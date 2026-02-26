Tendencias

Qué significa blokecore y por qué divide a la moda: la explicación sobre la nueva estética que tomó el fútbol

Durante Infobae a la Tarde, la periodista de moda Lessie Borobio desmenuzó el origen y la transformación del blokecore, la tendencia que trasladó la camiseta de fútbol del potrero a las pasarelas

Guardar
El fenómeno blokecore pone en evidencia la tensión entre inclusión, marketing y la apropiación de símbolos futbolísticos por sectores ajenos al deporte

En Infobae en vivo, la conversación giró en torno a la irrupción del blokecore como tendencia global. En una entrevista, la periodista Lessie Borobio señaló: “El blokecore es una tendencia que surge con ese nombre en 2022, a partir de un tiktoker que acuña el término, pero en realidad viene de hace mucho antes… en Inglaterra, a finales de los setentas y comienzos de los ochentas, cuando los hooligans o los barrabravas británicos empiezan a adoptar prendas de diseñadores deportivos para ir a la cancha, en lugar de usar las camisetas de los clubes de fútbol y así poder blendearse entre la multitud y que no los reconozca la policía”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los jueves por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, la especialista explicó cómo esta moda atraviesa cuestiones de identidad, clase y género. “Estamos hablando de una estética que es adoptada adrede. Eso es lo polémico, si se quiere”, sostuvo Paula Guardia Bourdin al abrir el debate sobre el sentido de apropiación de la indumentaria deportiva.

Borobio profundizó: “Yo creo que sí hay una cuestión de apropiación cultural y de gentrificación, si se quiere, por esto de tomar estéticas que son correspondientes a sectores mayormente populares, vaciarlos completamente de sentido y transformarlos en una tendencia. Sobre todo porque, generalmente, las personas que usan la camiseta de fútbol no sienten afiliación por el equipo que están llevando”.

El blokecore: de los hooligans británicos a las redes sociales

Lessie Borobio detalló que el fenómeno hunde sus raíces en la cultura futbolera de Inglaterra: “A finales de los setentas y comienzos de los ochentas, los hooligans empiezan a adoptar prendas de diseñadores deportivos para ir a la cancha. No solo buscan camuflarse, sino también incorporar una cuestión identitaria y la posibilidad de salir de los barrios”. El equipo de Infobae debatió el modo en que esta estética, nacida en contextos populares, fue ganando espacio en otros sectores sociales y plataformas digitales.

El blokecore surge en 2022
El blokecore surge en 2022 como tendencia global, pero sus raíces se remontan a la cultura hooligan británica de los años setenta y ochenta (Infobae en Vivo)

Tomás Trapé consultó acerca del potencial conflicto entre moda y pertenencia: “¿No hay un poco de apropiación cultural, esta palabra que en algún momento o concepto que estuvo de moda? Porque muchos de nosotros siempre nos vestimos con camiseta de fútbol y vemos transgredida nuestra propia cultura por gente que no pertenece a este mundo”. La entrevistada fue contundente: “Generalmente, las personas que usan la camiseta de fútbol no sienten afiliación por el equipo. Ese es el problema”.

Manu Jove aportó su experiencia personal y la resignificación del fenómeno: “Hay algo también de la apropiación de la estética más allá de los clubes. Veo marcas vinculadas a otro tipo de ropa haciendo camisetas de fútbol o tipo chomba con tela deportiva, y le pusieron un escudito como si fuese un club. Eso forma parte de este mismo fenómeno”.

Género y resignificación: el blokecore se feminizó

Paula Guardia Bourdin sumó una dimensión clave: “Estamos hablando de una estética bastante masculinizada y que empieza a ser adoptada por mujeres, quienes comienzan también a feminizarla”. Borobio explicó: “Bloke significa hombre en inglés británico. Eso derivó al blokette. Y a partir de la fusión del blokecore con el coquette, nace una nueva tendencia. Las camisetas de fútbol están utilizadas con faldas, encajes, moños y prendas tradicionalmente femeninas, justamente para traerlo hacia ese lado”.

La periodista remarcó: “Han habido un montón de mujeres que sufrieron violencia por usar camisetas de fútbol. Pero a la vez, las marcas y los clubes han hecho campañas de fotos donde están incluidas estas combinaciones de prendas”. El equipo reflexionó sobre la contradicción entre inclusión y marketing: “¿En qué quedamos?”, preguntó Borobio, marcando la tensión entre discursos de diversidad y consumo.

La moda blokecore integra prendas
La moda blokecore integra prendas deportivas y camisetas de fútbol en la calle y las pasarelas, generando debate sobre apropiación cultural

¿Final de ciclo para el blokecore? El Mundial y las nuevas tendencias

Sobre el presente y futuro de la tendencia, Borobio advirtió: “Se viene el Mundial, entonces el fútbol va a seguir en el centro. Pero el Mundial es en Estados Unidos, donde el fútbol no está tan de moda. Esta tendencia, que se hizo muy popular en Estados Unidos, tiene que ver con la nueva inserción que quiere tener ese país en el mercado del fútbol”.

Paula Guardia Bourdin planteó la percepción de agotamiento del blokecore: “Tengo la creencia de que esto ya está retrocediendo y que estamos yendo a un momento de la estética un poco más formal”. Borobio relativizó: “Desde 2022 vienen surgiendo colaboraciones de marcas deportivas con diseñadores, y de ahí derivan que otras marcas de streetwear saquen sus propias camisetas de fútbol sin pertenecer a ningún club en específico”.

La charla cerró con el reconocimiento de la vigencia del fútbol como fenómeno cultural y de la moda, pero también de las tensiones que genera la apropiación de símbolos identitarios por parte de sectores ajenos a la tradición futbolística.

