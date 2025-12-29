Receta de sopa de picadillo, rápida y fácil

La sopa de picadillo combina carne picada, verduras frescas y huevo duro para lograr un plato nutritivo y lleno de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de picadillo es uno de esos platos que evocan hogares cálidos, abuelas amorosas y noches frescas donde una cuchara humeante es el mejor remedio para el alma. Ideal para los días en los que se busca algo reconfortante y rápido, esta sopa es el clásico de la cocina argentina que nunca pasa de moda. ¿Quién no recuerda ese aroma inconfundible a verduras frescas, carne y huevo duro flotando en el caldo, que transporta directamente a la infancia?

Originaria de la tradición popular y adaptada en distintas regiones del país, la sopa de picadillo se ha convertido en un básico de la cocina casera. Su éxito radica en su simpleza, su capacidad de saciar y en la facilidad con la que se adapta a lo que hay disponible en la heladera. Puede servirse como entrada ligera o como plato principal en una cena simple. Tradicionalmente, lleva carne picada, arroz o fideos, huevo duro y una variedad de verduras. Es perfecta para los días de invierno o para cuando se necesita una comida rápida, nutritiva y económica.

Receta de sopa de picadillo

La receta de sopa de picadillo comienza con un buen sofrito de cebolla, zanahoria y apio, al que se le suma carne picada y se cocina hasta dorar. El caldo se enriquece con papa y, si se desea, un poco de arroz o fideos finos. Finalmente, el toque especial lo da el huevo duro picado, que se añade al servir junto con perejil fresco para aportar color y sabor. Todo el proceso es sencillo, lo que convierte a esta receta en una excelente opción para quienes buscan practicidad sin resignar sabor.

Si bien la versión tradicional se basa en carne vacuna, existen variantes con pollo, cerdo o incluso versiones vegetarianas. Además, es una receta ideal para aprovechar sobras de verduras o arroz. El resultado es una sopa sabrosa, nutritiva y lista en menos de una hora.

Tiempo de preparación

La sopa de picadillo, en su versión rápida, puede estar lista en aproximadamente 35 minutos:

10 minutos para picar y preparar los ingredientes.

5 minutos para dorar la carne y el sofrito.

15 minutos de cocción con el caldo y las verduras.

5 minutos finales para agregar fideos/arroz y huevo duro.

El paso a paso sencillo de la sopa de picadillo requiere solo ingredientes básicos y facilita aprovechar sobras de verduras o arroz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

250 g de carne picada (vacuna)

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1 rama de apio

1 papa mediana

1 litro de caldo (de carne o verduras)

1 huevo duro

50 g de fideos finos (tipo cabello de ángel) o 2 cucharadas de arroz (opcional)

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer sopa de picadillo, paso a paso

Picar la cebolla, la zanahoria y el apio en cubos pequeños. Calentar el aceite en una olla grande y sofreír la cebolla, zanahoria y apio durante 2-3 minutos hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar, revolviendo, hasta que cambie de color y se dore ligeramente. Añadir la papa pelada y cortada en cubos pequeños, y rehogar brevemente. Verter el caldo caliente sobre la mezcla, salpimentar y cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Incorporar los fideos finos o el arroz y cocinar hasta que estén listos (5-7 minutos para los fideos, 10 minutos para el arroz). Mientras tanto, cocinar el huevo en agua hasta que esté duro, enfriar, pelar y picar. Servir la sopa en platos hondos, coronando con huevo duro picado y perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la sopa de picadillo rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de picadillo contiene aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 16 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa de picadillo se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierta. Si contiene fideos, se recomienda consumirla dentro de las 48 horas para que no se pasen de cocción.