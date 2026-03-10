Tendencias

Harry Styles y Zoë Kravitz redefinen la moda urbana: sus mejores looks coordinados

Con cada aparición, los artistas proponen una nueva forma de entender las combinaciones, donde la libertad y el detalle marcan la diferencia

Los looks de la pareja
Los looks de la pareja exploran el equilibrio entre funcionalidad y vanguardia, luciendo superposiciones y accesorios únicos que demuestran su dominio del estilismo (REUTERS)

El fenómeno del estilismo en pareja tomó un nuevo nivel de sofisticación con la unión de Harry Styles y Zoë Kravitz. Más allá de su relación sentimental, ambos han transformado cada aparición pública en una declaración sobre la moda contemporánea.

Mientras mantienen su posición como figuras del glamour, exploran tendencias, experimentan con las proporciones y desafían las expectativas tradicionales del vestir en pareja. Sus apariciones promueven un diálogo sobre la libertad en el estilismo conjunto, la coordinación espontánea y el impacto de los detalles.

La sofisticación de lo esencial

Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz apuestan por la elegancia urbana y la coherencia cromática en un paseo que redefine el vestir en pareja (The Grosby Group)

En una de sus apariciones, en un paseo por Roma apostaron por un minimalismo monocromático que resaltó la sofisticación de lo esencial. Kravitz eligió una camiseta azul oscuro de corte ajustado y pantalones rectos negros, combinando elegancia y comodidad. Con accesorios como anteojos de sol oscuros, collar metálico y mocasines negros, aportó coherencia cromática y discreción. El cabello largo y suelto, con ondas naturales, completó una imagen relajada.

Él, reconocido por su enfoque innovador, vistió una camiseta negra de cuello redondo, jeans azul medio y mocasines negros. Añadió un suéter oscuro sobre los hombros y un cinturón negro con hebilla metálica, sumando matices clásicos. Los anteojos de sol grandes de montura cuadrada reforzaron el carácter atemporal de su conjunto.

Capas neutras y siluetas amplias: funcionalidad y vanguardia

La funcionalidad y la vanguardia
La funcionalidad y la vanguardia se fusionan en los outfits de la pareja, que destaca por la destreza al mezclar texturas, proporciones y accesorios de impacto (The Grosby Group)

La tendencia de capas y siluetas oversize encuentra en la pareja una referencia de refinamiento. En otra aparición en Roma, otra vez anteojos de sol oscuros añadieron un matiz de sofisticación. Kravitz los acompañó con un abrigo gris amplio sobre una blazer gris y pantalones blancos rectos, sumando un pañuelo negro que cubría parcialmente su cabeza. Mocasines negros y un bolso de hombro beige de gran tamaño completaron el conjunto, evidenciando destreza en la combinación de texturas y proporciones.

Con los anteojos de sol rectangulares que acentuaron el aspecto desenfadado y práctico, Styles complementó el estilo con un abrigo largo beige claro, suéter oscuro y pantalones anchos negros. Sus zapatillas deportivas blancas con detalles grises rompieron la monocromía del conjunto. Ambos convirtieron la superposición de prendas en un ejercicio de equilibrio entre funcionalidad y tendencia.

Contraste de texturas y accesorios distintivos: creatividad compartida

Contrastes creativos y accesorios distintivos:
Contrastes creativos y accesorios distintivos: Kravitz y Styles sorprenden con combinaciones de bufandas vibrantes, gafas audaces y abrigos de gran tamaño (Grosby)

El estilismo de la pareja se destaca también por la experimentación con contrastes y la elección de accesorios poco convencionales. En otra ocasión, el accesorio principal de Kravitz fue una bufanda violeta brillante enredada al cuello y anteojos de sol ovalados. Además, vistió un abrigo ancho verde oliva y pantalones oscuros. Para complementar optó por un bolso tejido en tono oscuro y el cabello suelto, ligeramente despeinado, aportaron un aire informal.

Harry Styles optó por un abrigo azul oscuro de gran tamaño, camisa beige de cuello abierto y camiseta interior blanca. Sus pantalones oscuros y zapatillas blancas equilibraron el conjunto, mientras que unos anteojos de sol blancos, llevados sobre la cabeza, introdujeron un guiño lúdico.

El contraste de texturas —lana, algodón y tejidos sintéticos—, junto con accesorios audaces, subraya que la moda es un espacio de creatividad donde cada elemento suma identidad y dinamismo.

Relajación gráfica y guiños deportivos: el costado casual del dúo

Relajación gráfica y guiños deportivos:
Relajación gráfica y guiños deportivos: El costado más casual de la pareja emerge en Venice Beach (The Grosby Group)

En otra aparición, durante un desayuno en Venice Beach, Los Ángeles, apostaron por la comodidad y la influencia deportiva. Ella llevó un top blanco corto, pantalones de pana azules y una sobrecamisa beige claro, abierta. La gorra deportiva gris y anteojos de sol oscuros reforzaron la estética relajada.

Él eligió una camiseta blanca de manga larga con un gráfico grande en letras rojas y azules, pantalones holgados gris oscuro y gafas deportivas negras. Al salir juntos, la pareja demostró que el estilo casual puede convertirse en una declaración consciente de imagen.

