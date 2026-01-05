Critics Choice Awards 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las celebridades desplegaron sus mejores atuendos para la gala

La alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 marcó el inicio de la temporada de premios con una fuerte apuesta por la moda. Los estilismos elegidos para la gala en el Barker Hangar de Santa Mónica anticiparon tendencias y definieron el pulso estético que dominará los próximos meses.

Desde diseños sofisticados hasta apuestas arriesgadas en cortes y colores, la red carpet de la edición 31° del galardón se convirtió en una pasarela donde las celebridades mostraron su interpretación de la elegancia contemporánea, en una noche en la que el cine y la televisión compartieron protagonismo con los looks más comentados de la velada.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026

Ariana Grande

Ariana Grande peinó su cabello en una trenza recogida y utilizó maquillaje suave /REUTERS/Caroline Brehman

Ariana Grande llevó un vestido largo de color rosa claro con una capa translúcida decorada con pequeños apliques brillantes.

Benicio del Toro

Benicio del Toro apostó por un look clásico

Benicio del Toro vistió un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro.

Adam Sandler y Jackie Sandler

Adam Sandler y Jackie Sandler juntos en la gala

Adam Sandler vistió un traje azul oscuro con camisa y corbata a juego, además de zapatos negros. Jackie Sandler llevó un vestido azul sin tirantes con textura y abertura lateral, acompañado de zapatos de tacón negros. Ambos lucieron un estilo pulcro y elegante.

Jeff Goldblum

El actor eligió un esmoquin bicolor que reinterpreta el código black tie con un giro sofisticado y moderno para la ceremonia

Jeff Goldblum apostó por un esmoquin de inspiración clásica, formado por saco cruzado en blanco marfil con solapas anchas y pantalón negro de corte recto. Completó el conjunto con camisa blanca y moño negro, sumando sus características gafas. El contraste entre los tonos neutros y los accesorios elegidos actualiza el look de gala sin perder el aire atemporal.

Mia Goth

Mia Goth presentó una apuesta clásica, donde el juego de texturas y el efecto etéreo del drapeado definieron el tono sofisticado de su paso por la alfombra roja

La actriz llevó un vestido largo en tono marfil, de silueta recta y escote off-shoulder realzado por un delicado drapeado en gasa gris perla que envuelve los hombros. El diseño destaca por su minimalismo y pureza de líneas, mientras que el acabado satinado aporta un sutil brillo que eleva la propuesta.

Bella Ramsey

Ramsey se animó a jugar con el color y las texturas, logrando uno de los looks más originales de la alfombra roja

Bella Ramsey sorprendió con una combinación de sastrería y detalles llamativos: camisa roja vibrante, corbata blanca, pantalón de vestir negro y un chaleco decorado con flecos y canutillos. El contraste de colores y texturas le da fuerza a un conjunto que escapa de lo convencional con aire juvenil y sofisticado.

Erin Doherty

Erin Doherty eligió un diseño escultural que llevó la moda conceptual a la red carpet, con una silueta y color que no pasaron desapercibidos

La actriz se inclinó por un vestido strapless de satén en verde esmeralda, cuyo protagonismo recae en la falda estructurada de globo. La ausencia de accesorios llamativos y el peinado recogido completan un look que apuesta todo al volumen y la originalidad.

Owen Cooper

La elección de prendas en clave monocromática y texturas contrastantes le dio al actor un aire juvenil y urbano

Owen Cooper presentó una propuesta moderna y relajada con una chaqueta de cuero marrón de corte amplio y cuello texturado, combinada con pantalón de vestir a tono. El cierre frontal con detalle geométrico y la camisa blanca que asoma por debajo añaden un guiño contemporáneo al conjunto.

Audrey Nuna

La cantante deslumbró por su audacia, apostando por una creación que fusiona arte y moda

Audrey Nuna llevó la moda conceptual al extremo con un vestido escultórico en negro, formado por grandes círculos que estructuran el diseño en mangas y falda. La prenda, sin costuras visibles y con una silueta completamente abstracta, remite a la experimentación artística y desafía los códigos tradicionales de la alfombra roja.

Sheryl Lee Ralph

La actriz apostó por una silueta clásica renovada con detalles de bordado y brillo

Sheryl Lee Ralph lució un vestido en tono borgoña con falda amplia y bordados florales en relieve que aportan riqueza visual y textura al diseño. El corpiño ajustado incorpora un escote redondo amplio decorado con apliques brillantes, que enmarcan el rostro y suman sofisticación al conjunto. El cinturón fino integrado realza la cintura, mientras que el acabado satinado le otorga un aire de lujo clásico.

Justine Lupe

Lupe llevó un look de inspiración vintage en clave pastel

Justine Lupe asistió con un vestido largo en gasa celeste, con falda plisada y un delicado lazo en el cuello que refuerza lo romántico del diseño. Las mangas cortas y vaporosas, junto con el detalle bordado que recorre el centro y la cintura, añaden frescura y refinamiento.

Arden Cho

La actriz asistió con un look digno de cuento

Arden Cho deslumbró con un vestido largo en tono lila pastel, con escote bardot y falda amplia de inspiración clásica. El diseño incorpora un delicado drapeado en el corpiño y una abertura lateral que da un toque de modernidad y movimiento. La elección de joyas discretas y sandalias metálicas acompaña la propuesta con sutileza, y refuerza un estilo romántico y etéreo.

Chase Sui Wonders

La actriz impactó en la alfombra roja con un look de corte simple y vibrante

Chase Sui Wonders llevó un vestido rojo de corte recto y escote halter, sin adornos ni recortes. El diseño resalta por el color intenso y la silueta estilizada.

Cassidy Freeman

Freeman optó por una propuesta clásica y elegante para el evento

Cassidy Freeman eligió un vestido largo al cuerpo en satén marrón, con escote halter y drapeado suave en el frente. El tejido brillante y el corte ajustado realzan la figura sin recargar el look.

Alicia Silverstone

La actriz deslumbró en la alfombra roja con un look clásico y brillante

Alicia Silverstone lució un vestido strapless plateado, completamente cubierto de brillos y con drapeado central. El diseño, de caída recta y suave, resalta por el efecto luminoso y la elegancia que aporta el tejido.

Hannah Einbinder

Hannah Einbinder asistió con un atuendo de silueta con guiños históricos y reminiscencias románticas

Einbinder llevó un vestido de inspiración vintage con cuerpo negro y mangas abullonadas en blanco, confeccionadas en tela fruncida que dejan los hombros al descubierto. El contraste de colores y volúmenes aporta dramatismo y un aire teatral.

Jackie Tohn

La actriz destcó con un atuendo luminoso y de líneas definidas

Jackie Tohn eligió un vestido de satén amarillo vibrante, con escote bote que deja los hombros al descubierto y falda de silueta estructurada. El diseño se apoya en el color y el volumen para lograr un impacto inmediato.

Inga Ibsdotter Lilleaas

Inga Ibsdotter Lilleaas se lució con un look sobrio y atemporal (REUTERS/Mike Blake)

Inga Ibsdotter Lilleaas mostró un vestido azul profundo de escote strapless y falda amplia, hecho en tela satinada con textura. La prenda sobresale por su corte limpio y el efecto elegante del color.

Karolina Wydra

Karolina Wydra optó por la dualidad clásica del blanco y negro, reinterpretada con líneas fluidas y detalles de drapeado para un resultado refinado y actual

Wydra llevó un atuendo bicolor con cuerpo tipo blusa cruzada en blanco y falda larga negra. El diseño destaca por el drapeado suave en la cintura, que brinda un efecto envolvente y estiliza la silueta. Las mangas largas y amplias suman movimiento.

Paul W. Downs y Megan Stalter

El dúo sorprendió con una apuesta intensa y jugada, llevando el naranja al extremo en sus estilismos

Paul W. Downs y Megan Stalter coordinaron sus looks con un impacto visual inmediato gracias al naranja neón. Él vistió un traje de sastrería en tono vibrante, con camisa a juego y pantalones de corte recto. Ella optó por un vestido largo con recortes y tirantes finos, donde el drapeado y el diseño ajustado dejaron protagonismo al color y a la piel al descubierto.

Danielle Brooks

Brooks llevó un vestido que destaca por su silueta ajustada y detalles de flecos, sumando carácter y modernidad

Danielle Brooks impactó en la alfombra roja con un vestido largo al cuerpo, confeccionado en tejido negro de textura sutilmente translúcida. El diseño de escote amplio y hombros descubiertos resalta la figura, mientras que el remate de flecos en el bajo otorga un giro original y movimiento al look.

Carrie Preston

Carrie Preston se inclinó por el glamour para asistir a la velada

Preston brilló con un vestido largo cubierto de lentejuelas rosas en degradado, de silueta recta y escote cerrado. El diseño apuesta por el impacto visual del brillo y el color, generando un efecto luminoso que destacó. El corte sin mangas y la caída sencilla permiten que las pailletes sean el foco absoluto del look, mientras que los accesorios discretos acompañan sin competir.

Camila Pérez

Camila Perez apostó por el minimalismo audaz con un diseño que destaca por sus recortes estratégicos y una silueta depurada

Camila Pérez eligió un vestido negro de escote asimétrico que se sostiene por tirantes finos. El diseño incorpora recortes laterales que dejan la espalda y parte de la cintura al descubierto, lo que aporta un aire contemporáneo y sensual sin perder la elegancia.

Emilia Jones

Con una combinación de corsetería y accesorios llamativos, la actriz se inclinó por una versión moderna del negro total

Emilia Jones propuso un look donde el minimalismo se encuentra con la estructura. Vistió un corset negro de líneas marcadas y detalles de aberturas en la parte inferior, sumado a una falda larga de silueta recta que estiliza la figura. El collar ancho y geométrico agrega un toque futurista y contrasta sobre la sobriedad total del negro.

Maggie Kang

La directora apostó por transparencias y detalles geométricos, logrando una presencia sofisticada y actual en la gala

Maggie Kang asistió con un vestido negro con escote en V y tirantes finos, que combina transparencias en el corpiño con una falda plisada. El juego de texturas entre el satén y la gasa, junto con los cortes geométricos en la parte superior, le añade modernidad y frescura al diseño.

Erin Lim

La presentadora sorprendió con un diseño que fusiona elegancia y audacia en la alfombra roja

Erin Lim eligió un vestido negro de silueta columna confeccionado en terciopelo, que destaca por su escote strapless estructurado.

El detalle más llamativo es la aplicación de flecos dorados con pedrería en la cintura, que aporta un efecto de movimiento y brillo, lo que transforma un diseño clásico en una pieza con personalidad propia. La combinación de texturas y el contraste entre el negro profundo y los destellos metálicos logran un look sofisticado con un guiño lúdico a la moda de alta gala.

Keltie Knight

Knight desplegó un look cargado de brillo y transparencias, ideal para inaugurar la temporada de premiaciones

Keltie Knight optó por un vestido con transparencias adornado con una intrincada red de apliques brillantes y bordados que crean un efecto de constelación sobre la piel. El diseño de hombros caídos y mangas largas suma un toque etéreo, mientras que el fondo negro permite que los destellos en tonos verdes, dorados y plateados se destaquen con fuerza.

Cole Walliser

El director de videoclips eligió un look monocromático y sofisticado que se aparta de la paleta convencional de la temporada

Cole Walliser apostó por un traje de corte clásico en tono rojo oscuro, con solapas anchas y botonadura doble. La elección de una camisa blanca sin corbata, acompañada por un broche metálico discreto en el cuello, aporta un aire relajado y moderno al conjunto. El color intenso del traje resalta sobre la alfombra roja y actualiza la sastrería tradicional con un guiño contemporáneo.

*Fotos: REUTERS