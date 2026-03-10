Teletrabajo y café: cuáles son las 5 “reglas de etiqueta” que facilitan la convivencia en los espacios compartidos

El respeto al espacio compartido es clave para una experiencia agradable en cafeterías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La permanencia excesiva de algunos clientes en los cafés sin consumir repetidamente se ha convertido en un tema de debate en la era del teletrabajo y la cultura de las cafeterías.

Las nuevas normas de etiqueta buscan equilibrar la comodidad personal con el respeto a los espacios compartidos, según recomiendan expertos en buenas costumbres y convivencia.

Lisa Mirza Grotts, reconocida especialista en protocolo y etiqueta, advierte que el comportamiento de los clientes puede influir de manera decisiva en el ambiente de cualquier cafetería. Acciones cotidianas como dejar residuos en la mesa, hablar en voz alta o demorar demasiado en ordenar generan incomodidad y afectan la experiencia colectiva, subraya en declaraciones a Fox News Digital.

En la actualidad, las cafeterías se han transformado en espacios donde confluyen actividades laborales, encuentros sociales y momentos de relax. Esta diversidad de usos ha motivado la aparición de nuevas reglas no escritas sobre el comportamiento esperado de los usuarios.

Personalizar excesivamente los pedidos puede afectar el ritmo del servicio en las horas pico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reglas básicas para una convivencia armónica en cafeterías

Los expertos coinciden en que existen cinco hábitos que deben evitarse para no entorpecer el funcionamiento del local ni incomodar a otros clientes.

1. Utilizar la cafetería como oficina durante horas sin realizar un nuevo pedido. “El acuerdo tácito es simple: compras, te dan la bienvenida. Si te quedas, consumes nuevamente. Repite según sea necesario”, indica Grotts.

2. Dejar la mesa sucia, con restos de comida o bebidas. Recoger lo propio no solo facilita la labor de los empleados, sino que también demuestra respeto por el entorno y por quienes ocuparán la mesa después.

3. Personalizar o detallar en exceso los pedidos, especialmente en horarios concurridos. Los expertos recomiendan optar por opciones sencillas y definir previamente las preferencias para no causar demoras innecesarias.

La regla de las tres P fomenta la cortesía y la eficiencia en cafeterías concurridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Tono elevado o tratar asuntos privados que puedan incomodar: este comportamiento genera molestias en quienes buscan tranquilidad y constituye la cuarta conducta desaconsejada. Grotts recalca que, aunque la cafetería sea un lugar cómodo, sigue siendo un espacio compartido: “El bienestar común debe prevalecer”.

5. Indecisión en la barra: puede romper el ritmo del servicio y generar malestar en la fila. Llegar con el pedido decidido contribuye a que todos reciban una atención más ágil.

A modo de resumen, la experta señala que estas pautas permiten un ambiente más agradable y eficiente tanto para el personal como para los demás usuarios.

Consejos para clientes de cafetería

La permanencia prolongada en cafeterías sin consumir impulsa la creación de nuevas normas de convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Grotts recomienda aplicar la “regla de las tres P”: llegar preparado, estar presente y actuar con predisposición. Antes de acercarse al mostrador, repasar el menú y decidir el tamaño, ingredientes y cantidad de azúcar ayuda a agilizar la atención.

Al interactuar con el personal, dejar el teléfono guardado, establecer contacto visual y agradecer son gestos clave que mejoran la relación y el ambiente general. Estas pequeñas acciones, según la experta, tienen un impacto directo en la calidad del servicio recibido y en la percepción del lugar.

En horas de gran ocupación, ceder el asiento a quienes esperan y evitar ocupar mesas grandes si se está solo también forman parte de las recomendaciones para un uso justo de los espacios. Ajustar la permanencia al consumo realizado refuerza el compromiso con la convivencia y el respeto mutuo.

El respeto como base

Recoger los residuos propios es una de las reglas básicas para la armonía en el café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas en etiqueta, la esencia de una buena convivencia en cafetería reside en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Es que, de acuerdo con Grotts, estas acciones son “buenas costumbres en cualquier cafetería”.

La cultura del café ha generado ambientes donde la diversidad de actividades exige reglas claras y actitudes conscientes. Es por eso que el crecimiento de estos espacios ha motivado la adopción de códigos de conducta que favorecen tanto a quienes buscan concentración como a quienes desean socializar.

En síntesis, la etiqueta en cafeterías busca garantizar que todos, empleados y clientes, disfruten de una experiencia agradable. Adoptar hábitos de respeto, brevedad y consideración permite que estos espacios sigan siendo puntos de encuentro y disfrute para la comunidad.