De diseños geométricos a marcos retro: así lucen las famosas sus anteojos de sol

Los anteojos de sol geométricos y retro se consolidan como tendencia clave del verano entre las celebridades argentinas

Las tendencias del verano ya se asoman en cada rincón y las famosas aprovechan los primeros días de sol para anticipar lo que será el pulso de la moda en la temporada 2025/2026. Entre los accesorios que se destacan en calles, playas y redes sociales, los anteojos de sol se imponen como favoritos indiscutidos, aportando carácter y personalidad a cada look.

Pampita, Stephanie Demner, Evangelina Anderson y Wanda Nara, mostraron cómo este accesorio se convirtió en el sello de una época marcada por la búsqueda de originalidad y distinción. Desde modelos geométricos hasta marcos retro y cristales en tonos vibrantes, se adapta a los estilos más variados y demostró su versatilidad.

Anteojos geométricos: impacto visual y modernidad

Las formas geométricas, especialmente las rectangulares y cuadradas, capturan la atención como una de las tendencias más fuertes del verano. Durante sus vacaciones en Punta del Este en familia, Pampita optó por anteojos que realzan la elegancia contemporánea.

Pampita impone sofisticación y modernidad con anteojos de sol geométricos en sus looks veraniegos (Instagram: @pampitaoficial)

En una de sus apariciones, se la vio con anteojos pequeños de armazón metálico plateado y cristales ovalados oscuros, en contraste con un vestido rojo de tirantes y bordados. El diseño acompañó la línea de las cejas y refleja la luz natural, aportando brillo y un aire moderno al conjunto.

En otra imagen, la modelo eligió anteojos de sol con formato redondeado, estructura metálica fina y cristales oscuros.

En otro momento, el accesorio complementó un conjunto marrón y un bolso con flecos, en una escena bajo el sol intenso y el cielo despejado, posando junto a un avión privado. La combinación de tonos tierra y accesorios bohemios resalta la sofisticación relajada de la temporada estival.

Pampita utiliza anteojos pequeños de estructura metálica y cristales oscuros para acompañar los tonos tierra de la temporada (Instagram: @pampitaoficial)

En la misma línea, Wanda Nara destacó en Punta del Este con anteojos de formato rectangular alargado, armazón negro grueso y cristales oscuros. Este diseño geométrico cubría completamente la mirada. El look lo completó con un conjunto deportivo negro con franjas blancas, zapatillas blancas y un bolso rojo con detalles estampados.

Wanda Nara convierte los anteojos de sol geométricos en el accesorio estrella de sus looks deportivos y urbanos (Instagram: @wanda_nara)

Junto a un avión privado, el look transmitía una imagen de comodidad y distinción, donde el accesorio se convirtió en el centro de atención.

Evangelina Anderson también se sumó a la tendencia geométrica con anteojos de sol de formato cuadrado y armazón metálico dorado. Los lentes en degradé gris dejaron entrever los ojos y acompañaron un conjunto de jean sin mangas, ideal para escenarios urbanos.

El diseño de bordes angulosos y estructura fina sumó sofisticación a un look relajado, demostrando la versatilidad de los modelos geométricos tanto en ambientes citadinos como en contextos más informales.

Evangelina Anderson fusiona clásicos y tendencias al elegir modelos de anteojos cuadrados y redondos en tonos dorados (Instagram: @stephaniedemner)

Formatos retro y colores vibrantes: guiños al pasado y energía estival

La nostalgia por los estilos retro y la búsqueda de originalidad se reflejaron en la elección de anteojos pequeños y coloridos. Durante las vacaciones juanto a su marido e hija, la modelo e influencer Stephanie Demner apostó por modelos de inspiración vintage que sumaron personalidad a sus looks veraniegos.

En la playa, se la pudo ver con anteojos rectangulares de armazón delgado y cristales oscuros, acompañando un top animal print y una pollera de jean.

Sthepanie Demner experimenta con colores vibrantes y formatos vintage para lograr un estilo juvenil y fresco en la playa (Instagram: @stephaniedemner)

Este mix de prendas y accesorios proyectó una imagen fresca y lúdica, en sintonía con el entorno costero.

En otro momento, Demner recurrió a anteojos de armazón estrecho y cristales ovalados en rojo translúcido, que combinaban perfectamente con una bikini roja.

Sthepanie Demner elige anteojos de sol en rojo translúcido que resaltan la energía de sus outfits playeros (Instagram: @stephaniedemner)

La luz diurna intensificó los colores y proyectó sombras suaves sobre el rostro, mientras que el diseño pequeño y colorido de los anteojos reforzó la impronta juvenil y moderna del conjunto.

En un entorno diferente, Stephanie posó con anteojos pequeños de formato ovalado, armazón negro y cristales ámbar, que lograron un efecto translúcido sobre el rostro.

Sthepanie Demner lleva anteojos de armazón negro y cristales ámbar en un look urbano con prendas de encaje (Instagram: @stephaniedemner)

El modelo de anteojos, que dejó al descubierto las cejas, completó su look con un top negro de escote profundo y un pantalón largo de encaje negro, y mostró cómo el accesorio puede adaptarse también a looks urbanos y sofisticados.

Evangelina Anderson opta por cristales en degradé y estructura fina para aportar un aire relajado a los conjuntos urbanos (Instagram: @evangelinaanderson)

La atemporalidad también tiene lugar en la propuesta de Evangelina Anderson, quien eligió anteojos redondos de armazón metálico dorado y cristales oscuros para acompañar una bikini roja bajo la luz cálida del atardecer.

La forma clásica suavizó las líneas del rostro y resaltó los tonos naturales, mostrando cómo los formatos tradicionales continúan vigentes y pueden actualizarse con pequeños detalles de color y acabado.