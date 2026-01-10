Verano low cost: así son las estrategias de los turistas para ahorrar en Mar del Plata

Los turistas en Mar del Plata implementan aplicaciones gratuitas y descuentos bancarios para ahorrar en alojamiento durante las vacaciones de verano (Crédito: Jose Tetty)

(Enviado especial a Mar del Plata) Desde la elección del alojamiento, hasta la implementación de nuevas aplicaciones y la búsqueda de descuentos, los turistas utilizan todo tipo de estrategias para ahorrar lo máximo posible en sus vacaciones de verano. En Mar del Plata, ante una oferta de precios variada, las familias, adolescentes y jóvenes adultos adaptan sus necesidades y bolsillos para disfrutar de unos días inolvidables. En ese marco, Infobae recorrió La Feliz y dialogó con los visitantes de la ciudad.

Durante las vacaciones, el alojamiento se transforma en un punto clave del viaje, transformándose no solo en un lugar de descanso sino en un hogar temporal para los turistas. En ese sentido, María José y Agustina, dos amigas oriundas de La Plata y La Pampa, respectivamente, contaron el novedoso método que utilizaron para elegir alojamiento: “Nos quedamos una semana, para ahorrar elegimos reservar un lugar a través de una aplicación, un servicio gratuito para viajeros o personas que se mueve por el mundo. Es un servicio para ese tipo de comunidad, y es sin fines de lucro. De esta forma ahorramos en hospedaje. En la aplicación te generás un perfil y ves otras cuentas. Por ejemplo, dentro de Mar del Plata había 2.000 personas que nos podían alojar. Ves su perfil, las recomendaciones, la información de la persona. Y el dueño del alojamiento puede ver el perfil de a quién recibe. Uno hace la solicitud e indica cuánta gente va y por cuántos días. Si la otra persona acepta, te alojás”.

Las familias eligen departamentos propios, hoteles sindicales o alquilan propiedades buscando siempre la mejor ubicación y el precio más accesible en Mar del Plata (Crédito: Jose Tetty)

Respecto a las comidas, las jóvenes indicaron: “Nos cocinamos todo, no salimos a restaurantes. Algún que otro gustito nos damos. Trajimos algo de comida, ahí también estuvo el ahorro. Los precios que encontramos no fueron caros, además usamos descuentos de los bancos para pagar. En cuanto a la diversión, vamos a ir a un club, un centro cultural. Para pagar usamos billeteras virtuales, pero vemos un fenómeno claro, muchos comercios ofrecen descuentos en pagos en efectivo”.

En una situación familiar se encontraban Antonela y Sofía, dos amigas, oriundas de El Palomar, zona oeste de Buenos Aires, las cuales también encontraron la forma de ahorrar en alojamiento: “Vinimos seis días a Mar del Plata, estamos en un departamento, es el de mi abuela. Ya hemos venido otros veranos a la ciudad y siempre nos guiamos por ubicación y el precio más barato”.

Los jóvenes priorizan pagos en efectivo y billeteras virtuales para aprovechar los descuentos ofrecidos por los comercios locales en la ciudad (Crédito: José Tetty)

En otra jugada estrategia, las jóvenes reconocieron sacrificar una de las comidas del día para ahorrar en gastos: “Más que nada, lo que hacemos es comprar en supermercado y no salir tanto a comer afuera. Lo que si gastamos es en postres, ahí somos bastante golosas. Para venir a la playa hacemos sanguchitos o empanadas, y a la noche preparamos arroz con atún. Tres comidas es muy ambicioso, el desayuno si o si se saltea y ahí hacemos almuerzo, merienda y cena. A la noche salimos a bailar a boliches todos los días, la entrada suele ser gratis. Lo máximo es gastar en colectivo o auto de aplicación. Después pensamos gastar en alfajores para llevar a nuestras familias. Y casi siempre pagamos en efectivo por los descuentos”.

En otro aspecto, algunos turistas recorren cientos de kilómetros para ver el mar, ese fue el caso de Gabriela y Gabriel de Río Cuarto, Córdoba: “Vinimos una semana a Mar del Plata, estamos en un hotel, elegimos el hotel del sindicato de él. Lo único que no tenemos incluido es el almuerzo. Ayer almorzamos en un resto, comimos pescado, hoy en la playa. Vamos alternando. Al momento de venir a la playa comemos choclo, hamburguesas, chorizos, encontramos precios bastantes accesibles. Tenemos pensado ir al teatro, todas las veces que podamos. Queremos verlo a Gerardo Romano y a Martín Bossi. Al momento de pagar también alternamos, hay buenos descuentos en efectivo. Los aprovechamos, y si no queda otra transferimos”.

La preparación de comidas caseras y la compra de alimentos en supermercados constituye una de las principales estrategias de ahorro frente al costo de los restaurantes en Mar del Plata (Crédito: Jose Tetty)

Pero más allá de las parejas o los grupos de amigos, quienes deben realizar fuertes estrategias de ahorro son las familias. Así lo comentó Dante, de Cañuelas, Buenos Aires. “Vinimos cinco días, nos estamos quedando en un departamento que alquilamos. En cuanto a las comidas, no nos salteamos ninguna, pero comemos en casa y un poco afuera. Para la merienda no somos tanto de lo dulce, pero si hay que comprar lo hacemos. Llegamos ayer y a la noche fuimos a pasear a la peatonal. Para pagar vimos muchos descuentos en efectivo, si podemos los aprovechamos, sino, ya está, son vacaciones, tratamos de pasarla de la mejor manera. Y con los chicos, lo que podemos le damos, si no, entienden que no se puede. Ahora estamos yendo a los jueguitos, pensamos un presupuesto de $35.000 por día. Pensamos ir pocas veces”, comentó el joven, el cual paseaba con su pareja, su hermana y su hija.

Algunos visitantes sacrifican una de las comidas del día y prefieren llevar sanguchitos o empanadas para consumir en la playa y reducir gastos diarios (Crédito: José Tetty)

Las estrategias de ahorro no solo se reservan a los métodos de pago, el alojamiento o la selección de comidas, sino también a la forma de movilizarse en la ciudad. Ese es el caso que presenta Sandra, del sur de Córdoba: “Nos manejamos mucho en bicicleta, caminando. Cuando vamos a la playa lo hacemos de modo austero. No alquilamos sombrilla, estamos solos, sin chicos”.

El atractivo de Mar del Plata para diversos perfiles de turistas se sostiene gracias a la variedad de opciones de pago, alojamiento y esparcimiento adaptadas a cada presupuesto (Crédito: José Tetty)

Como expresa cada turista, mientras algunos optan por ahorrar al momento de venir, para otros, este lugar representa un instante clave de las vacaciones. “Ahora alquilamos una carpa por suerte, tenemos ahí a los chicos y eso nos facilita un poco. Tratamos de no salir a comer afuera, está todo medio caro, algún gustito nos damos. Helado o churros, alguna salida a comer, espectáculos. No salimos todos los días, y pagamos con tarjeta de crédito”, afirmó Jorge, de Bariloche, quien se encontraba paseando a metros de la playa Bristol con su pareja y sus dos hijos.