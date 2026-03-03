Qué es la miel de chocolate, el alimento creado en Brasil que sorprende por sus beneficios antioxidantes

Frascos de miel de chocolate desarrollada por científicos brasileños, lista para su análisis sensorial en el laboratorio de la Universidad Estatal de Campinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos en Brasil creó la miel de chocolate con propiedades antioxidantes en un laboratorio de la Universidad Estatal de Campinas, en São Paulo. El trabajo utilizó desechos de cacao y miel de abejas nativas. El producto puede consumirse directamente o emplearse en alimentos y cosméticos.

La investigación propone una innovación para el aprovechamiento de residuos agrícolas. El equipo desarrolló una mezcla que incorpora compuestos activos del cacao, sin emplear químicos artificiales. La iniciativa busca sumar valor a la producción local y reducir el desperdicio.

Los especialistas lograron una miel con sabor a chocolate y aportes funcionales. El proceso no usa disolventes sintéticos y apuesta por la sustentabilidad. El nuevo alimento destaca por su perfil nutricional y su potencial para la industria gourmet.

Desarrollo sustentable: miel de abejas nativas y residuos de cacao

Según la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering, el desarrollo combina miel de abejas nativas y cáscaras de cacao, un subproducto agrícola que suele descartarse en la producción de chocolate. Durante el proceso, los investigadores utilizaron miel de cinco especies brasileñas: borá, jataí, mandaçaia, mandaguari y moça-branca. El producto final ofrece un sabor intenso a chocolate y un alto contenido de antioxidantes.

Un equipo de científicos realiza un meticuloso análisis de la miel de chocolate utilizando equipos de laboratorio avanzados, buscando comprender sus propiedades y composición con precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, de acuerdo con el sitio Science Daily, el equipo empleó la miel como disolvente natural. Así extrajo compuestos como teobromina y cafeína, asociados al bienestar cardiovascular. El procedimiento, basado en ondas ultrasónicas, incrementó la concentración de compuestos fenólicos, reconocidos por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria.

Además, el ensayo se desarrolló en colaboración con La Agencia de Innovación de la UNICAMP. El grupo busca socios comerciales que lleven el producto al mercado. La cáscara de cacao provino de la Coordinación de Asistencia Técnica Integral del Estado de São Paulo.

Proceso ecológico y tecnología ultrasónica

El método de extracción ultrasónica utilizó una sonda metálica que, al vibrar, generó burbujas microscópicas en la mezcla. Estas burbujas liberaron los compuestos activos presentes en la cáscara del cacao. El proceso eliminó la necesidad de químicos y redujo los tiempos de elaboración.

El análisis de sostenibilidad, realizado con el software Path2Green, arrojó una puntuación positiva de +0,118 en una escala de -1 a +1. El resultado representa una mejora frente a métodos convencionales y valida la propuesta ecológica. El trabajo recibió dirección del profesor Mauricio Ariel Rostagno, coordinador del proyecto y referente en química verde en la universidad.

Vale mencionar que la miel de abejas nativas brasileñas contiene más agua y es menos viscosa que la de abejas europeas. Esta característica favorece la extracción de los compuestos del cacao y mejora la eficiencia del proceso. El equipo adaptó el método a distintas variedades de miel, lo que permite su aplicación en otras regiones.

Muestra de cáscaras de cacao y miel de chocolate listas para ser evaluadas por el equipo de investigación en Brasil. (Imagen de archivo)

Aplicaciones, beneficios y perspectivas de futuro

En tanto, Felipe Sánchez Bragagnolo, autor principal del estudio, resaltó la adaptabilidad y el sabor del producto. La proporción de miel y cáscara de cacao modifica la intensidad del chocolate, sin perder beneficios nutricionales. El desarrollo permite ajustar el perfil sensorial según las preferencias del consumidor.

El equipo prevé nuevas pruebas para evaluar el efecto del ultrasonido sobre la microbiología de la miel. La tecnología podría aumentar la vida útil del producto al eliminar microorganismos. La miel nativa requiere refrigeración o tratamientos especiales para su conservación, a diferencia de la miel europea.

También, el proyecto propone un modelo de aprovechamiento de la biodiversidad y reducción del desperdicio de alimentos. La tecnología, sencilla y sin insumos complejos, facilita su incorporación en pequeñas empresas o cooperativas que trabajen con cacao y miel.

El estudio determinó que, el producto puede emplearse en la alta gastronomía o en fórmulas cosméticas, gracias a su estabilidad y propiedades funcionales. Prontamente, la investigación, financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), planea explorar nuevas aplicaciones con residuos vegetales adicionales.

De esta manera, el trabajo científico abre un camino para la valorización de subproductos agrícolas y la innovación en alimentos funcionales. El desarrollo de miel de chocolate antioxidante posiciona a Brasil como referente en química verde y sostenibilidad alimentaria.