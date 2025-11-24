Tendencias

Martín Fierro Latino 2025: los looks de las celebridades en la ceremonia

Miami se viste de gala en una noche donde la moda cobra protagonismo. El análisis de tres diseñadores a Infobae

Los premios Martín Fierro Latino
Los premios Martín Fierro Latino reunieron a celebridades del continente en una gala en Miami. Un repaso por los looks

Miami es la sede de la nueva edición de los premios Martín Fierro Latino 2025, una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que reconoce a lo mejor de la televisión, la radio y las plataformas digitales de la región. Antes de la premiación, la alfombra roja dio inicio a una velada dedicada al talento latino, donde el estilo también se posicionó como uno de los protagonistas.

En el hotel JW Marriott de Brickell la moda atravesó la entrega y potenció la diversidad visual de la celebración.

Los diseñadores argentinos Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Laurencio Adot brindaron su mirada experta sobre los looks y las elecciones estilísticas de las celebridades en diálogo con Infobae.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro Latino 2025

Nicolás Peralta, Daniel Gómez Rinaldi, Luis Ventura, Marcelo Polino y Laura Ubfal

Las celebridades posaron junto a
Las celebridades posaron junto a Luis Ventura, presidente de APTRA

Nicolás Peralta usó un traje beige claro con camisa blanca y moño plateado, acompañado de gafas de marco oscuro. Daniel Gómez Rinaldi seleccionó un saco plateado de textura brillante y pantalón claro, sobre una camiseta blanca, mientras sujetaba un teléfono móvil en la mano derecha. Luis Ventura optó por un esmoquin negro clásico con chaleco, camisa blanca y moño negro. Marcelo Polino eligió un saco con estampado de colores en tonos verdes y azules, camisa blanca y moño negro, además de gafas rectangulares. Laura Ubfal vistió un conjunto negro de blusa amplia con brillos y pantalón a juego, sumando un bolso negro con asa metálica.

Fátima Florez

Fátima Florez en una de
Fátima Florez en una de las postales que subió a su cuenta de Instagram, con Ignacio Horrach y Marcelo Polino

“Fátima con un vestido muy Las Vegas. Más sobrio que otras veces. Me gustan el makeup y pelo. Está acorde al dress code”, indicó Adot sobre la elección estilística de Fátima Florez.

Antonella Fredianelli

La comunicadora Antonella Fredianelli
La comunicadora Antonella Fredianelli

Adot opinó sobre la elección de Antonella Fredianelli: “Antonella con un vestido muy visto: con corset y tul en capas”.

Claudia Albertario

El vestido de la modelo
El vestido de la modelo presentó apliques plateados brillantes que bordearon las aberturas y el contorno superior

La modelo Claudia Albertario eligió un vestido negro de corte ajustado, con un diseño asimétrico y aberturas en la zona del escote y la cintura.

Mago “Sin Dientes”

El Mago sin Dientes y
El Mago sin Dientes y un look que mezcló lo clásico con lo innovador

El Mago sin Dientes lució un saco de fondo dorado con estampado negro de motivos vegetales, combinado con una camisa blanca y un moño dorado. Eligió un pantalón negro y completó su atuendo con un sombrero de copa liso en color negro.

Vanina Balena

Vanina Balena eligió un vestido
Vanina Balena eligió un vestido en el que predominan los brillos

“Me encantan el color y el make up. El vestido tiene un bordado muy interesante. Tal vez me gustaría más sin las sustracciones de los costados: siento que es más favorecedor para delinear la silueta”, afirmó Verónica de la Canal al ver el paso de Vanina Balena.

Senra explicó sobre la elección de Vanina: “Tiene un vestido iridiscente, con esos colores acuosos o transparentes tipo cristales. Tipo plata, pero es una plata muy suave. Me parece un vestido muy bonito donde destacan sus curvas y sus morfologías”.

Alexia Ferro

Alexia Ferro, periodista, nominada en
Alexia Ferro, periodista, nominada en Revelación

Sobre Alexia Ferro, Vero de la Canal indicó: “Divina, moderna y fresca”

Andrea Vanesa Aspromonte

La prenda en este caso
La prenda en este caso se adornó con aplicaciones relucientes que rodearon el cuello y los bordes de la capa

Andrea Vanesa Aspromonte posó con un vestido negro de manga corta, acompañado por una capa transparente de tul con detalles plateados en forma de líneas geométricas y bordes brillantes.

Solange Rousselot

Solange fue una de las
Solange fue una de las primeras en arribar a la alfombra roja

“Solange con vestido de chiffon o terciopelo. Re clásica, con plisado. Un básico de noche”, opinó Adot sobre el look de Solange Rousselot, nominada con el programa Directo con Teuteló.

Celia Antonini

Celia Antonini en la gala
Celia Antonini en la gala

Celia Antonini optó por un conjunto de color negro con escote en V. Sus hombros están cubiertos por una chaqueta o sobreprenda a juego. Luce un collar de varias hileras de perlas, un brazalete de perlas en la muñeca izquierda y pendientes pequeños, también de perlas. “Celia muy clásica, elegante”, sentenció Adot.

Lisandro Carret

Lisandro Carret y un look
Lisandro Carret y un look clásico para la gala

Lisandro Carret llevó un esmoquin negro con solapas satinadas y botones negros, combinado con una camisa blanca de puño francés y un moño negro. “Muy acorde a la noche y muy buen smoking”, apuntó Adot al analizar la elección clásica del actor y conductor.

Senra consideró sobre Carret: “El clásico esmoquin impecable, hecho a su medida, aparentemente. Me gustan los hombros cómo están trabajados, se lo ve impecable”.

Gustavo Recalde

El comunicador Gustavo Recalde posó
El comunicador Gustavo Recalde posó para los fotógrafos

Gustavo Recalde, periodista de América Noticias, 2da Edición en América TV (Paraguay), lució un traje sastre azul eléctrico de corte ajustado, combinado con una camisa blanca y una corbata negra. “Clásico de traje azul”, resaltó Adot.

Martín Campos Witzel

El periodista Martín Campos Witzel
El periodista Martín Campos Witzel fue otro de los que eligió un clásico para lucir

Martín Campos Witzel llevó un esmoquin negro de corte clásico con solapas satinadas, acompañado por una camisa blanca y un moño negro.

“Impecable sastrería, clásica y elegante, muy adecuado para la ocasión”, planteó Vero de la Canal.

Carmen Gloria y Daniel Fuenzalida

Carmen Gloria y Daniel Fuenzalida,
Carmen Gloria y Daniel Fuenzalida, periodistas, llegaron a la gala y pasaron por la alfombra roja

Carmen Gloria posó con un vestido largo de satén azul eléctrico con tirantes finos y escote recto. Llevó el cabello recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro, y sostuvo un clutch plateado esmaltado. Daniel Fuenzalida vistió un esmoquin azul marino de doble botonadura, combinado con una camisa blanca y un moño negro.

Gonzalo Gobich

El creador de contenido Gonzalo
El creador de contenido Gonzalo Gobich

Gonzalo Gobich optó por un traje negro con solapa satinada y textura sutil, combinado con una camisa negra y una corbata a tono. Realzó su conjunto con un pañuelo lila asomando del bolsillo superior del saco.

Mario Mengoni

Entre los detalles del
Entre los detalles del look de Mengoni, sobresalió un pañuelo oscuro en el bolsillo superior del saco

Mario Mengoni llevó un traje negro de corte clásico, acompañado por una camisa blanca y un moño bicolor en tonos dorado y negro.

