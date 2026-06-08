Receta de torta húmeda de miel y especias, rápida y fácil

La torta de miel húmeda, con su perfume especiado y textura esponjosa, es ese tipo de receta que invita a compartir y reconforta el alma.
En Argentina, este bizcocho suele aparecer en reuniones de té, cumpleaños de los más chicos o como postre del domingo. Es fácil de hacer y, gracias al toque de canela, clavo y jengibre, cada bocado es un pequeño viaje a la infancia.
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Receta de torta de miel húmeda de miel y especias
Se trata de una torta esponjosa y húmeda, elaborada a base de miel, manteca y especias (principalmente canela, clavo y jengibre), que se hornea en molde savarín o budinera. Es ideal para quienes buscan un postre casero con mucho sabor y fácil de preparar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 230 g de manteca
- 250 g de azúcar negra (o morena)
- 100 g de miel
- 3 huevos
- 100 cc de leche
- 750 g de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharada de canela en polvo
- 1 cucharadita de jengibre en polvo
- ½ cucharadita de clavo de olor molido
- Ralladura de 1 limón
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Cómo hacer torta de miel húmeda de miel y especias, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 ºC. Enmantecar y enharinar un molde de savarín o budinera.
- En una cacerola, fundir la manteca con el azúcar y la miel a fuego bajo hasta que quede una mezcla homogénea. No dejar hervir.
- Dejar entibiar la mezcla y agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.
- Incorporar la leche y la ralladura de limón.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y las especias (canela, jengibre y clavo).
- Agregar los ingredientes secos a la mezcla líquida, integrando bien pero sin batir en exceso para mantener la torta liviana.
- Volcar la preparación en el molde y llevar al horno.
- Hornear durante 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Evitar abrir el horno antes de los 30 minutos.
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 12 g
- Carbohidratos: 56 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La torta se conserva en heladera, bien tapada, por hasta 5 días. Se puede freezar cortada en porciones, envuelta en film, por hasta 2 meses.
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