Sastrería y texturas: las claves de la moda en los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025

Celebridades y creadores digitales desfilaron por la alfombra negra en la primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming, mostrando las tendencias que marcaron la temporada

Por primera vez, la industria de los contenidos digitales en Argentina celebró los Martín Fierro a los Canales de Streaming, donde referentes y creadores de distintas plataformas desfilaron por una alfombra negra que marcó las tendencias de moda. El evento convocado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires reunió a figuras que optaron sobre todo por códigos clásicos reinterpretados en clave contemporánea.

Entre las propuestas predominantes, sobresalió la apuesta por los neutros, clásicos de la sastrería y detalles innovadores en géneros y accesorios, lo que configuró un panorama en el que el negro funcionó como hilo conductor y el lenguaje de la moda reafirmó su peso frente a las cámaras.

Dominio del blanco y negro

El blanco y negro se instaló como código visual transversal tanto en los looks masculinos como en los femeninos. La búsqueda de líneas netas y combinaciones de máxima sencillez se evidenció en los trajes de las figuras. Según analizó la reconocida diseñadora Verónica de la Canal en diálogo con Infobae, “hubo mucho blanco y negro, líneas más netas. Vi a los hombres y mujeres más clásicos”.

Nico Occhiato y Fernando Dente destacaron en la alfombra negra con interpretaciones personales del traje: Occhiato eligió la sobriedad clásica en negro, mientras que Dente modernizó el conjunto con rayas blancas y ausencia de corbata

En esa línea, Nico Occhiato optó por un traje sastre negro con camisa blanca y corbata clásica, acompañado por zapatos negros de charol, lo que reforzó el protagonismo de los tonos sobrios en la moda masculina.

Marixa Balli eligió un vestido blanco palabra de honor con falda drapeada, mientras que Nati Jota apostó por el asimétrico y los drapeados en blanco, ambos dentro de la gama predominante de la noche

Entre las mujeres, Nati Jota sorprendió con un vestido asimétrico blanco, drapeado, junto a sandalias a tono, mientras Marixa Balli optó por una pieza blanca de escote palabra de honor, falda drapeada y lazos tejidos en la parte inferior.

Pedro Rosemblat reafirmó su estilo con un look total black de líneas simples, en sintonía con las tendencias masculinas más vistas del evento (Jaime Olivos)

El hilo conductor que marcó la presencia de las figuras masculinas fue subrayada por el diseñador Benito Fernández, quien afirmó: “Los hombres recurrieron mucho al negro”. Esta tendencia se reflejó en la elección de figuras como Pedro Rosemblat, fiel a su estilo clásico total black, o Manu Dons, quien sumó flecos a su chaqueta negra para destacar dentro de la misma gama. También se observaron guiños monocromáticos y detalles en contraste, como el de Fernando Dente, que incorporó rayas blancas sobre el sastre negro.

Sastrería clásica renovada

Leandro “Chino” Leunis apostó por la sastrería tradicional con un traje negro perfectamente entallado (Jaime Olivos)

La sastrería clásica resultó central en este debut de la alfombra negra, tanto en su versión más formal como con revisiones relajadas. El regreso al traje de corte tradicional se apreció en los estilismos de Pedro Alfonso, con dos piezas azul marino y corbata de tela lisa, y Leandro “Chino” Leunis en sastre negro de líneas limpias y entallado.

Nacho Elizalde integró recursos informales al traje con una remera blanca, zapatillas deportivas y gafas oscuras, lo que sumó un giro urbano a la sastrería (Gustavo Gavotti)

En muchos casos, la formalidad convivió con guiños más informales, como el uso de remeras básicas en lugar de camisas, como se vio en Nacho Elizalde y en el caso de Migue Granados, quien optó por combinar un saco y pantalón negros con una remera blanca.

Migue Granados combinó sastrería negra y remera blanca en un look clásico y relajado (Jaime Olivos)

Fernández destacó que en esta edición, pese a tratarse de un espacio propicio para el atrevimiento visual por tratarse de streaming, predominó lo “correcto” en las elecciones. Los diseñadores señalaron la presencia de detalles como solapas anchas, doble botonadura y combinaciones tradicionales, renovadas a través de peinados o accesorios.

Juegos de texturas, encajes y transparencias

Flor Jazmín Peña llevó un vestido largo en tono marfil, con falda de satén, cintura drapeada y cuerpo halter de encaje translúcido (RS Fotos)

Otra tendencia visible en la alfombra negra fue la preferencia por materiales y recursos textiles que generaron dinamismo y matices en los conjuntos. Los encajes, transparencias y brillos tuvieron presencia tanto en piezas completas como en detalles de diseño, lo que ofreció un contrapunto al rigor formal de la sastrería. Flor Jazmín Peña apostó por un vestido largo en tono marfil, con falda de satén, cintura drapeada y cuerpo halter de encaje translúcido, lo que sumó sutileza y sofisticación.

Juli Poggio mostró versatilidad en la gala con dos propuestas: primero, un impactante vestido de falda negra voluminosa y cuerpo translúcido con apliques florales; luego, un diseño strapless blanco corto con falda abullonada y sandalias plateadas

Entre las propuestas que definieron la búsqueda de originalidad en esta tendencia, Juli Poggio destacó doblemente: primero, con un vestido largo de falda voluminosa negra y parte superior translúcida con apliques florales que generaron un efecto de segunda piel y realce escultural; además, deslumbró en otra aparición una parte superior estructurada de diseño strapless blanco con una falda corta abullonada y sandalias plateadas.

Sofía Gonet apostó por un vestido transparente con apliques brillantes y escote pronunciado, que fusionó tendencia y riesgo visual (@sofiagonet)

Alternativas que apuestan a la transparencia con apliques brillantes, como el vestido de Sofía Gonet, realizado con apliques plateados en toda la superficie y escote marcado, reforzaron esta línea creativa.

Impacto de accesorios y detalles singulares

Noelia Custodio, Evelyn Botto y Toto Kirzner apostaron por trajes oversize con estampado floral y siluetas amplias, coordinados en tonos y accesorios (Jaime Olivos)

El capítulo de los accesorios y las intervenciones personalizadas sobre los looks clásicos fue otro foco destacado. Zapatillas deportivas sobre trajes de sastrería, como en el caso de Gastón Trezeguet, se sumaron a otras apuestas distintivas, como los trajes coordinados oversize de Noelia Custodio, Evelyn Botto y Toto Kirzner en tonos florales y siluetas amplias, que se complementaron con gafas de sol rectangulares para resaltar el impacto visual del conjunto. También destacaron recursos como guantes bordados o collares anchos, que sumaron teatralidad e informalidad.

Evitta Luna eligió un vestido blanco junto a un peinado y maquillaje en tonos rosa, lo que sumó originalidad a la pasarela del streaming (RS Fotos)

En el segmento femenino, la elección de peinados y maquillaje funcionó como parte esencial del estilismo: Evitta Luna optó por un vestido blanco acompañado de un hair look en rosa, mientras que el uso de maquillaje arriesgado y peinados con detalles personales permitió a otras asistentes marcar una identidad propia en la gala.