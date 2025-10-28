Ricky Sarkany reveló los secretos de la colección de botas que creó para Tini en FUTTTURA

La colaboración entre Tini Stoessel y Ricky Sarkany fusiona música, moda e innovación en FUTTTURA

La colección exclusiva fue concebida con un enfoque futurista y personalizado, alineado con la visión artística de Tini. El resultado fue una serie de piezas que combinan innovación, funcionalidad y un fuerte sello de identidad, explicaron a Infobae Ricky y Clara Sarkany.

El proceso de creación de las botas que lució la artista en el escenario reflejó un vínculo personal de años entre Tini y la familia Sarkany, además de una búsqueda estética orientada a lo vanguardista.

“Lo primero que hicimos fue contactarnos con su equipo de vestuario, a cargo del estilista Michael Lorigado, quien nos dio las indicaciones en total confidencialidad sobre cómo sería el outfit que necesitaban para la presentación de Tini”, explicó Ricky Sarkany.

La relación profesional entre Tini Stoessel y la casa Sarkany se remonta a la infancia de la cantante. “Nosotros a Tini la conocemos desde que tiene once años. Le hicimos muchísimas veces las botas y zapatos que necesitaba para sus shows, donde se dan dos cosas. Una, generar un diseño que tiene que ver con la estética que ella necesita y lo otro, que tengan una comodidad extrema para que ella pueda bailar libremente y realizar los cambios de vestuario con facilidad”, detalló.

El desafío de crear un calzado que conjugue innovación y funcionalidad fue central en el proceso. “Lo que tratamos de buscar para lograr ese futurismo es que la bota tuviera personalidad, que tenga pliegues, que tenga movimiento, tendencia y que sea algo que se destaque dentro de su outfit”, dijo Ricky.

Clara también destacó el profundo conocimiento de Tini sobre la moda. “Quizás no se muestra tanto, pero además de ser una tremenda actriz y cantante, es apasionada por la moda. Sabe perfectamente lo que quiere: pregunta por la altura del taco, los colores, las gamas… En el fitting estaba como pez en el agua: vestuarista, actriz, cantante, productora, estilista y directora, todo en una misma persona. Trabajar con alguien tan apasionada es un honor”, contó.

El vínculo personal y profesional entre Tini y la firma se reflejó en la emoción del equipo por acompañar su crecimiento. “Parece increíble. Recuerdo a Tini con once o doce años, cuando venía a visitarnos con esos ojos brillosos y esa sonrisa única. Haberla acompañado desde entonces hasta este momento, con un proyecto tan especial como FUTTTURA, es un sueño hecho realidad. Tini, hoy y siempre, a tus pies”, expresó Ricky Sarkany en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sarkany hizo especial hincapié en el gesto de la artista quien, a pesar de su proyección internacional, eligió trabajar con diseñadores argentinos, lo que para la marca tiene un valor especial.

“Normalmente, los artistas, cuando emergen y toman un nivel global, empiezan a trabajar exclusivamente con marcas del exterior, conocidas y que sean primeras marcas mundiales. En el caso de Tini, ella volvió de alguna manera a sus orígenes porque no deja de ser una embajadora argentina en el mundo y el hecho de que tenga confianza en diseñadores de Argentina nos hace a nosotros saber de su calidad humana y lo comprometida que está y lo valioso que tiene recordar los inicios”, destacó.

La experiencia de trabajo conjunto fue también resaltada por Clara Sarkany, quien subrayó la pasión y el involucramiento de Tini en cada detalle del diseño.

“Trabajamos en conjunto con Tini, la realidad es que ya son muchos años, hoy tiene 28, trabajamos con ella desde los once años. Venía acá a hacer Sarkany & Friends, a hacer los zapatos para la gira de Violeta. Ya sabemos qué le va a gustar y qué no de antemano. Entonces la realidad es que fue bastante fácil. También al tener las referencias de vestuario ya bajadas y tan claras fue poner nuestro ADN y nuestro valor agregado. Pero sumado a esto, fuimos a probarle las botas a Tini. Ella también le dio su toque extra y fue una experiencia única e inigualable”, relató Clara a Infobae.

Estamos muy orgullosos de su carrera y del resultado del calzado para FUTTTURA”, cerró.