque a largo plazo prefiere el sustrato tradicional (Freepik)

El aloe vera puede mantenerse en agua durante largos periodos si se cuidan ciertos detalles. Fuentes comoThe SpruceyGardening Know Howindican que es importante solo cubrir las raíces con agua y cambiarla con frecuencia para evitar pudriciones. Se recomienda incorporar piedras o guijarros en la base para estabilizar la planta y mantener el tallo seco. El aloe vera puede crecer varios meses en ambientes interiores bajo estas condiciones, aunque en el largo plazo se desarrolla mejor en sustrato. Aun así, es posible disfrutar de sus hojas carnosas y aspecto decorativo en agua, con luz abundante y sin exposición directa al sol.

Hiedra inglesa (Hedera helix)

La hiedra inglesa y el aloe vera completan la lista de plantas aptas para hidroponía, aportando variedad y frescura a los interiores (Freepik)

La hiedra inglesa puede cultivarse sin tierra, siempre que se utilicen tallos jóvenes y se mantenga el agua limpia. Better Homes & Gardens recomienda reemplazar el líquido cada semana y evitar la exposición directa al sol para preservar el color y la salud de las hojas.

La hidroponía doméstica ofrece una alternativa sostenible y decorativa para quienes desean integrar el verde en sus espacios interiores. Según The Guardian, los avances en el conocimiento sobre nutrientes y cuidados han permitido que especies como el pothos, el lirio de la paz y la hiedra inglesa crezcan de manera continua y saludable durante los 12 meses del año. El cultivo hidropónico facilita el mantenimiento, reduce riesgos de plagas y promueve ambientes más limpios, según expertos consultados por medios internacionales.