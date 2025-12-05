Tendencias

Los cinco secretos para mantener tu placard siempre ordenado, según una experta

Soluciones prácticas y detalles poco conocidos pueden marcar la diferencia en la gestión eficiente de prendas y accesorios, optimizando cada rincón disponible en el hogar

Guardar
De la ropa olvidada a la experiencia sensorial: cómo Paula del Castillo ayuda a convertir el vestidor en un refugio de bienestar y placer visual

La llegada de una nueva estación suele ser el momento ideal para transformar el vestidor y renovar la relación con la ropa. El cambio de temporada no solo implica guardar abrigos o sacar prendas ligeras, también representa una oportunidad para revisar, descartar y reorganizar el espacio personal.

Así lo explicó a Infobae Deco, Paula del Castillo, organizadora profesional de espacios, quien comparte los cinco principios fundamentales para lograr un vestidor funcional y agradable.

1. Descartá lo que no va más

El primer paso consiste en realizar un descarte exhaustivo. Paula sostiene que “las prendas que no usamos en los últimos dos años ya no deberían estar en nuestro vestidor”. Este proceso implica dejar ir aquellas piezas que ya no quedan bien, que no resultan cómodas o que simplemente han dejado de gustar. El objetivo es que, al guardar la ropa de la temporada entrante, solo permanezcan aquellas prendas que realmente se utilizan y generan bienestar. De este modo, el vestidor se convierte en un espacio donde cada prenda tiene sentido y utilidad.

Más allá del orden, la
Más allá del orden, la experta propone estrategias para que cada prenda tenga sentido y el espacio invite a ser disfrutado

2. A guardar, a guardar

La organización del vestidor requiere también prestar atención a la forma en que se doblan y almacenan las prendas. El uso de “tablitas de alto impacto” para doblar la ropa es de gran ayuda, una herramienta profesional que permite que todas las piezas queden alineadas y prolijas. Estas tablas, disponibles en diferentes tamaños según el tipo de prenda, facilitan mantener el orden visual y optimizar el espacio. Para quienes buscan una alternativa casera, la organizadora sugiere fabricar estas tablas en cartón, ya que “funcionan igual”. El resultado es un vestidor donde cada prenda ocupa el lugar adecuado y se encuentra fácilmente.

El uso de tablas para
El uso de tablas para doblar ropa permite optimizar el espacio y lograr un vestidor prolijo y alineado

3. Cada cosa en su lugar

Otro de los pilares de la organización es el respeto por las categorías. La importancia de agrupar la ropa por tipo, como joggings, remeras de manga larga o corta, y mantener esa clasificación, hace que sea mucho más simple sostenerla a lo largo del tiempo. “Si respetamos la categoría, es mucho más fácil sostener el orden”, afirma Del castillo.

Agrupar la ropa por categorías
Agrupar la ropa por categorías y reservar los estantes accesibles para prendas de uso frecuente facilita la rutina diaria

4. Hacétela fácil

La personalización del vestidor es otro aspecto clave. Esta lógica se extiende a la disposición de los estantes: los de mayor accesibilidad deben reservarse para las prendas de uso frecuente, mientras que los estantes superiores pueden destinarse a lo que se utiliza menos. Así, la rutina diaria de vestirse se vuelve más ágil y placentera.

La personalización del vestidor según
La personalización del vestidor según los hábitos de cada persona mejora la funcionalidad y la comodidad del espacio

Cada persona tiene necesidades distintas, por lo que la organización debe adaptarse a los hábitos de quien utiliza el espacio. Por ejemplo, quienes practican deporte con regularidad pueden ubicar la ropa deportiva en lugares más accesibles. Esta flexibilidad permite que el vestidor responda a la vida cotidiana de cada usuario.

El cambio de temporada es
El cambio de temporada es el momento ideal para reorganizar el vestidor y renovar la relación con la ropa

5. Rótulos y contenedores salvadores

El uso de rótulos constituye el último de los cinco consejos básicos. La experta recomienda etiquetar cada sección del vestidor, de modo que tanto el usuario como cualquier persona que colabore en la casa sepa exactamente dónde guardar cada prenda. “Si uno respeta los rótulos, ese sistema de orden que se establece de base es supersencillo de mantener. Son solo unos minutos diarios”, asegura. La presencia de carteles como “joggings” o “remeras” elimina la confusión y facilita la constancia en el orden.

Los contenedores para ropa interior
Los contenedores para ropa interior y accesorios prolongan la vida útil de las prendas y simplifican el orden

Entre los consejos esenciales está, la importancia de contar con contenedores, especialmente para la ropa interior. “Los corpiños, bombachas, medias y calzoncillos deben ir en contenedores para evitar el desorden en los cajones”, explica Paula. Esta medida no solo facilita el mantenimiento del orden, también contribuye a prolongar la vida útil de las prendas. Además, resulta práctico para niños, ya que pueden sacar y guardar su ropa con mayor facilidad. “Cuando ves un cajón organizado, lo respetás. Si el cajón es un caos, ponés y sacás sin reparar demasiado”, afirma, subrayando el impacto visual en la conducta diaria.

Etiquetar cada sección del vestidor
Etiquetar cada sección del vestidor con rótulos claros ayuda a mantener el sistema de organización a largo plazo

Tips de yapa

En espacios reducidos, la experta sugiere guardar la ropa de contratemporada en bolsas al vacío, maletas o estantes altos, lo que libera espacio para las prendas de uso actual. Esta estrategia evita que los percheros se saturen y permite que cada prenda esté accesible y visible. “Cuando los percheros están superapretados, es muy difícil sacar una prenda”, advierte, por lo que recomienda almacenar fuera de la vista aquello que no se utilizará durante varios meses.

El cambio de temporada es
El cambio de temporada es el momento ideal para reorganizar el vestidor y renovar la relación con la ropa

El aspecto sensorial del vestidor también merece atención especial. Paula insiste en la importancia de mantener el espacio ventilado y perfumado, ya que esto contribuye a que la experiencia de vestirse sea placentera. Relata el caso de una clienta que, tras una mudanza, se sentía abrumada por el desorden en el vestidor, a pesar de haberlo soñado durante años. “El espacio donde nos vestimos tiene que ser una experiencia que en su totalidad sea placentera. Nosotros tenemos que entrar y nos tiene que gustar entrar al lugar”, afirma, al resaltar el valor emocional de un entorno ordenado.

Guardar la ropa de contratemporada
Guardar la ropa de contratemporada en bolsas al vacío o estantes altos libera espacio y evita la saturación del vestidor

La organización del vestidor, según Paula, no solo responde a criterios estéticos o funcionales, sino que impacta directamente en el bienestar diario. Un espacio ordenado invita a ser cuidado y disfrutado, mientras que el desorden genera rechazo y dificulta la rutina. La clave está en establecer sistemas simples, personalizados y sostenibles, que permitan mantener el orden con poco esfuerzo y disfrutar plenamente de cada prenda y cada rincón del vestidor.

Fotos y Video: Bel Altieri (IWoKFilms)

Temas Relacionados

infobae-decodecodecoraciondiseñoropaorganizacionordenmale-eirinhogar

Últimas Noticias

Siete ideas prácticas y accesibles para decorar la casa en Navidad

Pequeños detalles pueden renovar la atmósfera y sorprender a quienes buscan armonía visual estas fiestas

Siete ideas prácticas y accesibles

Los jazmines más aromáticos y fáciles de cuidar que transforman cualquier espacio

Estas especies destacan por su adaptabilidad, facilidad de cultivo y aroma intenso, ideales para quienes buscan plantas duraderas, con floraciones prolongadas y bajo mantenimiento

Los jazmines más aromáticos y

La resiliencia de Elton John: salud y desafíos ante la pérdida de visión

El cantante británico atravesó múltiples problemas médicos, desde adicciones y cirugías hasta una reciente infección ocular en uno de sus ojos

La resiliencia de Elton John:

Cuándo es el solsticio de verano 2025

Este fenómeno ocurre cuando el Sol alcanza su posición más alta en el cielo y hace que los días sean más largos en todo el país durante el inicio de la estación

Cuándo es el solsticio de

El método de Chad Michael Murray para lucir abdominales marcados: su rutina y dieta

Disciplina, ejercicios clásicos y una estricta alimentación cotidiana ayudan al actor de “Un viernes de locos” y “One Tree Hill” a conservar un físico atlético que generó impacto tras su retorno a la pantalla grande

El método de Chad Michael
DEPORTES
Quiénes son las cuatro leyendas

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

Silbidos, “el bombo de la polémica” y un error nunca más visto: el peor sorteo que marcó la historia de los Mundiales

Los mejores y peores grupos que le tocaron a la selección argentina en los últimos sorteos de los mundiales

Los futbolistas que ya están en la lista de Scaloni y los que pelean por un lugar en la Copa del Mundo

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

TELESHOW
Infobae

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945