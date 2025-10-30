Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Halloween es la ocasión perfecta para dejar volar la imaginación en la cocina y sorprender con preparaciones divertidas y temáticas. Las telarañas de chocolate con palitos salados son una opción ideal: fáciles de hacer, listas en pocos minutos y con un contraste de sabores que encanta a grandes y chicos. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y muchas ganas de crear; en un instante, se podrán decorar postres, mesas dulces o regalitos de una forma original y deliciosa.
Estas decoraciones comestibles nacieron como una versión sencilla de los tradicionales “pretzel spider webs” estadounidenses, y rápidamente ganaron popularidad porque requieren muy pocos ingredientes y se adaptan a cualquier edad. Se pueden hacer con chocolate negro, blanco o con leche, incluso agregarles confites o caramelos para simular arañitas en el centro. Son ideales para animar mesas dulces en Halloween, decorar tortas o entregarlas como souvenirs. Además, no necesitan horno y están listas en pocos minutos.
Receta de telarañas de chocolate con palitos salados
La receta consiste en formar una base de telaraña con palitos salados, que luego se recubren y unen con chocolate derretido, formando el clásico dibujo de telaraña. Se pueden emplear palitos salados largos o medianos y el tipo de chocolate que más guste. Se utiliza una manga o una bolsita para realizar las líneas del chocolate, aunque también se puede hacerlo con una cuchara pequeña si se prefiere un aspecto más rústico. Al endurecerse, las telarañas quedan firmes y crocantes, perfectas para manipular o decorar.
Lo mejor de estas telarañas es que es posible personalizadas: se pueden sumar mini confites negros o violetas para simular ojos de araña, o usar colorante para teñir chocolate blanco y lograr versiones multicolor. Son una excelente opción para involucrar a los chicos y una alternativa ideal para quienes buscan decoraciones caseras y originales.
Tiempo de preparación
Preparar estas telarañas de chocolate lleva alrededor de 20 minutos en total:
- Preparación y armado de los palitos: 5 minutos
- Derretido del chocolate: 5 minutos
- Armado y decoración de las telarañas: 10 minutos (según la cantidad) A esto hay que sumarle 15 minutos extra de enfriado para que el chocolate se endurezca por completo.
Ingredientes
- 1 paquete de palitos salados (aprox. 100 g)
- 150 g de chocolate cobertura (negro, blanco o con leche)
- Confites pequeños, granas o perlitas de azúcar para decorar (opcional)
- Papel manteca o silicona para apoyar las telarañas
Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados, paso a paso
- Cubrir una bandeja o fuente con papel manteca o lámina de silicona.
- Para cada telaraña, colocar 6-8 palitos salados en forma de estrella, tocándose en el centro.
- Derretir el chocolate en microondas (en intervalos de 30 segundos y mezclando cada vez) o a baño maría hasta que esté fluido.
- Verter el chocolate derretido en una manga pequeña de repostería, o usar una bolsa plástica y cortar apenas la punta.
- Dibujar círculos de chocolate sobre los palitos formando el diseño de telaraña, asegurándose de que todos los palitos se unan por el chocolate en el centro y en los extremos.
- Antes de que el chocolate endurezca, decorar con confites opcionales simulando pequeñas arañas o nudos de la telaraña.
- Llevar la bandeja a la heladera por 15 minutos hasta que el chocolate esté firme y despegar las telarañas con cuidado para servir o decorar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con las cantidades indicadas (1 paquete de palitos y 150 g de chocolate), se pueden obtener entre 10 y 12 telarañas, dependiendo del tamaño deseado y cantidad de palitos por cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada telaraña contiene aproximadamente:
- Calorías: 90
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 2,5 g
- Carbohidratos: 12 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 1,5 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Estas telarañas se pueden conservar hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o en la heladera si el clima es caluroso, para que el chocolate no se derrita.