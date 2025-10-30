Receta de compota de manzana y pera, rápida y fácil

La compota de manzana y pera es una de esas preparaciones que evocan los sabores de la infancia y llenan la casa con un aroma reconfortante. No hay nada más placentero que disfrutarla tibia en una tarde fría, o como acompañamiento de postres, yogures o tostadas. Incluso, con un poco de helado permite atemperar una jornada calurosa. Esta receta, además de rápida y fácil, es ideal para aprovechar frutas maduras y darles una segunda vida llena de dulzura y aroma natural.
La compota de manzana y pera tiene orígenes europeos y es muy popular en la cocina argentina, especialmente en los hogares donde se valora la cocina hecha en casa y el uso de frutas de estación. Además de ser un postre clásico, la compota también es un aliado nutritivo para grandes y chicos, ya que se prepara sin conservantes ni aditivos, y se puede endulzar a gusto. En resumidas cuentas, se puede disfrutar tanto caliente como fría, sola o acompañando un budín, helado, granola o unas tostadas al desayuno.
Receta de compota de manzana y pera
La receta de compota de manzana y pera es muy sencilla: basta con pelar y trocear las frutas, colocarlas en una olla con un poco de agua, azúcar y, si se prefiere, un toque de canela o cáscara de limón para sumar aroma. Luego, cocinar a fuego suave hasta que las frutas estén tiernas y se forma ese almíbar ligero y natural que caracteriza a la compota casera.
El secreto está en elegir frutas maduras y en cortar los trozos del tamaño deseado; cuanto más pequeños, más rápido será el tiempo de cocción. Esta preparación es perfecta para preparar en cantidad y conservar unos días en la heladera, garantizando un postre o merienda saludable y casera en minutos.
Tiempo de preparación
La compota de manzana y pera se prepara en apenas 30 minutos:
- 10 minutos para pelar y trocear las frutas.
- 20 minutos de cocción, dependiendo del tamaño de los trozos y lo madura que esté la fruta.
Ingredientes
- 3 manzanas medianas (rojas, verdes o una mezcla)
- 3 peras medianas
- 4 cucharadas de azúcar (puede ser blanca o rubia, a gusto)
- 1 ramita de canela (opcional)
- 1 trozo de cáscara de limón (opcional)
- 150 ml de agua
Cómo hacer compota de manzana y pera, paso a paso
- Pelar las manzanas y peras. Retirar las semillas y cortar en cubos medianos.
- Colocar las frutas en una olla junto con el agua, el azúcar, la ramita de canela y la cáscara de limón si se quiere utilizar.
- Llevar la olla a fuego medio. Cuando rompa hervor, bajar el fuego y cocinar a olla semi tapada durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Si las frutas largan mucho jugo, destapar para que espese el almíbar.
- Probar el punto de cocción: las frutas deben estar tiernas pero sin deshacerse por completo.
- Retirar la canela y la cáscara de limón. Servir la compota tibia, a temperatura ambiente o enfriada en la heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la compota rinde aproximadamente 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de compota de manzana y pera (1/4 de la receta) contiene aproximadamente:
- Calorías: 110
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 24 g (naturales y añadidos)
- Proteínas: 0,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La compota de manzana y pera puede conservarse en la heladera por hasta 5 días, almacenada en un recipiente bien tapado.