Receta de streusel, rápida y fácil

El aroma a manteca recién horneada y azúcar tostada nos transporta a la cocina de la abuela. El streusel, con su textura crocante y sabor dulce, es ese toque mágico que transforma una simple torta o budín en algo memorable. Ideal para coronar frutas de estación, muffins o tartas, este crumble de origen alemán se ganó un lugar en la repostería argentina, sobre todo en casas con herencia centroeuropea.
En Argentina, el streusel suele aparecer en meriendas y desayunos, especialmente en tortas de manzana o budines. Es esa “cobertura crocante” que le da el toque final a preparaciones simples, y que todos buscan en la bandeja de dulces caseros.
Receta de streusel rápido y fácil
El streusel es una mezcla “migosa” de harina, manteca y azúcar, que se desarma en la boca y se usa como topping crocante para tortas, muffins o frutas horneadas. Su preparación es sencilla y solo requiere 3 ingredientes básicos.
Tiempo de preparación
Total: 10 minutos.
Desglose:
- Preparación: 8 minutos
- Cocción: 2 minutos (opcional, si se dora aparte)
Ingredientes
- 50 gr de manteca fría
- 50 gr de azúcar (puede ser común o rubia)
- 70 gr de harina 0000
Cómo hacer streusel, paso a paso
- Cortar la manteca fría en cubos pequeños.
- Colocar la manteca, el azúcar y la harina en un bowl.
- Mezclar frotando con las yemas de los dedos hasta lograr una textura de migas gruesas, tipo “arena mojada”.
- Usar en el momento, espolvoreando sobre muffins, budines o frutas antes de hornear.
- No amasar de más: la clave es que la manteca no se derrita, así el streusel queda crocante.
- Si se desea un extra de crocancia, tostar 2 minutos en sartén o microondas antes de usar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para cubrir 1 torta mediana o 12 muffins.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95 kcal
- Grasas: 5,8 gr
- Carbohidratos: 10,5 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 1 mes. Se puede usar directo sin descongelar.