Receta de mayonesa con ajo, rápida y fácil

Una salsa cremosa y aromática, ideal para acompañar carnes, vegetales o panes, se prepara en menos de siete minutos y transforma cualquier comida con un toque gourmet y fresco, sin conservantes

Por Celeste Sawczuk

La receta de mayonesa con
La receta de mayonesa con ajo transforma platos cotidianos con un toque gourmet y casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar mayonesa con ajo es una forma sencilla de darle un giro gourmet a cualquier preparación diaria. Esta salsa, cremosa y de aroma inconfundible, suele acompañar celebraciones familiares y platos típicos argentinos como las papas al vapor, las ensaladas o los sándwiches. En apenas unos minutos y con ingredientes al alcance de la mano, se obtiene un resultado casero, fresco e insuperable frente a las alternativas industriales.

El origen de la mayonesa con ajo —también conocida como alioli en el Mediterráneo— se remonta a la antigüedad, cuando se preparaba solamente con ajo y aceite, batiendo a mano hasta lograr la emulsión perfecta.

Con el tiempo, la receta se adaptó a ritmo de cocina moderna, integrando el huevo y facilitando el batido con licuadora o batidora de mano. Dependiendo del gusto, se puede ajustar la cantidad de ajo para obtener un sabor más intenso o suave. Ideal para acompañar carnes asadas, papas al horno, vegetales grillados y todo tipo de bocados rápidos.

Receta de mayonesa con ajo

La preparación comienza reuniendo todos los ingredientes: huevo, ajo, aceite, jugo de limón y sal. Se utilizan utensilios limpios y secos para evitar interferencias con la emulsión. El huevo y el ajo se colocan en el vaso de la batidora, seguidos del ácido (jugo de limón o vinagre) y la sal. Luego se añade el aceite y se tritura a baja velocidad manteniendo la batidora al fondo del vaso hasta emulsionar. Cuando la mezcla se espesa, se eleva la batidora lentamente para incorporar el aceite restante y lograr la textura cremosa deseada.

Esta receta resulta práctica, rápida y adaptable. Se prepara en menos de siete minutos y puede adaptarse la intensidad del ajo según preferencias. El resultado es una salsa sin conservantes, fresca y lista para realzar carnes, vegetales, pescados o simplemente panes.

El alioli, tradicional en la
El alioli, tradicional en la cocina mediterránea, se adapta a la versión moderna con huevo y batidora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Este aderezo requiere entre 5 y 7 minutos de trabajo:

  • Preparación y limpieza de ingredientes: 2 minutos
  • Proceso de batido y emulsión: 3 a 5 minutos

Ingredientes

  • 1 huevo fresco
  • 1 diente de ajo (pueden utilizarse 2 para un sabor más fuerte)
  • 200 ml de aceite de girasol o mezcla con oliva suave
  • 1 cucharada de jugo de limón o vinagre
  • Sal a gusto

Cómo hacer mayonesa con ajo, paso a paso

  1. Colocar un huevo a temperatura ambiente en el vaso de la batidora.
  2. Añadir el diente de ajo pelado.
  3. Incorporar la cucharada de jugo de limón o vinagre y una pizca de sal.
  4. Verter el aceite de una sola vez.
  5. Introducir la batidora de mano hasta el fondo y comenzar a batir sin moverla durante varios segundos, hasta que la base emulsione y espese.
  6. Una vez que la preparación se vuelva blanca y densa en el fondo, elevar la batidora lentamente para integrar el resto del aceite.
  7. Probar la mayonesa; ajustar la sal, el ajo o el ácido a gusto.
Cada porción de mayonesa con
Cada porción de mayonesa con ajo aporta 120 calorías y 12 gramos de grasa, según la receta base - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad obtenida con estos ingredientes es suficiente para aproximadamente 8 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada cucharada sopera (aproximadamente una porción):

  • Calorías: 120
  • Grasas: 12 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 0,2 g
  • Azúcares: 0,1 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mayonesa casera con ajo puede conservarse en la heladera hasta 3 días, bien tapada y en la zona más fría del refrigerador. No se recomienda dejarla a temperatura ambiente para preservar su seguridad y frescura.

