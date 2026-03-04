Tendencias

Un día de descanso semanal potencia el bienestar y ayuda al planeta, afirma un experto

Cambiar rutinas cotidianas, como caminar más o consumir menos carne, puede disminuir el estrés, reducir riesgos cardíacos y aportar beneficios tangibles al entorno, según TIME

Adoptar la vida lenta reduce la huella de carbono y fortalece el bienestar colectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una vida lenta y sostenible puede transformar la salud personal y reducir el impacto ambiental, de acuerdo con expertos consultados por TIME.

Reservar al menos un día a la semana para bajar el ritmo—descansando, modificando la forma de desplazarse o ajustando la alimentación—ofrece ventajas tangibles tanto a quienes viven en ciudades como para el entorno global.

El concepto de “vida lenta” implica reducir actividades y consumos innecesarios, priorizando la conexión con el entorno y la reflexión sobre los propios hábitos.

Kimberly Nicholas, profesora de sostenibilidad en la Universidad de Lund, explicó a TIME que “disfrutar de un ritmo de vida más pausado no solo sustituye actividades de alta huella de carbono, sino que resulta restaurador y positivo”.

Reservar un día semanal para bajar el ritmo mejora la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso una acción semanal, como optar por alternativas más relajadas de movilidad o consumo, puede contribuir de forma significativa al bienestar colectivo. Según Nicholas, un solo día tranquilo disminuye automáticamente los impactos negativos y tiene un alcance considerable.

Beneficios para la salud de la vida lenta

Reducir el ritmo cotidiano genera efectos positivos en la salud física y mental. Como recogen estudios mencionados por TIME, la práctica de la vida lenta está relacionada con la reducción del estrés y de la presión arterial.

Incorporar caminatas, paseos en bicicleta o el uso del transporte público también ayuda a incrementar la actividad física, potenciando los beneficios del descanso tanto en días laborales como de ocio.

La adopción gradual de estos cambios suele ser más efectiva que intentar modificar todos los hábitos de una vez.

Nicholas, en diálogo con TIME, advierte que establecer metas pequeñas y alcanzables—como dedicar unos minutos diarios a la meditación o preparar comidas sencillas en casa—favorece la constancia y evita el agotamiento. Al priorizar el bienestar diario sobre los resultados inmediatos, las personas logran integrar la vida lenta como una práctica sostenible a largo plazo.

La vida lenta prioriza la conexión con el entorno y los hábitos sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la vida lenta reduce la huella de carbono

Evitar el uso del auto una vez por semana es una de las decisiones de mayor potencial para disminuir la huella de carbono personal.

De acuerdo con datos recogidos por TIME, dejar el automóvil y elegir alternativas como la bicicleta, caminar o el transporte público recorta de manera tangible las emisiones individuales, sobre todo en áreas urbanas.

Ser consciente del impacto ambiental de los desplazamientos permite considerar otras opciones, como sustituir viajes en avión por descansos en casa y fortalecer lazos con la comunidad local. Estos cambios, aunque sencillos, pueden modificar costumbres sociales y fomentar comunidades más resilientes.

Alimentación basada en vegetales y lunes sin carne

Optar por una alimentación basada en vegetales y reducir el consumo de carne—aunque sea solo un día a la semana—tiene efectos positivos sobre la salud y el planeta. El movimiento denominado “lunes sin carne” promueve limitar la proteína animal y adoptar recetas más respetuosas con el medio ambiente.

Las alternativas vegetales y los lunes sin carne benefician la salud y el planeta(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según TIME, una investigación de 2022 muestra que reemplazar la carne de res por alternativas menos contaminantes en una sola comida puede reducir casi a la mitad la huella de carbono diaria. Además, disminuir la ingesta de carne ayuda a prevenir problemas cardíacos y favorece la función renal.

Hábito de consumo responsable y conexión comunitaria

Comprar en el mercado local y extender la vida útil de prendas y objetos contribuye al bien común y a la disminución de desechos. El medio citado destaca que reparar una prenda desgastada puede ampliar su utilidad hasta nueve meses, reduciendo un 20% el impacto total en emisiones, uso de agua y generación de basura.

Otras actividades conscientes, como explorar panaderías del barrio, observar aves desde casa o visitar la biblioteca local, fortalecen la integración y el disfrute de la comunidad. Estos hábitos sostenibles enriquecen la experiencia diaria y construyen redes de apoyo mutuo.

Vivir con un ritmo pausado facilita descubrir opciones cercanas que refuerzan el vínculo con el entorno y aportan auténtico valor a la vida cotidiana.

