Todos los looks de los dirigentes políticos para ir a votar: estilo informal y cábalas

Llegó el día de la elección legislativa en Argentina y las prendas y colores seleccionados por los candidatos, funcionarios, dirigentes políticos y las parejas de algunos de ellos forman parte de estrategias que van más allá del puro estilo y reflejan tanto gustos y comodidades personales como, a veces, supersticiones. Cada elección de indumentaria llevada por los dirigentes en instancias decisivas como la de hoy responde a una cuidadosa planificación.

Los atuendos y la presencia o ausencia de complementos, como la corbata o el saco, envían mensajes claros sobre la personalidad y el posicionamiento de quienes aspiran a cargos públicos o ya los detentan. Durante los momentos relevantes de la jornada, en especial durante el primer prime time, los políticos mostraron estilos cuidados para el momento del voto. De este modo, cada detalle en la ropa se convierte en una herramienta de comunicación destinada a conectar de forma directa con el electorado.

Los looks de los principales dirigentes políticos fueron analizados por los diseñadores Benito Fernández, Claudia Arce y Patricia Profumo.

Javier Milei

El Presidente de la Nación, Javier Milei, eligió para emitir su voto un atuendo completamente oscuro, como es habitual. El conjunto es notablemente monocromático, compuesto por una campera de cuero (o símil cuero) de color negro, con cuello camisero y cierre frontal, la que visitó sobre una prenda interior también negra.

Lleva un pantalón de estilo cargo en color negro, completando el look con botas o borceguíes oscuros. Esta elección de colores y texturas refuerza su imagen informal y deliberadamente opuesta a la vestimenta política tradicional.

Sobre este vestuario del jefe de Estado, el diseñador Benito Fernández expresó: “Yo sé que a él le gusta mucho el negro, pero le hubiese puesto algo más claro. Me parece que queda como algo oscuro. No, no me gusta tanto”. El diseñador agregó: “No me gusta el pelo”.

Axel Kicillof y Soledad Quereilhac

Buenos Aires Province Governor Axel Kicillof walks with his wife Soledad Quereilhac on the day of the key midterm election, which is seen as crucial for the administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Argentine President Javier Milei's party performing well in the vote, in La Plata, Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Martin Cossarini

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue fotografiado junto a su esposa, Soledad Quereilhac, yendo a votar.

El look del Gobernador es casual y oscuro. Vistió una campera bomber o similar de color negro con cierre frontal, debajo de la cual se asoma una remera o prenda interior también oscura, probablemente negra. Esta elección de colores se complementa con un pantalón de jean azul oscuro y un cinturón negro. Llevó zapatos deportivos de color oscuro, posiblemente. Su esposa, Soledad Quereilhac, vistió un vestido largo o maxi-vestido de manga larga en todo tostado.

Buenos Aires Province Governor Axel Kicillof walks with his wife Soledad Quereilhac on the day of the key midterm election, which is seen as crucial for the administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Argentine President Javier Milei's party performing well in the vote, in La Plata, Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Martin Cossarini

La tela es de color marrón-rojizo con un patrón estampado en tonos más claros, y presentó un escote en V con frunces debajo del pecho. El vestido tenía un corte holgado y volados en la parte inferior. Lo combinó con botas de caña media de color marrón rojizo, que se integran con los tonos del vestido, y lleva el cabello suelto.

Diego Santilli y Analía Maiorana

El candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, quien integra la alianza La Libertad Avanza – PRO, se presentó a votar acompañado por su esposa, Analía Maiorana, luciendo un estilo que combina la formalidad desestructurada con lo casual. Santilli vistió una camisa de color celeste claro con cuello abierto y mangas arremangadas de forma no intencional, y la combinó con un pantalón de jean de lavado medio y un cinturón de cuero marrón oscuro. Sobre su vestimenta, la diseñadora Patricia Profumo comentó que el candidato se muestra “muy a su estilo y de domingo matutino, con camisa clásica y desestructurado look.”

Por su parte, su esposa, Analía Maiorana, complementó el estilo casual de su pareja. Profumo destacó que ella está “adoptando el mismo estilo de su pareja, look de domingo relajado con t-shirt básica blanca y chaqueta verde oliva que va muy bien con su colorimetría.” En la imagen, se observa a Maiorana con una chaqueta de estilo militar o parka en tono verde oliva sobre una remera básica blanca con cuello en V. Llevó un pantalón de jean oscuro, un cinturón marrón a juego con el de Santilli, y un collar con un dije de cruz.

Jorge Macri y Belén Ludueña

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, fue fotografiado junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, antes y tras emitir su voto. El diseñador Benito Fernández calificó la elección de indumentaria como de Macri como “demasiado informal” y sugirió que tal vez el candidato no estaba “bien asesorado.”

Jorge Macri vistió una chaqueta de estilo militar o utilitario en color verde oliva o caqui con múltiples bolsillos frontales, que cabe aclarar que es la misma que con la que se lo ha visto en procesos electorales anteriores, posiblemente por considerarla como una cábala. Debajo, llevó una remera básica de color blanco con un pequeño logo de marca deportiva en el pecho y un pantalón de jean azul oscuro.

Su esposa, María Belén Ludueña, lució un conjunto de estilo casual y chic, compuesto por una camisa holgada de color celeste pálido y un pantalón de jean que se ajustaba a la figura. Como accesorio se la vio con una cartera pequeña de cuero color suela colgada de una cadena dorada.

Máximo Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner vistió para las elecciones legislativas un conjunto de estilo informal y de capas, adecuado para el clima fresco. Su atuendo se compuso de tres prendas principales: una campera de color negro en la capa exterior, que parece ser de un material resistente y tiene bolsillos a la altura del pecho y la cintura.

Debajo, lleva una remera con capucha y cierre de color blanco o gris muy claro, que se encontraba abierta, dejando ver una tercera capa: una remera de cuello redondo, también de color claro. Decidió asistir con un pantalón de jean azul oscuro, de corte recto.

Martin Lousteau

Martín Lousteau, senador nacional, candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos se presentó a votar con un look estrictamente casual y funcional. Su indumentaria se compuso de una campera de color negro con cierre frontal y cuello alto, posiblemente de un material técnico o deportivo, que se complementó con un pantalón de jean azul oscuro de corte clásico.

Debajo de la campera, se intuye otra prenda oscura, a tono. Esta combinación de prendas de uso diario, en colores neutros y sobrios (negro y azul marino), proporcionó una apariencia sencilla y práctica, sin elementos formales.

Jorge Taiana

El candidato Jorge Taiana, quien actualmente se postula como primer candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de la coalición Fuerza Patria, se presenta a la mesa de votación con un look casual y pulcro.

Vistió una campera bomber o una chaqueta de diseño similar, de color azul oscuro o negro, con cuello elástico tipo béisbol. Debajo, se observaba una camisa de vestir de color celeste claro que contrasta ligeramente con la chaqueta oscura. La camisa está desabrochada en el cuello, lo que le confiere un aire más relajado, en lugar de completamente formal.

El vestuario del candidato se completó con un pantalón que parece ser también oscuro (posiblemente negro o azul marino). Su rostro es afeitado y luce su característico bigote canoso, en sintonía con su cabello, manteniendo una imagen tradicional y ordenada.

Juan Schiaretti

El candidato y ex Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien se postula en la lista de Provincias Unidas como candidato a Diputado Nacional por Córdoba, se presentó a votar luciendo un atuendo de estilo casual y vibrante.

La prenda central de su vestuario es una camisa de manga larga de color rojo intenso, abotonada y con el cuello abierto. Cabe aclarar que la elección por el rojo se repite ya que en comicios anteriores también fue visto con alguna prenda de vestir de ese color, lo que representaría una cábala del candidato. Llevó un pantalón de jean azul oscuro con un cinturón de cuero negro. La combinación de la camisa roja con el jean oscuro es un contraste marcado que denota una intención de proyectar dinamismo. Schiaretti mantiene su cabello canoso con un peinado pulcro y luce un bigote, en concordancia con su imagen pública habitual. Se mostró sonriente mientras depositó su voto en la urna.

Maximiliano Pullaro

El Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR) y actual referente de la coalición Provincias Unidas, se presentó a votar con un look enfocado en la funcionalidad y los tonos oscuros.

Eligió una campera acolchada o puffer de color negro, la que mostró un patrón de costuras horizontales que le otorgan volumen y textura. Debajo de esta prenda exterior, llevó una remera o suéter liso de cuello redondo, también en color negro. Este uso del negro en el tren superior transmite un aire de sobriedad. Se aprecia que Pullaro lleva un reloj de pulsera con una malla oscura y una caja metálica que parece ser de tono dorado o plateado, que añade un sutil detalle de brillo al conjunto.

Florencio Randazzo

El candidato Florencio Randazzo, quien encabeza la lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense, optó por un conjunto de estilo casual elegante para el acto de votación. En la parte superior, llevó una campera liviana de color beige claro o gris muy pálido, con un cuello alto que se mantiene semi-levantado. Esta prenda tiene un cierre frontal que se distingue por ser oscuro, generando un sutil contraste con el tejido principal claro.

Debajo de la campera, se vislumbra una camisa de vestir de color azul vibrante, cuyo cuello asoma por encima del cuello de la chaqueta, aportando la única nota de color intenso al outfit. En la parte inferior, lleva un pantalón de jean azul. El conjunto general proyectó una imagen accesible y pulcra, además de informal.

