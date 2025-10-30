Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Las telarañas de chocolate con palitos salados son una opción creativa y fácil para decorar postres en Halloween (Crédito: Freepik)

Halloween es la ocasión perfecta para dejar volar la imaginación en la cocina y sorprender con preparaciones divertidas y temáticas. Las telarañas de chocolate con palitos salados son una opción ideal: fáciles de hacer, listas en pocos minutos y con un contraste de sabores que encanta a grandes y chicos. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y muchas ganas de crear; en un instante, se podrán decorar postres, mesas dulces o regalitos de una forma original y deliciosa.

Estas decoraciones comestibles nacieron como una versión sencilla de los tradicionales “pretzel spider webs” estadounidenses, y rápidamente ganaron popularidad porque requieren muy pocos ingredientes y se adaptan a cualquier edad. Se pueden hacer con chocolate negro, blanco o con leche, incluso agregarles confites o caramelos para simular arañitas en el centro. Son ideales para animar mesas dulces en Halloween, decorar tortas o entregarlas como souvenirs. Además, no necesitan horno y están listas en pocos minutos.

Receta de telarañas de chocolate con palitos salados

La receta consiste en formar una base de telaraña con palitos salados, que luego se recubren y unen con chocolate derretido, formando el clásico dibujo de telaraña. Se pueden emplear palitos salados largos o medianos y el tipo de chocolate que más guste. Se utiliza una manga o una bolsita para realizar las líneas del chocolate, aunque también se puede hacerlo con una cuchara pequeña si se prefiere un aspecto más rústico. Al endurecerse, las telarañas quedan firmes y crocantes, perfectas para manipular o decorar.

Lo mejor de estas telarañas es que es posible personalizadas: se pueden sumar mini confites negros o violetas para simular ojos de araña, o usar colorante para teñir chocolate blanco y lograr versiones multicolor. Son una excelente opción para involucrar a los chicos y una alternativa ideal para quienes buscan decoraciones caseras y originales.

Tiempo de preparación

Preparar estas telarañas de chocolate lleva alrededor de 20 minutos en total:

Preparación y armado de los palitos: 5 minutos

Derretido del chocolate: 5 minutos

Armado y decoración de las telarañas: 10 minutos (según la cantidad) A esto hay que sumarle 15 minutos extra de enfriado para que el chocolate se endurezca por completo.

Ingredientes

1 paquete de palitos salados (aprox. 100 g)

150 g de chocolate cobertura (negro, blanco o con leche)

Confites pequeños, granas o perlitas de azúcar para decorar (opcional)

Papel manteca o silicona para apoyar las telarañas

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados, paso a paso

Cubrir una bandeja o fuente con papel manteca o lámina de silicona.

Para cada telaraña, colocar 6-8 palitos salados en forma de estrella, tocándose en el centro.

Derretir el chocolate en microondas (en intervalos de 30 segundos y mezclando cada vez) o a baño maría hasta que esté fluido.

Verter el chocolate derretido en una manga pequeña de repostería, o usar una bolsa plástica y cortar apenas la punta.

Dibujar círculos de chocolate sobre los palitos formando el diseño de telaraña, asegurándose de que todos los palitos se unan por el chocolate en el centro y en los extremos.

Antes de que el chocolate endurezca, decorar con confites opcionales simulando pequeñas arañas o nudos de la telaraña.

Llevar la bandeja a la heladera por 15 minutos hasta que el chocolate esté firme y despegar las telarañas con cuidado para servir o decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas (1 paquete de palitos y 150 g de chocolate), se pueden obtener entre 10 y 12 telarañas, dependiendo del tamaño deseado y cantidad de palitos por cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada telaraña contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 2,5 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 1,5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estas telarañas se pueden conservar hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o en la heladera si el clima es caluroso, para que el chocolate no se derrita.