Tendencias

Teletrabajo y café: cuáles son las 5 “reglas de etiqueta” que facilitan la convivencia en los espacios compartidos

Algunas prácticas recomendadas por especialistas logran transformar la dinámica en locales concurridos, favoreciendo un clima de respeto y comodidad tanto para quienes buscan trabajar como para quienes desean socializar, según una experta

Guardar
El respeto al espacio compartido
El respeto al espacio compartido es clave para una experiencia agradable en cafeterías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La permanencia excesiva de algunos clientes en los cafés sin consumir repetidamente se ha convertido en un tema de debate en la era del teletrabajo y la cultura de las cafeterías.

Las nuevas normas de etiqueta buscan equilibrar la comodidad personal con el respeto a los espacios compartidos, según recomiendan expertos en buenas costumbres y convivencia.

Lisa Mirza Grotts, reconocida especialista en protocolo y etiqueta, advierte que el comportamiento de los clientes puede influir de manera decisiva en el ambiente de cualquier cafetería. Acciones cotidianas como dejar residuos en la mesa, hablar en voz alta o demorar demasiado en ordenar generan incomodidad y afectan la experiencia colectiva, subraya en declaraciones a Fox News Digital.

En la actualidad, las cafeterías se han transformado en espacios donde confluyen actividades laborales, encuentros sociales y momentos de relax. Esta diversidad de usos ha motivado la aparición de nuevas reglas no escritas sobre el comportamiento esperado de los usuarios.

Personalizar excesivamente los pedidos puede
Personalizar excesivamente los pedidos puede afectar el ritmo del servicio en las horas pico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reglas básicas para una convivencia armónica en cafeterías

Los expertos coinciden en que existen cinco hábitos que deben evitarse para no entorpecer el funcionamiento del local ni incomodar a otros clientes.

1. Utilizar la cafetería como oficina durante horas sin realizar un nuevo pedido. “El acuerdo tácito es simple: compras, te dan la bienvenida. Si te quedas, consumes nuevamente. Repite según sea necesario”, indica Grotts.

2. Dejar la mesa sucia, con restos de comida o bebidas. Recoger lo propio no solo facilita la labor de los empleados, sino que también demuestra respeto por el entorno y por quienes ocuparán la mesa después.

3. Personalizar o detallar en exceso los pedidos, especialmente en horarios concurridos. Los expertos recomiendan optar por opciones sencillas y definir previamente las preferencias para no causar demoras innecesarias.

La regla de las tres
La regla de las tres P fomenta la cortesía y la eficiencia en cafeterías concurridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Tono elevado o tratar asuntos privados que puedan incomodar: este comportamiento genera molestias en quienes buscan tranquilidad y constituye la cuarta conducta desaconsejada. Grotts recalca que, aunque la cafetería sea un lugar cómodo, sigue siendo un espacio compartido: “El bienestar común debe prevalecer”.

5. Indecisión en la barra: puede romper el ritmo del servicio y generar malestar en la fila. Llegar con el pedido decidido contribuye a que todos reciban una atención más ágil.

A modo de resumen, la experta señala que estas pautas permiten un ambiente más agradable y eficiente tanto para el personal como para los demás usuarios.

Consejos para clientes de cafetería

La permanencia prolongada en cafeterías
La permanencia prolongada en cafeterías sin consumir impulsa la creación de nuevas normas de convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Grotts recomienda aplicar la “regla de las tres P”: llegar preparado, estar presente y actuar con predisposición. Antes de acercarse al mostrador, repasar el menú y decidir el tamaño, ingredientes y cantidad de azúcar ayuda a agilizar la atención.

Al interactuar con el personal, dejar el teléfono guardado, establecer contacto visual y agradecer son gestos clave que mejoran la relación y el ambiente general. Estas pequeñas acciones, según la experta, tienen un impacto directo en la calidad del servicio recibido y en la percepción del lugar.

En horas de gran ocupación, ceder el asiento a quienes esperan y evitar ocupar mesas grandes si se está solo también forman parte de las recomendaciones para un uso justo de los espacios. Ajustar la permanencia al consumo realizado refuerza el compromiso con la convivencia y el respeto mutuo.

El respeto como base

Recoger los residuos propios es
Recoger los residuos propios es una de las reglas básicas para la armonía en el café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas en etiqueta, la esencia de una buena convivencia en cafetería reside en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Es que, de acuerdo con Grotts, estas acciones son “buenas costumbres en cualquier cafetería”.

La cultura del café ha generado ambientes donde la diversidad de actividades exige reglas claras y actitudes conscientes. Es por eso que el crecimiento de estos espacios ha motivado la adopción de códigos de conducta que favorecen tanto a quienes buscan concentración como a quienes desean socializar.

En síntesis, la etiqueta en cafeterías busca garantizar que todos, empleados y clientes, disfruten de una experiencia agradable. Adoptar hábitos de respeto, brevedad y consideración permite que estos espacios sigan siendo puntos de encuentro y disfrute para la comunidad.

Temas Relacionados

CafeteríasBuenas CostumbresConvivencia SocialNewsroom BUEClientes de Cafetería

Últimas Noticias

Dua Lipa revolucionó la moda urbana en Los Ángeles: así combinó transparencias y gamuza en su último outfit

La cantante británica sorprendió con un vestido midi blanco y una campera de inspiración western

Dua Lipa revolucionó la moda

No es solo el riego: por qué las plantas tienen las puntas de las hojas marrones

Entender este fenómeno ayuda a evitar errores comunes y a mantener las especies sanas en espacios cerrados

No es solo el riego:

Harry Styles y Zoë Kravitz redefinen la moda urbana: sus mejores looks coordinados

Con cada aparición, los artistas proponen una nueva forma de entender las combinaciones, donde la libertad y el detalle marcan la diferencia

Harry Styles y Zoë Kravitz

Una receta argentina se ubica entre las 10 mejores piezas de panadería y pastelería del mundo

Un clásico nacional recibió un lugar destacado en el listado elaborado por Taste Atlas, que evalúa las especialidades dulces más reconocidas y valoradas internacionalmente

Una receta argentina se ubica

El famoso Pont Neuf de París será escenario de una intervención artística sin precedentes de Jean René

La obra, impulsada por la Fundación Christo y Jeanne-Claude, propone una experiencia sensorial innovadora que combina tecnología y arte contemporáneo para resignificar la arquitectura histórica del puente más emblemático de la ciudad

El famoso Pont Neuf de
DEPORTES
De trabajar como cajero en

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

Las acciones asiáticas se recuperan

Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

EN VIVO: Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Teherán “no terminó” y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo del régimen

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente