Tendencias

Halloween: los nueve disfraces de celebridades que homenajearon a la cultura pop

Reconocidas figuras del espectáculo sorprendieron en la última noche de octubre con vestuarios inspirados en personajes de historietas, cine y animación

El repertorio de disfraces de las celebridades demuestra la influencia de la moda, la nostalgia y la cultura pop en las celebraciones de Halloween de este año (Instagram: @aaronidelson)

Halloween, celebrado cada 31 de octubre, es una fecha marcada por disfraces, fiestas y desfiles, donde adultos y niños reinterpretan personajes emblemáticos de la cultura popular. Cada año, las celebridades buscan destacar con disfraces elaborados y creativos, al aprovechar esta fecha para reinterpretar personajes icónicos del cine, los cómics y la cultura pop.

A continuación, nueve de los looks más originales de este año, que capturaron la atención del público y de sus seguidores en redes sociales:

1- Demi Lovato como Hiedra Venenosa

Demi Lovato deslumbra con un atuendo íntegramente verde y maquillaje dramático inspirado en la villana Hiedra Venenosa, sumando originalidad a la celebración de Halloween (Instagram: @ddlovato)

Demi Lovato eligió un atuendo completamente verde inspirado en Hiedra Venenosa, la famosa villana de cómics.

Su look incluyó una peluca larga roja, corsé ajustado cubierto de hojas artificiales y pantalones de red a tono. La cantante y actriz complementó su look con un maquillaje de labios rojos y sombras en tonos oscuros, además de una corona decorada con hojas y flores rojizas.

2- Lady Gaga, teatral y floral

Lady Gaga impresiona al público con un vestido voluminoso recubierto de flores tridimensionales y una tiara en forma de aves, rodeada de luces teatrales (The Grosby Group)

Lady Gaga se presentó con un atuendo que consistió en un vestido voluminoso cubierto de grandes flores tridimensionales en tonos blancos y rosados. En la cabeza llevó una tiara o tocado blanco con forma de aves o alas abiertas. El maquillaje incluyó sombras definidas y labios color nude.

3- Lindsay Lohan y familia como Batman y Batwoman

Lindsay Lohan y su familia unen fuerzas disfrazándose de Batman y Batwoman, destacando los lazos familiares y el homenaje al famoso universo del cómic (Instagram: @Lindsaylohan)

Lindsay Lohan posó junto a su familia, todos disfrazados de Batman y Batwoman. Su esposo Bader Shammas llevó un disfraz de Batman con capa y antifaz negro, detalles musculares impresos y el logotipo amarillo del murciélago en el pecho.

La actriz llevó un vestido corto negro, capa satinada y botas altas de charol negro, con máscara y diadema dorada. El niño vistió una versión infantil de Batman, con botas negras y máscara.

4- Sabrina Carpenter con inspiración de Los Picapiedra

Sabrina Carpenter aporta diversión y nostalgia con un disfraz que remite a Wilma Flintstone de Los Picapiedra, fusionando elementos animados y detalles modernos (Instagram/Sabrina Carpenter)

El disfraz elegido por Sabrina Carpenter fue temático y se inspiró en el estilo de Wilma Flintstone de Los Picapiedra.

Su outfit consistió en un vestido corto de color naranja decorado con motivos geométricos circulares en negro, con la estética de la popular serie animada. Además, la cantante combinó con medias translúcidas en tono piel y plataformas negras decoradas con lazos plateados y esferas brillantes.

5- Mariah Carey en estilo lolita japonés

Mariah Carey apuesta por la inspiración lolita japonesa y comparte escenario con sus hijos, quienes optan por disfraces de animales en una tierna escena familiar (Instagram: @MariahCarey)

Mariah Carey optó por un vestido de inspiración lolita japonesa. La cantante decidió usar una blusa blanca con lazo al cuello, pollera azul claro con encajes y volados, peluca larga y ondulada rosa, y zapatos de taco blanco adornados con lazos.

La acompañan sus hijos disfrazados con pijamas tipo kigurumi: uno blanco con orejas azules y gorro, y otro beige claro con capucha y orejas.

6- Amber Heard como bruja

Amber Heard elige el clásico disfraz de bruja (The Grosby Group)

Amber Heard eligió un disfraz de bruja compuesto por un sombrero negro de ala ancha, campera negra con hombreras marcadas y top ajustado. La actriz y modelo estadounidense lució el cabello largo y suelto, rubio dorado y con ondas suaves.

Un cinturón naranja brillante rodeaba su cintura, y agregó un elemento llamativo. En el rostro, resalta maquillaje con purpurina negra alrededor de los ojos.

7- Jennifer Lawrence con guiño animal

Jennifer Lawrence añade un guiño animal con un abrigo estampado y una diadema de vaca (The Grosby Group)

Jennifer Lawrence llevó un disfraz de vaca más urbano, que consistió en un abrigo largo tipo trench con estampado de manchas negras sobre fondo blanco, encima de un suéter oscuro y pantalones de pernera ancha en color blanco. Además, la actriz llevó una vincha con orejas de vaca y un par de cuernos beige pequeños.

8- Kate Hudson con look de sombrero alto

Kate Hudson se suma a la tendencia de sombreros altos y looks minimalistas, acompañada de su hija (The Grosby Group)

Kate Hudson apareció acompañada de su hija, que estaba vestida con un traje blanco de tela ligera, detalles florales y pollera amplia. La actriz, que optó por disfrazarse de bruja, llevó un vestido negro de corte sencillo, botas de cuero negras y una cartera con cadena dorada al hombro.

También, usó un sombrero alto, de fieltro negro y ala ancha, decorado con tul violeta y cinta negra. El maquillaje es natural y el cabello cae suelto más allá de los hombros.

9- Emma Roberts, contraste de estilos

Emma Roberts apuesta por un contraste entre un vestido claro y un collar rojo que simula sangre (Instagram: @emmaroberts)

Emma Roberts llevó un vestido corto de tela ligera en color marfil, tirantes finos y dobladillo inferior decorado con encaje blanco. Cómo accesorio, la actriz optó por un collar de cuentas rojas alrededor del cuello que simuló una herida sangrante. El cabello oscuro y liso cae sobre los hombros.

