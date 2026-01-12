Las técnicas científicas para bajar la temperatura de una habitación sin aire acondicionado previenen enfermedades asociadas a las olas de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano, las altas temperaturas transforman las viviendas en espacios difíciles de habitar. En particular, las habitaciones sin aire acondicionado pueden convertirse en verdaderos hornos, afectando el descanso y la salud de quienes las ocupan.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las olas de calor aumentan el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas cardiovasculares, especialmente en zonas urbanas donde el efecto “isla de calor” eleva aún más la temperatura interior. Sin embargo, existen estrategias simples y respaldadas por la ciencia para disipar el calor sin recurrir a sistemas de refrigeración artificial.

Los trucos para sacar el calor de una habitación en verano sin aire acondicionado

Sin aire acondicionado, es posible enfrentar el calor del verano mediante estrategias prácticas y científicas que mejoran el confort y protegen la salud. La combinación de ventilación adecuada, protección solar, reducción de fuentes de calor y pequeños ajustes en la rutina pueden marcar la diferencia en el bienestar diario.

Maximizar la ventilación cruzada

La ventilación cruzada es uno de los métodos más efectivos para reducir la temperatura en un ambiente cerrado. Consiste en crear corrientes de aire natural abriendo ventanas y puertas opuestas, permitiendo que el aire caliente salga y sea reemplazado por aire más fresco. Un estudio del Building and Environment Journal demostró que esta técnica puede disminuir la temperatura interior hasta en 5℃ en comparación con habitaciones sin ventilación adecuada.

Para potenciar el efecto, se recomienda abrir las ventanas durante las primeras horas de la mañana y al anochecer, cuando la temperatura exterior es más baja, y mantenerlas cerradas durante las horas de mayor calor.

Utilizar cortinas y persianas térmicas

La radiación solar directa es una de las principales causas del calentamiento excesivo en las habitaciones. El uso de cortinas y persianas térmicas bloquea hasta el 80% del calor solar, según investigaciones de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Estos materiales reflectantes o de colores claros impiden que la radiación infrarroja penetre en la vivienda, manteniendo el ambiente más fresco.

Se recomienda cerrar cortinas y persianas durante las horas de máxima insolación y abrirlas solo cuando el sol no incida directamente sobre las ventanas.

Utilizar cortinas y persianas térmicas bloquea hasta el 80% de la radiación solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el uso de electrodomésticos

Los electrodomésticos generan calor residual durante su funcionamiento, incluso aquellos de bajo consumo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) señala que, en verano, el uso intensivo de hornos, computadoras y televisores puede elevar la temperatura de una habitación en hasta 2℃.

Por ello, es fundamental limitar el uso de estos aparatos durante el día, desconectar los que no estén en uso y optar por alternativas como cocinar al aire libre o aprovechar la luz natural para evitar encender lámparas y focos.

Optar por colores claros

La elección de textiles adecuados influye en la percepción térmica de una habitación. Estudios publicados en la revista Textile Research Journal confirman que las telas de algodón y lino facilitan la circulación del aire y absorben menos calor que los materiales sintéticos.

Utilizar sábanas, cortinas y fundas de colores claros ayuda a reflejar la luz solar, evitando que el ambiente se recaliente.

Emplear métodos naturales de enfriamiento

Existen soluciones naturales para refrescar el aire interior. Colocar recipientes con agua fría o hielo cerca de ventanas abiertas genera corrientes de aire más frescas, ya que el agua absorbe el calor ambiental y lo transforma en vapor, enfriando el entorno.

Esta técnica, conocida como enfriamiento por evaporación, ha sido validada por la National Renewable Energy Laboratory (NREL) como una alternativa eficiente y económica en zonas de baja humedad.

Las telas de algodón y lino en colores claros favorecen la circulación del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar el aislamiento térmico

El aislamiento térmico adecuado reduce la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior de la vivienda. La International Energy Agency (IEA) destaca que reforzar el aislamiento en techos, paredes y ventanas puede bajar la temperatura interna hasta en 4℃ durante los picos de calor.

Materiales como lana mineral, poliestireno expandido o paneles de corcho son opciones accesibles y eficaces. Además, reparar grietas y sellar rendijas impide la entrada de aire caliente y la fuga de aire fresco, optimizando el confort térmico.

Cambiar rutinas y hábitos diarios

Finalmente, adaptar las actividades cotidianas a las condiciones climáticas contribuye al bienestar en verano. Realizar tareas físicas durante las horas más frescas, hidratarse frecuentemente y vestir ropa ligera ayuda a soportar mejor el calor.

Ante esto, es recomendable evitar el uso de dispositivos electrónicos en exceso y descansar en espacios bien ventilados.