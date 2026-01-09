Seis recetas de churros caseros para disfrutar en la playa en verano

Pocas cosas representan mejor el espíritu veraniego junto al mar que el aroma tentador de churros recién hechos. El toque crujiente y dulce es la recompensa perfecta después de un día de juegos, chapuzones y risas bajo el sol.
Su exterior dorado y su interior suave son el complemento ideal para compartir entre amigos o familia, ya sea al atardecer o como tentempié a media tarde. Además, prepararlos en casa permite jugar con rellenos y sabores, adaptando el clásico a todos los gustos.
Aquí, un repaso por seis recetas irresistibles.
Churros clásicos caseros
Ingredientes
1. 250 g de harina 0000.
2. 250 ml de agua.
3. 1 pizca de sal.
4. 1 cucharada de manteca.
5. Aceite para freír.
6. Azúcar para espolvorear.
Paso a paso
1. Calentar el agua con la manteca y la sal hasta que hierva.
2. Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando enérgicamente hasta lograr una masa homogénea.
3. Dejar entibiar y colocar la masa en una churrera o manga con pico rizado.
4. Formar los churros y freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.
5. Escurrir sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar.
Churros rellenos de dulce de leche
Ingredientes
1. 250 g de harina 0000.
2. 250 ml de agua.
3. 1 cucharada de manteca.
4. 1 pizca de sal.
5. Aceite para freír.
6. Azúcar para espolvorear.
7. Dulce de leche repostero.
Paso a paso
1. Seguir los mismos pasos de la receta clásica para la masa y el formado.
2. Una vez fritos y fríos, rellenar los churros con dulce de leche usando una manga pastelera con pico fino.
3. Espolvorear con azúcar y llevar a la playa en un recipiente hermético.
Churros sabor naranja
Ingredientes
1. 250 g de harina 0000.
2. 250 ml de jugo de naranja natural.
3. 1 cucharada de manteca.
4. Una pizca de sal.
5. Ralladura de una naranja.
6. Aceite para freír.
7. Azúcar para espolvorear.
Paso a paso
1. Calentar el jugo de naranja con la ralladura, la manteca y la sal hasta hervir.
2. Incorporar la harina y mezclar hasta lograr la masa.
3. Proceder como en la receta clásica para formar y freír.
4. Espolvorear con azúcar.
Churros integrales
Ingredientes
1. 150 g de harina integral.
2. 100 g de harina 0000.
3. 250 ml de agua.
4. 1 pizca de sal.
5. 1 cucharada de aceite de oliva.
6. Aceite para freír.
7. Azúcar rubia (opcional).
Paso a paso
1. Calentar el agua con la sal y el aceite de oliva.
2. Agregar la mezcla de harinas y revolver hasta obtener una masa firme.
3. Colocar en la churrera y formar los churros.
4. Freír en aceite caliente y espolvorear con azúcar rubia.
Churros veganos
Ingredientes
1. 250 g de harina 0000.
2. 250 ml de agua.
3. 2 cucharadas de aceite vegetal.
4. 1 pizca de sal.
5. Aceite para freír.
6. Azúcar impalpable.
Paso a paso
1. Calentar el agua con la sal y el aceite vegetal.
2. Incorporar la harina y mezclar hasta formar una masa suave.
3. Formar y freír los churros como en la receta clásica.
4. Espolvorear con azúcar impalpable.
Churros con baño de chocolate
Ingredientes
1. 250 g de harina 0000.
2. 250 ml de agua.
3. 1 pizca de sal.
4. 1 cucharada de manteca.
5. Aceite para freír.
6. 100 g de chocolate para taza.
7. 50 ml de crema de leche.
Paso a paso
1. Preparar los churros siguiendo la receta clásica.
2. Para el baño, derretir el chocolate con la crema de leche a baño María.
3. Una vez listos los churros, bañarlos o servirlos con el chocolate aparte para mojar.