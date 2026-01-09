Tendencias

Seis recetas de churros caseros para disfrutar en la playa en verano

Preparaciones sencillas permiten experimentar con diferentes rellenos, aromas cítricos o versiones integrales

Preparar churros caseros permite experimentar
Preparar churros caseros permite experimentar con diferentes rellenos y sabores, desde el tradicional dulce de leche hasta variantes con chocolate o cítricos, adaptando la receta clásica para satisfacer las preferencias de cada integrante del grupo, tanto en reuniones familiares como con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas cosas representan mejor el espíritu veraniego junto al mar que el aroma tentador de churros recién hechos. El toque crujiente y dulce es la recompensa perfecta después de un día de juegos, chapuzones y risas bajo el sol.

Su exterior dorado y su interior suave son el complemento ideal para compartir entre amigos o familia, ya sea al atardecer o como tentempié a media tarde. Además, prepararlos en casa permite jugar con rellenos y sabores, adaptando el clásico a todos los gustos.

Aquí, un repaso por seis recetas irresistibles.

Churros clásicos caseros

La receta de churros clásicos
La receta de churros clásicos contiene solo harina 0000, agua, manteca, sal, aceite y azúcar, logrando una masa homogénea que se fríe en abundante aceite caliente hasta alcanzar un dorado perfecto, antes de espolvorearse con azúcar para potenciar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 250 g de harina 0000.

2. 250 ml de agua.

3. 1 pizca de sal.

4. 1 cucharada de manteca.

5. Aceite para freír.

6. Azúcar para espolvorear.

Paso a paso

1. Calentar el agua con la manteca y la sal hasta que hierva.

2. Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando enérgicamente hasta lograr una masa homogénea.

3. Dejar entibiar y colocar la masa en una churrera o manga con pico rizado.

4. Formar los churros y freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.

5. Escurrir sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar.

Churros rellenos de dulce de leche

Para obtener churros rellenos de
Para obtener churros rellenos de dulce de leche, se utiliza la misma base de masa de la receta tradicional y, una vez fritos y fríos, se rellenan con dulce de leche repostero usando una manga pastelera, logrando un resultado apreciado en celebraciones y meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 250 g de harina 0000.

2. 250 ml de agua.

3. 1 cucharada de manteca.

4. 1 pizca de sal.

5. Aceite para freír.

6. Azúcar para espolvorear.

7. Dulce de leche repostero.

Paso a paso

1. Seguir los mismos pasos de la receta clásica para la masa y el formado.

2. Una vez fritos y fríos, rellenar los churros con dulce de leche usando una manga pastelera con pico fino.

3. Espolvorear con azúcar y llevar a la playa en un recipiente hermético.

Churros sabor naranja

Incorporar jugo y ralladura de
Incorporar jugo y ralladura de naranja a la receta clásica de churros genera una variante fresca y aromática, fusionando el sabor cítrico con el tradicional, lo que ofrece una opción diferente que destaca entre las propuestas para quienes buscan innovar en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 250 g de harina 0000.

2. 250 ml de jugo de naranja natural.

3. 1 cucharada de manteca.

4. Una pizca de sal.

5. Ralladura de una naranja.

6. Aceite para freír.

7. Azúcar para espolvorear.

Paso a paso

1. Calentar el jugo de naranja con la ralladura, la manteca y la sal hasta hervir.

2. Incorporar la harina y mezclar hasta lograr la masa.

3. Proceder como en la receta clásica para formar y freír.

4. Espolvorear con azúcar.

Churros integrales

La versión integral de los
La versión integral de los churros se obtiene mezclando harina integral con harina 0000 y empleando aceite de oliva en la preparación, lo que suma una alternativa más saludable para quienes desean disfrutar de un postre clásico con un perfil nutricional diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 150 g de harina integral.

2. 100 g de harina 0000.

3. 250 ml de agua.

4. 1 pizca de sal.

5. 1 cucharada de aceite de oliva.

6. Aceite para freír.

7. Azúcar rubia (opcional).

Paso a paso

1. Calentar el agua con la sal y el aceite de oliva.

2. Agregar la mezcla de harinas y revolver hasta obtener una masa firme.

3. Colocar en la churrera y formar los churros.

4. Freír en aceite caliente y espolvorear con azúcar rubia.

Churros veganos

Los churros veganos se preparan
Los churros veganos se preparan únicamente con agua, harina 0000, aceite vegetal y sal, evitando ingredientes de origen animal y permitiendo que personas con dietas veganas o restricciones alimentarias puedan disfrutar de este tradicional bocado dulce en cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 250 g de harina 0000.

2. 250 ml de agua.

3. 2 cucharadas de aceite vegetal.

4. 1 pizca de sal.

5. Aceite para freír.

6. Azúcar impalpable.

Paso a paso

1. Calentar el agua con la sal y el aceite vegetal.

2. Incorporar la harina y mezclar hasta formar una masa suave.

3. Formar y freír los churros como en la receta clásica.

4. Espolvorear con azúcar impalpable.

Churros con baño de chocolate

Para lograr un baño de
Para lograr un baño de chocolate ideal, se derrite chocolate para taza junto con crema de leche y se sirve acompañando los churros, permitiendo sumergirlos y realzar su sabor, una variante que suele ser elegida en los meses más frescos del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 250 g de harina 0000.

2. 250 ml de agua.

3. 1 pizca de sal.

4. 1 cucharada de manteca.

5. Aceite para freír.

6. 100 g de chocolate para taza.

7. 50 ml de crema de leche.

Paso a paso

1. Preparar los churros siguiendo la receta clásica.

2. Para el baño, derretir el chocolate con la crema de leche a baño María.

3. Una vez listos los churros, bañarlos o servirlos con el chocolate aparte para mojar.

