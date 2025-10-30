Tendencias

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Una receta fácil y rápida permite crear originales decoraciones comestibles con palitos salados y chocolate, ideales para animar mesas temáticas y sorprender a niños y adultos en celebraciones de octubre

Por Nazareno Rosen

Guardar
Las telarañas de chocolate con
Las telarañas de chocolate con palitos salados son una opción creativa y fácil para decorar postres en Halloween (Crédito: Freepik)

Halloween es la ocasión perfecta para dejar volar la imaginación en la cocina y sorprender con preparaciones divertidas y temáticas. Las telarañas de chocolate con palitos salados son una opción ideal: fáciles de hacer, listas en pocos minutos y con un contraste de sabores que encanta a grandes y chicos. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y muchas ganas de crear; en un instante, se podrán decorar postres, mesas dulces o regalitos de una forma original y deliciosa.

Estas decoraciones comestibles nacieron como una versión sencilla de los tradicionales “pretzel spider webs” estadounidenses, y rápidamente ganaron popularidad porque requieren muy pocos ingredientes y se adaptan a cualquier edad. Se pueden hacer con chocolate negro, blanco o con leche, incluso agregarles confites o caramelos para simular arañitas en el centro. Son ideales para animar mesas dulces en Halloween, decorar tortas o entregarlas como souvenirs. Además, no necesitan horno y están listas en pocos minutos.

Receta de telarañas de chocolate con palitos salados

La receta consiste en formar una base de telaraña con palitos salados, que luego se recubren y unen con chocolate derretido, formando el clásico dibujo de telaraña. Se pueden emplear palitos salados largos o medianos y el tipo de chocolate que más guste. Se utiliza una manga o una bolsita para realizar las líneas del chocolate, aunque también se puede hacerlo con una cuchara pequeña si se prefiere un aspecto más rústico. Al endurecerse, las telarañas quedan firmes y crocantes, perfectas para manipular o decorar.

Lo mejor de estas telarañas es que es posible personalizadas: se pueden sumar mini confites negros o violetas para simular ojos de araña, o usar colorante para teñir chocolate blanco y lograr versiones multicolor. Son una excelente opción para involucrar a los chicos y una alternativa ideal para quienes buscan decoraciones caseras y originales.

Tiempo de preparación

Preparar estas telarañas de chocolate lleva alrededor de 20 minutos en total:

  • Preparación y armado de los palitos: 5 minutos
  • Derretido del chocolate: 5 minutos
  • Armado y decoración de las telarañas: 10 minutos (según la cantidad) A esto hay que sumarle 15 minutos extra de enfriado para que el chocolate se endurezca por completo.

Ingredientes

  • 1 paquete de palitos salados (aprox. 100 g)
  • 150 g de chocolate cobertura (negro, blanco o con leche)
  • Confites pequeños, granas o perlitas de azúcar para decorar (opcional)
  • Papel manteca o silicona para apoyar las telarañas

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados, paso a paso

  • Cubrir una bandeja o fuente con papel manteca o lámina de silicona.
  • Para cada telaraña, colocar 6-8 palitos salados en forma de estrella, tocándose en el centro.
  • Derretir el chocolate en microondas (en intervalos de 30 segundos y mezclando cada vez) o a baño maría hasta que esté fluido.
  • Verter el chocolate derretido en una manga pequeña de repostería, o usar una bolsa plástica y cortar apenas la punta.
  • Dibujar círculos de chocolate sobre los palitos formando el diseño de telaraña, asegurándose de que todos los palitos se unan por el chocolate en el centro y en los extremos.
  • Antes de que el chocolate endurezca, decorar con confites opcionales simulando pequeñas arañas o nudos de la telaraña.
  • Llevar la bandeja a la heladera por 15 minutos hasta que el chocolate esté firme y despegar las telarañas con cuidado para servir o decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas (1 paquete de palitos y 150 g de chocolate), se pueden obtener entre 10 y 12 telarañas, dependiendo del tamaño deseado y cantidad de palitos por cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada telaraña contiene aproximadamente:

  • Calorías: 90
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 1,5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estas telarañas se pueden conservar hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o en la heladera si el clima es caluroso, para que el chocolate no se derrita.

Temas Relacionados

Receta de cocinaHalloweenÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

Un esqueleto excepcionalmente conservado en Montana, Estados Unidos, reveló un dato inesperado

Científicos resolvieron un enigma clave

Más allá de la Fórmula 1, Charles Leclerc sorprende como pianista y emerge como icono de la moda

Inspirado por los desafíos de la cuarentena, el piloto monegasco debuta en la música clásica con un EP junto a Sofiane Pamart y presenta una colección exclusiva con Ferrari Style, explorando todas sus pasiones, según confirmó en una entrevista con ICON

Más allá de la Fórmula

Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

El compromiso con rutinas estrictas, la atención a su alimentación y el cuidado del bienestar mental forman parte de las prácticas de la icónica cantante

Cuáles son los secretos detrás

Los tres colores que protagonizan los looks de la realeza europea y marcan su influencia en la moda

Referentes del glamour global como las reinas Letizia y Camila apuestan de manera recurrente por una misma paleta cromática en sus atuendos

Los tres colores que protagonizan

Por qué dos sardinas iguales no alimentan de forma idéntica a un león marino

Científicos de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, analizaron cómo influye la calidad nutricional de las presas en los leones marinos. Qué descubrieron sobre el impacto del cambio climático

Por qué dos sardinas iguales
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cristinismo quiere que Máximo

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

La inteligencia artificial imperfecta: una mirada ética y emocional sobre el periodismo contemporáneo

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
María Becerra revolucionó sus redes

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa