Cuál es el fruto olvidado que podría transformar la alimentación saludable, según los expertos

La bellota de encina destaca como superalimento mediterráneo por su alto contenido de almidón, grasas saludables y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la bellota de encina fue un alimento olvidado en la dieta humana. Sin embargo, un estudio reciente revela su enorme potencial nutricional y lo pone en el centro del debate alimentario. Este fruto típico del Mediterráneo, históricamente destinado a la alimentación animal, es fuente de energía, grasas saludables y compuestos que refuerzan las defensas, y suma argumentos para ocupar un lugar en la mesa moderna.

La ciencia redescubre un tesoro olvidado

Un equipo de la Universidad de Córdoba impulsó un estudio, publicado en la revista Future Foods, que vuelve a poner a la bellota de encina (Quercus ilex) bajo la lupa científica. Tras décadas relegada al silencio gastronómico, la evidencia es concluyente: este fruto tradicional de ecosistemas mediterráneos posee un valor nutricional y nutracéutico que rivaliza con los mejores frutos secos.

Los investigadores detectaron en la bellota un aporte excepcional de almidón, grasas saludables similares a las del aceite de oliva, proteínas, fibra y minerales esenciales, además de un perfil libre de gluten que la convierte en una opción atractiva para personas celíacas.

Su perfil nutritivo y el bajo impacto ambiental la convierten en una apuesta para quienes buscan opciones saludables, sostenibles y alineadas con los retos del siglo XXI

Los análisis, realizados sobre ejemplares recolectados en distintas regiones españolas, revelan también la presencia de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que explicarían algunos de los beneficios asociados a su consumo.

Un perfil nutricional que sorprende

El grupo AGR-164 de la Universidad, junto con el IFAPA Alameda del Obispo, evaluó bellotas de 14 árboles diferentes y empleó tecnologías de vanguardia —como espectroscopía infrarroja, cromatografía líquida y espectrometría de masas— para identificar más de 1.100 características metabólicas por muestra.

El estudio resalta tres componentes clave de la bellota de encina: un contenido de almidón cercano al 50%, grasas insaturadas con predominancia de ácido oleico y una combinación de proteínas y micronutrientes (hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio) que la acerca al perfil de los frutos secos de mayor demanda.

La bellota de encina contiene compuestos bioactivos como fenoles, flavonoides y tocoferoles, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

No menos relevante es la ausencia de gluten, lo que habilita a este fruto como sustituto de harinas tradicionales en la alimentación de personas con celiaquía. Además, en la bellota se detectó un repertorio de compuestos bioactivos, entre ellos fenoles, flavonoides y tocoferoles, que suman capacidades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

El análisis metabolómico permitió identificar 35 compuestos con funciones biológicas comprobadas, consolidando el estatus nutracéutico de la bellota.

Diversidad natural y potencial de innovación

Uno de los grandes hallazgos fue la variabilidad entre bellotas, herencia del escaso proceso de domesticación de la encina. La caracterización permitió distinguir entre bellotas grandes y poco amargas, y otras medianas con mayor amargor.

El estudio de la Universidad de Córdoba revela que la bellota de encina es apta para celíacos por su perfil libre de gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad depende tanto de factores genéticos como de la microbiota asociada a cada semilla; de hecho, la investigación sugiere que el contenido de nutrientes y fenoles varía según el grado de amargor, lo que abre la posibilidad de seleccionar y mejorar variedades con atributos óptimos para el consumo humano y la industria alimentaria.

En palabras de la Universidad de Córdoba, existe una oportunidad histórica: “Miles de especies valiosas permanecen infrautilizadas, mientras el sistema alimentario global depende de unas pocas. Redescubrir frutos como la bellota podría ser clave en un escenario de cambios climáticos y crisis alimentarias”.

De la tradición a la innovación alimentaria

Durante siglos, las bellotas fueron básicas para civilizaciones mediterráneas, especialmente en épocas de escasez. Sin embargo, en la actualidad su uso se limita principalmente a la alimentación animal. El renacer del interés por este fruto refleja una tendencia global: volver la mirada hacia especies olvidadas y locales para ampliar nuestras fuentes de alimentación con ingredientes resistentes, nutritivos y sostenibles.

El renacer de la bellota de encina impulsa la innovación alimentaria con harinas, snacks y productos funcionales sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la bellota en la industria alimentaria podría traducirse en una nueva generación de harinas, snacks, productos funcionales y alimentos para celíacos con certificado de trazabilidad.

Los avances en técnicas bioquímicas permitirían garantizar la calidad y autenticidad, favoreciendo su aceptación en el mercado y contribuyendo a la diversificación alimentaria sin comprometer la biodiversidad.

Bellota de encina: una apuesta al futuro de la alimentación

El estudio de la Universidad de Córdoba marca un punto de inflexión: la bellota de encina deja de ser reliquia del pasado y emerge como alternativa real para quienes buscan comida saludable, accesible y alineada con los desafíos ambientales de la época. Sus nutrientes, su riqueza en compuestos bioactivos y la adaptabilidad de la encina la convierten en candidata ideal para ser protagonistas del futuro de la alimentación.

Atrás queda su imagen de alimento marginal. Más que nunca, la bellota de encina reúne ciencia, historia y futuro en un superalimento con sello mediterráneo, invitando a repensar lo que ponemos en nuestros platos y a descubrir el valor oculto en la naturaleza de siempre.