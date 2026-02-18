¿Existe el amor a primera vista? La magia del “flechazo” bajo la lupa de la neurociencia y la psicología

La dopamina y la adrenalina juegan un papel clave en el flechazo amoroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entendiendo a las ideas románticas y lo arraigadas que se encuentran a la cultura popular, el amor a primera vista también ocupa un lugar central. Incluso, dentro de la curiosidad científica.

Investigadores de Estados Unidos exploraron cómo el cerebro y el cuerpo reaccionan en apenas unos segundos frente a una atracción instantánea, y cómo entran en juego procesos químicos y señales neuronales, según documenta National Geographic.

Y, aunque no resulta frecuente, la ciencia confirma la existencia real de este fenómeno.

Diversos estudios lo describen como una atracción intensa e inmediata, capaz de desencadenar una chispa que, a su vez, puede dar paso a una relación más profunda. La neurociencia, en ese sentido, también aporta pistas sobre lo que sucede en ese efímero instante.

Según la psicóloga biológica Sandra Langeslag, del Consorcio del Amor de la Universidad de Missouri-St. Louis, el amor a primera vista es probablemente un evento de gran excitación emocional, lo que activa el sistema nervioso simpático y desencadena la respuesta de lucha o huida.

Las primeras impresiones visuales influyen en la percepción de la atracción romántica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo, en tanto, responde con un aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración y rubor repentino, preparándose así para actuar frente a un estímulo inesperado.

Dentro del cerebro, el hipotálamo ordena una descarga de adrenalina. Al mismo tiempo, la dopamina, una de las sustancias que genera placer, intensifica las sensaciones agradables y refuerza el recuerdo del primer encuentro, señala la experta.

Por su parte, investigaciones dirigidas por la antropóloga Helen Fisher han demostrado que las áreas de recompensa cerebral se activan de forma destacada cuando percibimos a una persona que despierta atracción romántica, señala National Geographic.

Más allá de las reacciones biológicas, el cerebro humano muestra una sorprendente capacidad para generar impresiones inmediatas. De acuerdo con la psicóloga social Wendi Gardner, de la Universidad Northwestern, en menos de siete segundos las personas suelen forjar juicios socialmente compartidos con notable rapidez.

Una simple sonrisa puede desencadenar una respuesta cerebral significativa en un encuentro inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque este proceso no revela el carácter profundo de alguien, permite interpretar señales visuales y no verbales como la simetría facial, la vestimenta, el contacto visual y la sonrisa.

En ese sentido, Gardner resalta el impacto de lo visual en la atracción: no hace falta oír palabras, basta con observar los gestos, la forma de vestir o una simple sonrisa para que surja la atracción. El cerebro analiza estos estímulos y realiza cálculos automáticos que determinan si alguien resulta atractivo, un reflejo que escapa al control consciente y que, según los científicos, es universal.

También existen conexiones instantáneas derivadas de la sintonía instantánea, un fenómeno psicológico en el que dos personas sienten que comparten la percepción del mismo momento. Por ejemplo, una sonrisa intercambiada con un desconocido tras una situación trivial puede bastar para forjar un vínculo duradero.

Este tipo de conexión, analizado en la literatura científica y en National Geographic, ayuda a mitigar la soledad y a propiciar que la relación vaya más allá del primer impacto.

La ciencia aclara que el amor a primera vista no predice el éxito de una relación a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la ciencia deja claro que el amor a primera vista presenta límites definidos, y no la verdad absoluta y duradera. El psicólogo Paul Eastwick, de la Universidad de California en Davis, advierte que la emoción inicial no tiene valor predictivo respecto al éxito o la duración de una relación.

“Sentir amor a primera vista no dice nada sobre el futuro, ni es un buen ni un mal indicador”, explicó Eastwick a National Geographic.

Aunque las aplicaciones de citas tienden a reforzar este mito mediante juicios instantáneos, los estudios respaldan la importancia del diálogo profundo y el tiempo compartido para cimentar una relación duradera.

Eastwick enfatiza que las primeras impresiones pueden transformarse con el tiempo adecuado. Al tiempo que recomienda dar espacio a la incertidumbre y permitir que la experiencia revele el verdadero potencial del vínculo, dejando que la relación evolucione con el paso del tiempo.