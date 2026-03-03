Tendencias

Qué es la miel de chocolate, el alimento creado en Brasil que sorprende por sus beneficios antioxidantes

Nuevos ingredientes naturales y un método poco convencional logran captar la mirada de chefs y científicos interesados en propuestas saludables poco conocidas. Cómo este desarrollo despierta expectativas por su originalidad

Guardar
Frascos de miel de chocolate
Frascos de miel de chocolate desarrollada por científicos brasileños, lista para su análisis sensorial en el laboratorio de la Universidad Estatal de Campinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos en Brasil creó la miel de chocolate con propiedades antioxidantes en un laboratorio de la Universidad Estatal de Campinas, en São Paulo. El trabajo utilizó desechos de cacao y miel de abejas nativas. El producto puede consumirse directamente o emplearse en alimentos y cosméticos.

La investigación propone una innovación para el aprovechamiento de residuos agrícolas. El equipo desarrolló una mezcla que incorpora compuestos activos del cacao, sin emplear químicos artificiales. La iniciativa busca sumar valor a la producción local y reducir el desperdicio.

Los especialistas lograron una miel con sabor a chocolate y aportes funcionales. El proceso no usa disolventes sintéticos y apuesta por la sustentabilidad. El nuevo alimento destaca por su perfil nutricional y su potencial para la industria gourmet.

Desarrollo sustentable: miel de abejas nativas y residuos de cacao

Según la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering, el desarrollo combina miel de abejas nativas y cáscaras de cacao, un subproducto agrícola que suele descartarse en la producción de chocolate. Durante el proceso, los investigadores utilizaron miel de cinco especies brasileñas: borá, jataí, mandaçaia, mandaguari y moça-branca. El producto final ofrece un sabor intenso a chocolate y un alto contenido de antioxidantes.

Un equipo de científicos realiza
Un equipo de científicos realiza un meticuloso análisis de la miel de chocolate utilizando equipos de laboratorio avanzados, buscando comprender sus propiedades y composición con precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, de acuerdo con el sitio Science Daily, el equipo empleó la miel como disolvente natural. Así extrajo compuestos como teobromina y cafeína, asociados al bienestar cardiovascular. El procedimiento, basado en ondas ultrasónicas, incrementó la concentración de compuestos fenólicos, reconocidos por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria.

Además, el ensayo se desarrolló en colaboración con La Agencia de Innovación de la UNICAMP. El grupo busca socios comerciales que lleven el producto al mercado. La cáscara de cacao provino de la Coordinación de Asistencia Técnica Integral del Estado de São Paulo.

Proceso ecológico y tecnología ultrasónica

El método de extracción ultrasónica utilizó una sonda metálica que, al vibrar, generó burbujas microscópicas en la mezcla. Estas burbujas liberaron los compuestos activos presentes en la cáscara del cacao. El proceso eliminó la necesidad de químicos y redujo los tiempos de elaboración.

El análisis de sostenibilidad, realizado con el software Path2Green, arrojó una puntuación positiva de +0,118 en una escala de -1 a +1. El resultado representa una mejora frente a métodos convencionales y valida la propuesta ecológica. El trabajo recibió dirección del profesor Mauricio Ariel Rostagno, coordinador del proyecto y referente en química verde en la universidad.

Vale mencionar que la miel de abejas nativas brasileñas contiene más agua y es menos viscosa que la de abejas europeas. Esta característica favorece la extracción de los compuestos del cacao y mejora la eficiencia del proceso. El equipo adaptó el método a distintas variedades de miel, lo que permite su aplicación en otras regiones.

Muestra de cáscaras de cacao
Muestra de cáscaras de cacao y miel de chocolate listas para ser evaluadas por el equipo de investigación en Brasil. (Imagen de archivo)

Aplicaciones, beneficios y perspectivas de futuro

En tanto, Felipe Sánchez Bragagnolo, autor principal del estudio, resaltó la adaptabilidad y el sabor del producto. La proporción de miel y cáscara de cacao modifica la intensidad del chocolate, sin perder beneficios nutricionales. El desarrollo permite ajustar el perfil sensorial según las preferencias del consumidor.

El equipo prevé nuevas pruebas para evaluar el efecto del ultrasonido sobre la microbiología de la miel. La tecnología podría aumentar la vida útil del producto al eliminar microorganismos. La miel nativa requiere refrigeración o tratamientos especiales para su conservación, a diferencia de la miel europea.

También, el proyecto propone un modelo de aprovechamiento de la biodiversidad y reducción del desperdicio de alimentos. La tecnología, sencilla y sin insumos complejos, facilita su incorporación en pequeñas empresas o cooperativas que trabajen con cacao y miel.

El estudio determinó que, el producto puede emplearse en la alta gastronomía o en fórmulas cosméticas, gracias a su estabilidad y propiedades funcionales. Prontamente, la investigación, financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), planea explorar nuevas aplicaciones con residuos vegetales adicionales.

De esta manera, el trabajo científico abre un camino para la valorización de subproductos agrícolas y la innovación en alimentos funcionales. El desarrollo de miel de chocolate antioxidante posiciona a Brasil como referente en química verde y sostenibilidad alimentaria.

Temas Relacionados

Miel de chocolatecacaocientificos brasileñosinvestigaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

La nueva pirámide alimentaria: más comida real y el rol inquietante de los ultraprocesados

Las flamantes Guías 2025–2030, publicadas por el Departamento de Agricultura y el de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, agitaron el debate sobre cuáles son las bases de una alimentación saludable

La nueva pirámide alimentaria: más

Por qué reírse de uno mismo tras un error es clave para la salud emocional y el bienestar social

El estudio, publicado en Journal of Personality and Social Psychology, demuestra que una reacción espontánea y natural tras equivocaciones cotidianas favorece la interacción y la confianza interpersonal

Por qué reírse de uno

Identifican la colonia de coral más grande jamás documentada en la Gran Barrera en Australia

El hallazgo, realizado por una madre y su hija durante una expedición de ciencia ciudadana, subraya el impacto del compromiso familiar en la conservación marina y el monitoreo de ecosistemas únicos bajo amenaza climática

Identifican la colonia de coral

Cómo los símbolos de la cultura argentina brillan en la moda global: el fenómeno en las pasarelas de Milán

La analista de tendencias Gaba Najmanovich analizó en Infobae a la Tarde cómo figuras como Eva Perón, el Obelisco y Mafalda irrumpieron en la escena internacional. Los alcances y la denominación del fenómeno

Cómo los símbolos de la

De Kate Hudson a Timothée Chalamet: los looks que deslumbraron en una alfombra roja emblemática de Los Ángeles

Una gala anual reunió a destacadas figuras de Hollywood, quienes impactaron con estilos entre la elegancia clásica y la innovación en accesorios, cortes y colores

De Kate Hudson a Timothée
DEPORTES
Mano a mano con Nico

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

Tras el empate de River Plate en Mendoza, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

5 frases de Escudero tras dirigir a River en el 1-1 en Mendoza: cómo sufrió el plantel la salida de Gallardo y el mensaje a Coudet

Qué dijo Sebastián Villa de los rumores de su vuelta a Boca Juniors en el actual mercado de pases

Las tres espectaculares atajadas de Santiago Beltrán que le dieron el empate a River Plate ante Independiente Rivadavia

TELESHOW
Joaquín Levinton habló de cómo

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que EEUU

Donald Trump aseguró que EEUU tiene un suministro casi ilimitado de armas de medio y alto rango frente al conflicto en Medio Oriente

Rusia y Ucrania planean conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos pese al conflicto en Medio Oriente

El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad y Trump aseguró que responderá “pronto”

Estados Unidos destruyó instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria de Irán

Tensión en Medio Oriente EN VIVO: El ejército israelí desplegó tropas en “varios puntos” al sur de Líbano