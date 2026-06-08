Tendencias

Receta de torta húmeda de miel y especias, rápida y fácil

Con manteca, azúcar negra y un trío de condimentos, la preparación propone una miga esponjosa y perfumada, con cocción de 45 minutos a 170 grados

Guardar
Google icon
Torta de miel y especias con una porción cortada, espolvoreada con azúcar glas, miel goteando, canela y anís estrellado. Plato sobre mesa de madera, con una taza y tarro de miel.
La torta de miel húmeda combina miel y especias en una receta que remite a meriendas en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta de miel húmeda, con su perfume especiado y textura esponjosa, es ese tipo de receta que invita a compartir y reconforta el alma.

En Argentina, este bizcocho suele aparecer en reuniones de té, cumpleaños de los más chicos o como postre del domingo. Es fácil de hacer y, gracias al toque de canela, clavo y jengibre, cada bocado es un pequeño viaje a la infancia.

PUBLICIDAD

Receta de torta de miel húmeda de miel y especias

Se trata de una torta esponjosa y húmeda, elaborada a base de miel, manteca y especias (principalmente canela, clavo y jengibre), que se hornea en molde savarín o budinera. Es ideal para quienes buscan un postre casero con mucho sabor y fácil de preparar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 230 g de manteca
  • 250 g de azúcar negra (o morena)
  • 100 g de miel
  • 3 huevos
  • 100 cc de leche
  • 750 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo
  • ½ cucharadita de clavo de olor molido
  • Ralladura de 1 limón
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Un paquete de manteca en papel, un frasco de miel con un dipper y una taza de leche, todo sobre una mesa de madera. Una ventana con cortinas claras se ve al fondo.
El texto detalla las cantidades de manteca, azúcar negra, miel, huevos y leche para la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de miel húmeda de miel y especias, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 ºC. Enmantecar y enharinar un molde de savarín o budinera.
  2. En una cacerola, fundir la manteca con el azúcar y la miel a fuego bajo hasta que quede una mezcla homogénea. No dejar hervir.
  3. Dejar entibiar la mezcla y agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.
  4. Incorporar la leche y la ralladura de limón.
  5. Tamizar la harina con el polvo de hornear y las especias (canela, jengibre y clavo).
  6. Agregar los ingredientes secos a la mezcla líquida, integrando bien pero sin batir en exceso para mantener la torta liviana.
  7. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno.
  8. Hornear durante 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Evitar abrir el horno antes de los 30 minutos.
  9. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 56 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta se conserva en heladera, bien tapada, por hasta 5 días. Se puede freezar cortada en porciones, envuelta en film, por hasta 2 meses.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Investigadores de Australia y Reino Unido analizaron los metabolitos que se forman cuando los fármacos se degradan. El hallazgo, publicado en Nature Water, sugiere cambios en las evaluaciones de riesgo ambiental y mejoras en el tratamiento del agua

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Receta de selva negra helada, rápida y fácil

El postre reversiona el clásico alemán con helado de chocolate, bizcochuelo y cerezas al marrasquino, y suma una cobertura de crema batida con virutas, con un armado simple y un congelado mínimo de cuatro horas

Receta de selva negra helada, rápida y fácil

Un medicamento para la diabetes podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con predisposición genética

Se trata de dapagliflozina, un fármaco para la diabetes tipo 2, que podría funcionar como una herramienta preventiva en algunas personas. Un estudio publicado en Nature Medicine reveló que en portadores de variantes asociadas a miocardiopatía, las hospitalizaciones bajaron del 16% al 3%

Un medicamento para la diabetes podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con predisposición genética

Es fanático de Los Redondos, llamó a su hijo “Patricio Rey” y hoy comparten una pasión que atraviesa generaciones

La muerte de Carlos “El Indio” Solari volvió a poner en primer plano el vínculo que miles de seguidores mantienen con Los Redonditos de Ricota. Entre ellos está Alejandro Rey, un fanático que decidió llamar Patricio a su hijo en homenaje a la banda

Es fanático de Los Redondos, llamó a su hijo “Patricio Rey” y hoy comparten una pasión que atraviesa generaciones

Cuánto tiempo permanece la cafeína en el cuerpo y cómo afecta el sueño

Una revisión de estudios científicos sugiere tomar la última taza al menos 9 horas antes de acostarse, una ventana mucho más amplia que la recomendación habitual

Cuánto tiempo permanece la cafeína en el cuerpo y cómo afecta el sueño

DEPORTES

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

Simone Biles reveló que estuvo al borde de la muerte: “Mi cuerpo se desplomó”

Leandro Paredes, íntimo: la interna de su vuelta a Boca Juniors, el deseo de jugar con Neymar y los rumores sobre el interés del Inter Miami

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

TELESHOW

Pablo Echarri contó como besó por primera vez a Nancy Dupláa en el film El desvío: “Yo se lo pedí al director”

Pablo Echarri contó como besó por primera vez a Nancy Dupláa en el film El desvío: “Yo se lo pedí al director”

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

La actriz Cristina Tejedor despidió a su compañera María Rosa Fugazot: “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

INFOBAE AMÉRICA

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Guatemala: La gasolina E10 llegará a las estaciones el 21 de agosto de 2026, según el gobierno

Charlie Chaplin renació por un día con cientos de imitadores en su antigua casa de Suiza

Honduras: Falta de consensos podría retrasar elección de autoridades electorales hasta 2027

Los precios de los combustibles se mantienen sin cambios en El Salvador por segunda quincena consecutiva