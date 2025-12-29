Receta de sopa de picadillo, rápida y fácil

La sopa de picadillo es uno de esos platos que evocan hogares cálidos, abuelas amorosas y noches frescas donde una cuchara humeante es el mejor remedio para el alma. Ideal para los días en los que se busca algo reconfortante y rápido, esta sopa es el clásico de la cocina argentina que nunca pasa de moda. ¿Quién no recuerda ese aroma inconfundible a verduras frescas, carne y huevo duro flotando en el caldo, que transporta directamente a la infancia?
Originaria de la tradición popular y adaptada en distintas regiones del país, la sopa de picadillo se ha convertido en un básico de la cocina casera. Su éxito radica en su simpleza, su capacidad de saciar y en la facilidad con la que se adapta a lo que hay disponible en la heladera. Puede servirse como entrada ligera o como plato principal en una cena simple. Tradicionalmente, lleva carne picada, arroz o fideos, huevo duro y una variedad de verduras. Es perfecta para los días de invierno o para cuando se necesita una comida rápida, nutritiva y económica.
Receta de sopa de picadillo
La receta de sopa de picadillo comienza con un buen sofrito de cebolla, zanahoria y apio, al que se le suma carne picada y se cocina hasta dorar. El caldo se enriquece con papa y, si se desea, un poco de arroz o fideos finos. Finalmente, el toque especial lo da el huevo duro picado, que se añade al servir junto con perejil fresco para aportar color y sabor. Todo el proceso es sencillo, lo que convierte a esta receta en una excelente opción para quienes buscan practicidad sin resignar sabor.
Si bien la versión tradicional se basa en carne vacuna, existen variantes con pollo, cerdo o incluso versiones vegetarianas. Además, es una receta ideal para aprovechar sobras de verduras o arroz. El resultado es una sopa sabrosa, nutritiva y lista en menos de una hora.
Tiempo de preparación
La sopa de picadillo, en su versión rápida, puede estar lista en aproximadamente 35 minutos:
- 10 minutos para picar y preparar los ingredientes.
- 5 minutos para dorar la carne y el sofrito.
- 15 minutos de cocción con el caldo y las verduras.
- 5 minutos finales para agregar fideos/arroz y huevo duro.
Ingredientes
- 250 g de carne picada (vacuna)
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
- 1 papa mediana
- 1 litro de caldo (de carne o verduras)
- 1 huevo duro
- 50 g de fideos finos (tipo cabello de ángel) o 2 cucharadas de arroz (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer sopa de picadillo, paso a paso
- Picar la cebolla, la zanahoria y el apio en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una olla grande y sofreír la cebolla, zanahoria y apio durante 2-3 minutos hasta que estén tiernos.
- Agregar la carne picada y cocinar, revolviendo, hasta que cambie de color y se dore ligeramente.
- Añadir la papa pelada y cortada en cubos pequeños, y rehogar brevemente.
- Verter el caldo caliente sobre la mezcla, salpimentar y cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Incorporar los fideos finos o el arroz y cocinar hasta que estén listos (5-7 minutos para los fideos, 10 minutos para el arroz).
- Mientras tanto, cocinar el huevo en agua hasta que esté duro, enfriar, pelar y picar.
- Servir la sopa en platos hondos, coronando con huevo duro picado y perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la sopa de picadillo rinde aproximadamente 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de sopa de picadillo contiene aproximadamente:
- Calorías: 210
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 16 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa de picadillo se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierta. Si contiene fideos, se recomienda consumirla dentro de las 48 horas para que no se pasen de cocción.