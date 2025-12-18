Siete recetas rápidas y fáciles de huevos rellenos para Navidad

Los huevos rellenos para Navidad ofrecen una opción rápida, colorida y versátil para las mesas festivas argentinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesas de Navidad suelen lucir una variedad de entradas frías que invitan a compartir y disfrutar. Entre todas ellas, los huevos rellenos destacan por su sabor, colorido y practicidad, consolidándose como una opción infalible para reuniones familiares y festivas. Son protagonistas no solo por su rapidez de preparación, sino también porque permiten múltiples combinaciones, adaptándose a distintos gustos y preferencias.

La tradición de presentar huevos rellenos en momentos festivos tiene raíces en la cocina europea, pero fue en Argentina donde la receta se incorporó como un clásico para las celebraciones de fin de año.

Desde mediados del siglo XX, esta preparación se convirtió en sinónimo de festejo y encuentro. Existen versiones que incluyen atún, jamón, queso, palta y salsas varias, lo que permite disponer una bandeja variada en pocos minutos, ideal para refrescar los días cálidos de diciembre y acompañar otras entradas típicas como vitel toné o ensaladas.

Receta de huevos rellenos rápidos y fáciles para Navidad

Preparar huevos rellenos resulta sumamente sencillo. Se comienza cocinando los huevos hasta que queden duros, para luego pelarlos y cortarlos a la mitad. Las yemas se retiran y se mezclan con diferentes ingredientes como atún, mayonesa, jamón, palta, salsa golf, queso roquefort, pesto o queso crema. Finalmente, las claras se rellenan y decoran con productos frescos y coloridos.

La versatilidad de los huevos permite ofrecer rellenos variados en una sola fuente, de manera que cada comensal pueda elegir el de su preferencia. Esta presentación resulta atractiva, colorida y festiva, facilitando su organización previa y asegurando frescura en cada bocado.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para la preparación es de 35 minutos:

Cocción de los huevos: 10-12 minutos

Enfriado y pelado: 8 minutos

Preparación de los rellenos: 10 minutos

Armado y decoración: 5 minutos

Ingredientes

12 huevos

Sal fina, a gusto

Pimienta negra, a gusto

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de atún en lata escurrido

2 cucharadas de jamón cocido picado

2 cucharadas de palta pisada

2 cucharadas de salsa golf

1 cucharada de queso crema con ciboulette

1 cucharada de pasta de roquefort o queso azul

1 cucharada de pesto de albahaca (opcional)

Pimentón dulce para decorar

Aceitunas verdes en rodajas

Perejil fresco picado

(Opcional) Mostaza, ají molido, pickles, etc.

Recetas de huevos rellenos para Navidad

Cómo hacer huevos rellenos para Navidad, paso a paso:

Cocinar los huevos en agua con sal durante 10-12 minutos hasta que estén duros. Sumergir los huevos cocidos en agua fría para detener la cocción y facilitar el pelado. Pelar los huevos y cortarlos longitudinalmente por la mitad. Retirar las yemas y colocarlas en un recipiente. Dividir las yemas en siete partes para preparar los diferentes rellenos. Mezclar cada parte de yemas con los siguientes ingredientes según el relleno deseado: atún y mayonesa; jamón y mayonesa; palta y unas gotas de limón; salsa golf; queso crema y ciboulette; roquefort y queso crema; pesto y queso crema. Rellenar las claras de huevo con las preparaciones, usando una cuchara pequeña o manga pastelera. Decorar según preferencia con pimentón, aceitunas, perejil u otros ingredientes. Refrigerar hasta el momento de servir para asegurar frescura.

Relleno 1: Atún y mayonesa

Clásica preparación de huevos rellenos que no falla en ningún evento. Preparación: colocar una séptima parte de las yemas cocidas en un bol pequeño. Añadir dos cucharaditas de atún bien escurrido y desarmado, más una cucharadita de mayonesa. Mezclar hasta obtener una pasta suave. Salpimentar a gusto.

Relleno 2: Jamón cocido y mayonesa

Esta versión suma un toque de sabor delicado que suele gustar a todos. Preparación: llevar una séptima parte de yema a un recipiente, agregar dos cucharaditas de jamón cocido finamente picado y una cucharadita de mayonesa. Unir bien todos los ingredientes, salpimentar y reservar.

Relleno 3: Palta (aguacate) y limón

Aporta frescura y una textura cremosa, ideal para variantes más saludables. Preparación: aplastar una porción de yema con dos cucharaditas de palta pisada y unas gotas de jugo de limón para evitar que se oxide. Salpimentar y mezclar hasta lograr consistencia cremosa.

Relleno 4: Salsa golf

Otra receta tradicional dentro de la cocina argentina. Preparación: tomar otra séptima parte de yema, añadir dos cucharaditas de salsa golf (mezcla de mayonesa y kétchup, opcionalmente unas gotas de limón y un toque de salsa inglesa). Revolver para integrar hasta lograr una crema homogénea.

Relleno 5: Queso crema y ciboulette

Suma un perfil fresco y aromático perfecto para quienes buscan algo suave. Preparación: mezclar la yema correspondiente con una cucharada de queso crema y ciboulette o cebollín finamente picado. Salpimentar suavemente y unir todo hasta formar una pasta fácil de manipular.

Relleno 6: Roquefort y queso crema

Para paladares intensos, el queso azul transforma el clásico en un bocado gourmet. Preparación: combinar una séptima parte de yema con una cucharadita de pasta de roquefort o queso azul y una de queso crema. Integrar hasta obtener una crema bien homogénea y suave.

Relleno 7: Pesto de albahaca

Ideal para amantes de las hierbas frescas y aquellos que prefieren sabores mediterráneos. Preparación: unir una séptima parte de yema con una cucharadita de pesto de albahaca y una de mayonesa o queso crema para suavizar la mezcla. Mezclar bien y ajustar sal si es necesario.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen 24 medios huevos rellenos (12 huevos cortados en mitades), cantidad suficiente para 8 a 12 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada medio huevo relleno se estima:

Calorías: 80

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 1,5 g

Carbohidratos: 1 g

Azúcares: 0,2 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar los huevos rellenos en la heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días para garantizar su frescura y sabor.