Para qué sirve mezclar sal con bicarbonato y cómo usarlos para limpiar

Este limpiador ecológico utiliza solo ingredientes básicos de la despensa, ideal para quienes buscan alternativas sostenibles en la limpieza del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado del hogar, la combinación de sal y bicarbonato de sodio se destaca como una opción versátil y accesible. Esta mezcla aprovecha las propiedades alcalinas del bicarbonato, que descompone la suciedad y neutraliza olores, junto con el poder abrasivo y antibacteriano de la sal. Empleada en tareas como la limpieza de azulejos, inodoros y acero inoxidable, permite eliminar manchas y residuos de manera eficiente, utilizando solo ingredientes básicos de la despensa.

Para qué sirve la mezcla de sal con bicarbonato

La mezcla de sal y bicarbonato de sodio limpia azulejos, inodoros y superficies de acero inoxidable de forma eficiente y natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de sal y bicarbonato de sodio ha ganado protagonismo en las rutinas de limpieza y cuidado personal, convirtiéndose en una solución apreciada en quienes buscan alternativas más naturales y sostenibles para el hogar.

Por separado, ambos ingredientes ofrecen beneficios, pero juntos potencian sus efectos. Esta mezcla se utiliza, principalmente, para limpiar superficies del hogar como inodoros, tuberías y textiles. El bicarbonato de sodio actúa como agente alcalino, capaz de descomponer la materia orgánica y neutralizar olores. Por su parte, la sal aporta una textura abrasiva suave, que ayuda a desprender suciedad incrustada y suma propiedades antibacterianas al preparado.

Además de su uso en la limpieza, la mezcla de sal y bicarbonato ha encontrado un lugar en el cuidado personal. Uno de los usos más difundidos es la preparación de baños de pies, que se han popularizado como alivio tras largas jornadas laborales. También se emplea en soluciones salinas para lavados nasales, donde la presencia de una pizca de bicarbonato es considerada el estándar de oro en medicina preventiva, aunque con recomendaciones estrictas de precaución.

Cómo aplicar la sal con bicarbonato para limpiar

Para obtener una pasta limpiadora general, se recomienda mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una de sal y añadir agua caliente gradualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se utiliza en distintas proporciones según el tipo de limpieza que se desee realizar en el hogar. Existen varias formas de preparación, adaptadas a necesidades específicas.

Para obtener una pasta limpiadora de uso general, se recomienda mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una cucharada de sal. Luego, se añade agua caliente poco a poco hasta lograr una pasta de textura manejable. Esta preparación resulta eficaz para limpiar azulejos, superficies de acero inoxidable y eliminar manchas difíciles en diversas áreas de la casa.

Cuando se trata de limpiar el inodoro o el baño, la fórmula varía: Los especialistas explican que se utilizan partes iguales de sal y bicarbonato, por ejemplo, 250 gramos de cada ingrediente. La mezcla se espolvorea directamente en el inodoro y, de forma opcional, se pueden añadir unas cucharadas de aceite neutro para facilitar la dispersión. Se recomienda dejar actuar varias horas o durante toda la noche antes de enjuagar.

Estos métodos permiten abordar la suciedad persistente y los malos olores, utilizando productos básicos de la despensa para lograr una limpieza eficiente y económica.

Otros ingredientes naturales que ayudan a la limpieza de casa

Las cáscaras de naranja hervidas forman un limpiador multiuso ecológico, ideal para eliminar bacterias y dar aroma fresco (Freepik)

La utilización de cáscaras de naranja hervidas en vinagre blanco se ha popularizado como una alternativa ecológica y eficaz para la limpieza del hogar. Este método permite crear un limpiador multiuso a partir de ingredientes naturales, aportando beneficios tanto para la limpieza como para el cuidado ambiental.

El vinagre blanco, conocido por su capacidad desinfectante y desengrasante, elimina bacterias, hongos y restos de suciedad en superficies no porosas. Las cáscaras de naranja, por su parte, liberan aceites esenciales ricos en limoneno, un compuesto que intensifica la acción limpiadora y neutraliza los malos olores. El resultado es una solución que desinfecta, desodoriza y deja un aroma cítrico fresco en los ambientes.

Este preparado puede aplicarse sobre mesadas, pisos, azulejos, vidrios, muebles de cocina y electrodomésticos, convirtiéndose en un producto versátil para la limpieza diaria. Además, el aprovechamiento de las cáscaras fomenta la reducción de residuos y promueve una limpieza más sostenible y responsable con el ambiente.

Entre los principales beneficios se destacan la eliminación de bacterias, hongos y grasa, la neutralización de malos olores, el perfume cítrico persistente, la reutilización de residuos orgánicos y la reducción del uso de productos químicos industriales.