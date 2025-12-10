Tendencias

Freud y el complejo de Edipo bajo la lupa: por qué la ciencia revisa las teorías del psicoanálisis

Investigaciones más recientes y voces críticas aseguran que muchas ideas de esta corriente psicológica carecen de pruebas sólidas, aunque su influencia cultural y clínica persiste. Cuáles son los nuevos modelos terapéuticos

Guardar
El complejo de Edipo, propuesto
El complejo de Edipo, propuesto por Freud, enfrenta cuestionamientos por la falta de evidencia científica en la psicología actual (Wikimedia)

A comienzos del siglo XX, Sigmund Freud revolucionó la psicología con una idea audaz y polémica: afirmó que, durante la infancia, los niños enfrentan emociones intensas hacia sus padres, marcadas por el deseo y la rivalidad. El psicoanalista observó y documentó estos sentimientos, inspirándose en la tragedia griega de Edipo para nombrar el fenómeno. Así, el complejo de Edipo surgió como el eje de un debate que aún desafía a especialistas.

Actualmente, la psicología reconoce la importancia de revisar críticamente las ideas fundacionales del psicoanálisis. Las investigaciones recientes afirman que la influencia de Freud en el campo de la salud mental aún genera discusión.

De acuerdo con un artículo publicado en The Conversation, la figura de Sigmund Freud enfrenta tanto críticas como reconocimientos en la comunidad científica, especialmente respecto a la falta de sustento empírico en algunas de sus teorías más célebres.

El legado de Freud en la era de la evidencia científica

De acuerdo con un artículo publicado en How Stuff Works, la relevancia de Freud disminuyó con el paso de las décadas. La comunidad psicológica cuestiona la validez científica de sus propuestas, incluidas las relacionadas con el complejo de Edipo.

Especialistas destacan que la teoría
Especialistas destacan que la teoría del complejo de Edipo perdió vigencia frente a los avances de la neurociencia y la investigación empírica (Wikimedia)

Las críticas actuales destacan que Freud se basaba en la especulación y no en la experimentación. Según el psiquiatra Joel Paris, profesor de la Universidad McGill y autor de investigaciones sobre la vigencia del psicoanálisis, “si se habla con un psicoanalista informado, señalará que el tema principal ya no es el complejo de Edipo”.

En el libro An Evidence-Based Critique of Contemporary Psychoanalysis, Paris llama a que el psicoanálisis adopte una orientación científica y abandone postulados difíciles de comprobar.

Propone que la disciplina debe ajustarse a los parámetros actuales de investigación y análisis clínico: “El psicoanálisis afirmó ser ciencia pero no realizó comprobaciones empíricas sistemáticas”, escribió en uno de sus artículos académicos. El autor considera que solo así la terapia psicoanalítica puede conservar un lugar en la práctica clínica y académica.

Frederick Crews, crítico reconocido de la obra freudiana, expone en sus textos que el sistema teórico de Freud no ofrece ventajas científicas o terapéuticas comprobables. El análisis de Crews, citado en el artículo de How Stuff Works, sostiene que los estudios independientes coinciden en la falta de evidencia para sostener los postulados freudianos, entre ellos el complejo de Edipo, la ansiedad de castración y los mecanismos de represión.

El psicoanálisis, fundado por Freud,
El psicoanálisis, fundado por Freud, es criticado por su escaso rigor metodológico y la ausencia de comprobaciones sistemáticas (Wikimedia)

El psicoanálisis frente a los avances de la neurociencia

El desarrollo de la neurociencia permitió estudiar el cerebro y los procesos mentales con métodos cada vez más detallados. De acuerdo con diversos especialistas, este avance dejó obsoletos varios supuestos fundamentales de la teoría freudiana. A medida que se han multiplicado las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, muchas hipótesis de Freud han perdido peso en la práctica clínica.

Sin embargo, la influencia de Freud persiste en ciertos ámbitos del pensamiento y la cultura. Paris destaca que aún sobreviven aportes teóricos sobre la importancia de escuchar la historia de vida de las personas. Para el experto, el valor de comprender los relatos individuales debe permanecer, siempre que la psicología se mantenga alineada con modelos basados en la evidencia.

Freud experimentó diversas técnicas en el ejercicio del psicoanálisis, como la hipnosis y la asociación libre. Este último método se volvió un ícono cultural, representado en imágenes populares como la del paciente reclinado en un diván. La figura del terapeuta que escucha de manera atenta sigue asociándose a la práctica del psicoanálisis en múltiples obras artísticas y medios.

Pese al debate, el legado de Freud continúa siendo tema de análisis entre profesionales y estudiosos de la mente humana. El complejo de Edipo, aunque cuestionado, ejemplifica cómo ciertas ideas pueden influir en la manera de comprender el desarrollo psicológico y las relaciones familiares, incluso cuando su base empírica resulte insuficiente.

Frederick Crews y otros expertos
Frederick Crews y otros expertos señalan que los postulados freudianos, como la ansiedad de castración, carecen de respaldo científico (Wikimedia)

De acuerdo con el artículo de Joan Tahull Fort, Profesor de sociología de la educación en la Universitat de Lleida, publicado en The Conversation, las nuevas generaciones de científicos y psicólogos enfrentan el reto de distinguir entre los aportes históricos y el conocimiento respaldado por la ciencia actual. La revisión crítica de teorías como la del complejo de Edipo permite avanzar hacia modelos de intervención más efectivos y precisos.

Actualmente, el enfoque terapéutico dominante prioriza tratamientos breves y basados en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual. Pocos profesionales mantienen una adhesión estricta a las conceptualizaciones clásicas del psicoanálisis. Sin embargo, el interés por la historia de la disciplina y el debate sobre el legado de Freud continúa vigente en universidades y revistas especializadas.

Según los expertos consultados por How Stuff Works, la figura de Freud trasciende la crítica científica al mantener su presencia en el imaginario colectivo y en ciertos aspectos de la psicología clínica. El complejo de Edipo resurge periódicamente en discusiones académicas y culturales, demostrando su permanencia simbólica más allá de los debates teóricos.

Este fenómeno sugiere que la influencia de Freud no se limita a la teoría o la clínica. Su visión de la mente, aunque discutida, forma parte de la historia intelectual del siglo XX y sigue incentivando el análisis sobre la naturaleza de los vínculos familiares y el desarrollo humano.

Temas Relacionados

Complejo de EdipoSigmund FreudPsicoanálisisPsicologíaTerapia cognitivo-conductualNewsroom BUE

Últimas Noticias

Para los expertos el mejor día para empezar un hábito no es el lunes, sino el miércoles

Especialistas afirman que iniciar un cambio a mitad de semana reduce la presión de los comienzos tradicionales y mejora la constancia, convirtiéndose en el momento ideal para empezar

Para los expertos el mejor

Por qué los especialistas recomiendan incorporar ciclismo en la rutina de todo corredor

Expertos en medicina del deporte y fisioterapia destacaron a The Independent que sumar sesiones de entrenamiento con bicicleta ayuda a reducir el riesgo de lesiones articulares y musculares, mejorando la fuerza y la resistencia sin sobrecargar el cuerpo

Por qué los especialistas recomiendan

Las tres señales tempranas de ghosting en la primera cita, según especialistas

Comportamientos sutiles pueden anticipar la desconexión posterior. Cómo reconocer estos indicios ayuda a cuidar la autoestima y tomar mejores decisiones al iniciar una relación, de acuerdo con expertos citados por GQ

Las tres señales tempranas de

Nunca discutir: la advertencia de los especialistas sobre este “ideal” de las relaciones

La experiencia de Travis Kelce y Taylor Swift motiva a especialistas a explicar cómo el manejo de diferencias puede beneficiar la construcción del vínculo amoroso

Nunca discutir: la advertencia de

Cremas para untar: qué contienen realmente y cómo elegir las opciones más saludables, según expertos en nutrición

Un informe realizado por The Telegraph reveló que la variedad de estos productos y la presencia de aditivos generan interrogantes sobre su procesamiento y sus posibles implicancias en la dieta diaria de la población

Cremas para untar: qué contienen
DEPORTES
La argentina que conquistó el

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Dillom, sin filtro con Pergolini:

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

INFOBAE AMÉRICA

Bombarderos rusos se unieron a

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel