Receta de streusel, rápida y fácil

Una preparación sencilla y tradicional, que aporta una cobertura crujiente a tortas, muffins y frutas horneadas, volviéndose imprescindible en la repostería casera con herencia centroeuropea

Es esa “cobertura crocante” que
Es esa “cobertura crocante” que le da el toque final a preparaciones simples (Imagen ilustrativa Infobae)

El aroma a manteca recién horneada y azúcar tostada nos transporta a la cocina de la abuela. El streusel, con su textura crocante y sabor dulce, es ese toque mágico que transforma una simple torta o budín en algo memorable. Ideal para coronar frutas de estación, muffins o tartas, este crumble de origen alemán se ganó un lugar en la repostería argentina, sobre todo en casas con herencia centroeuropea.

En Argentina, el streusel suele aparecer en meriendas y desayunos, especialmente en tortas de manzana o budines. Es esa “cobertura crocante” que le da el toque final a preparaciones simples, y que todos buscan en la bandeja de dulces caseros.

Receta de streusel rápido y fácil

El streusel es una mezcla “migosa” de harina, manteca y azúcar, que se desarma en la boca y se usa como topping crocante para tortas, muffins o frutas horneadas. Su preparación es sencilla y solo requiere 3 ingredientes básicos.

Tiempo de preparación

Total: 10 minutos.

Desglose:

  • Preparación: 8 minutos
  • Cocción: 2 minutos (opcional, si se dora aparte)
El streusel destaca como cobertura
El streusel destaca como cobertura crocante y dulce que enriquece tortas, budines y tartas en la repostería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 50 gr de manteca fría
  • 50 gr de azúcar (puede ser común o rubia)
  • 70 gr de harina 0000

Cómo hacer streusel, paso a paso

  1. Cortar la manteca fría en cubos pequeños.
  2. Colocar la manteca, el azúcar y la harina en un bowl.
  3. Mezclar frotando con las yemas de los dedos hasta lograr una textura de migas gruesas, tipo “arena mojada”.
  4. Usar en el momento, espolvoreando sobre muffins, budines o frutas antes de hornear.
  5. No amasar de más: la clave es que la manteca no se derrita, así el streusel queda crocante.
  6. Si se desea un extra de crocancia, tostar 2 minutos en sartén o microondas antes de usar.
Las proporciones en esta receta
Las proporciones en esta receta permiten obtener masas fáciles de trabajar, ideales para diversas preparaciones dulces (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cubrir 1 torta mediana o 12 muffins.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95 kcal
  • Grasas: 5,8 gr
  • Carbohidratos: 10,5 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 1 mes. Se puede usar directo sin descongelar.

