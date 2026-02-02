Shakira cumple años: siete looks que marcaron su impacto en la moda

La evolución en los looks de Shakira evidencia su habilidad para unir creatividad, tendencia y personalidad en cada aparición pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

Shakira celebra hoy sus 49 años convertida en referente de la moda y la música. A lo largo de su carrera, la artista colombiana sorprendió tanto por su talento como por su capacidad de reinventar su estilo en cada aparición pública.

En el día de su cumpleaños, una serie de atuendos que marcan la evolución de su estilo y muestran su versatilidad y personalidad en cada detalle.

Vestido celeste claro con cortes asimétricos

La combinación de celeste claro, cortes asimétricos e imperdibles metálicos destaca la audacia de Shakira en los MTV Video Music Awards 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

En uno de sus looks, para los MTV Video Music Awards 2023 optó por un vestido largo de color celeste claro, confeccionado en una tela satinada de acabado brillante. El diseño se distinguió por los cortes asimétricos en el torso y la cadera.

La falda, de caída fluida, presentó una abertura alta en una pierna, extendiéndose hasta el suelo. Para completar el conjunto, eligió sandalias de tacón en tono metálico y accesorios discretos, logrando un equilibrio entre sofisticación y audacia.

Vestido verde oscuro con efecto de red y hilos metálicos

El vestido verde oscuro con efecto de red y hilos metálicos refuerza la imagen vanguardista de Shakira en los Latin Grammy 2023 (REUTERS/Jon Nazca)

En otra de sus elecciones, para los Latin Grammy 2023, la artista lució un vestido verde oscuro con textura brillante, realzado por detalles de hilos metálicos. El diseño incorporó múltiples aberturas y tiras entrelazadas, que crearon un efecto de red y dejaron ver la piel en zonas del abdomen y las piernas. La falda contó con una abertura lateral alta que sumó dinamismo al atuendo.

Además, complementó este look con sandalias de plataforma doradas y tacón grueso, reforzando el carácter glamoroso y vanguardista de la propuesta.

Vestido rojo intenso con mangas globo y cola extensa

La elección del vestido rojo intenso con mangas globo y cola extensa en la Met Gala 2024 muestra la faceta teatral y sofisticada de la cantante (REUTERS/Andrew Kelly)

El tercer atuendo seleccionado muestra a Shakira en un vestido rojo intenso, de corte largo y escote pronunciado en forma de corazón, que eligió para la Met Gala de 2024. Llamaron la atención las mangas voluminosas tipo globo, confeccionadas en la misma tela, y una falda con gran apertura lateral que deja ver la pierna. El diseño incluyó una cola extensa y un adorno brillante en la parte central del corpiño.

Vestido naranja y negro con encaje y transparencias

La mezcla de naranja y negro, encaje y transparencias marca el estilo atrevido de Shakira en los Premios Grammy 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Otra de las apuestas de Shakira combinó tonos naranja y negro en un vestido con patrón de encaje en la parte superior. La pieza, elegida para los Premios Grammy 2025 incluyó tirantes y escote en V, seguida de una sección semitransparente con aplicaciones de encaje negro. La falda, larga y con abertura lateral pronunciada, culminó en una parte inferior de encaje negro con detalles brillantes.

Vestido rosa claro con cola voluminosa y guantes de encaje

El vestido rosa claro con cola voluminosa y guantes de encaje negro impone el sello distintivo de Shakira en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala de 2025, apostó por un vestido largo de color rosa claro en tela satinada y corte ajustado, con escote cerrado. El punto focal fue la voluminosa cola, confeccionada en la misma tela, que se extendió varios metros y cubría parte del suelo. Los detalles estructurados en los costados aportaron volumen y movimiento al diseño.

Para dar un toque original, la artista sumó guantes de encaje negro y llevó el cabello suelto con ondas marcadas.

Vestido lila asimétrico con volados y cola alta

El vestido lila asimétrico con volados y coleta alta resalta la elegancia contemporánea de Shakira durante la premiere de “Zootopia 2” (REUTERS/David Swanson)

Para la premiere de la película “Zootopia 2″ eligió un vestido lila, confeccionado en una tela ligera de acabado mate. El modelo tiene cuello alto, mangas largas y un corte ajustado en la parte superior. La falda, con abertura frontal asimétrica y volantes en capas, deja una pierna al descubierto.

Traje de escenario con estampado y pedrería

El enterizo de escenario con estampado y pedrería convierte la presencia de Shakira en la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en un espectáculo visual innovador (@shakira/Instagram)

En uno de sus atuendos de escenario más llamativos, para su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” eligió un enterizo ajustado de manga larga y cuello alto, confeccionado en una tela translúcida de base nude. El diseño destaca por un estampado en tonos oscuros que recorre todo el cuerpo, aportando un efecto visual impactante y moderno.

El conjunto incorporó aplicaciones de pedrería y brillos. Como complemento, eligió botas a juego en la misma tela y con el mismo estampado que el enterizo, asegurando una estética uniforme e innovadora.

Vestido de gala azul con volumen y corsé metálico

Shakira y sus hijos en Buenos Aires interpretando el sencillo 'Acróstico' durante el concierto de la barranquillera (Prensa Shakira)

Para la presentación de su tour en Buenos Aires junto a sus hijos, Shakira apostó por un vestido largo en tonos azul claro y plateado, que fusiona elegancia y vanguardia. La parte superior del atuendo presenta un corsé metálico de acabado brillante, ajustado al torso y diseñado para resaltar la silueta.

La falda del vestido estaba compuesta por capas de tela plisada que generaban un notable efecto de volumen ondulado y estructurado. Este conjunto cubría por completo las piernas, sin dejar piel al descubierto. La cantante completó el look llevando el cabello suelto y ondulado, en sintonía con el estilo sofisticado del vestido.