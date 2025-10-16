Del grunge al chic refinado, la evolución estilística de Kristen Stewart

La evolución estilística de Kristen Stewart se manifiesta en la combinación de influencias urbanas, andróginas y de alta costura a lo largo de los últimos años (REUTERS/Stephane Mahe)

La imagen pública de Kristen Stewart, en los últimos años, ha sido sinónimo de transformación, audacia y exploración personal. Su recorrido en la moda se consolidó como una narrativa visual de cambio constante. Cada aparición revela una faceta nueva de su identidad.

A través de elecciones sartoriales que unen influencias de diferentes estilos, convirtió el vestuario en una herramienta de comunicación, capaz de transmitir evolución personal.

La actriz estadounidense pasó de la irreverencia grunge al refinamiento sartorial y, más recientemente, a propuestas de sofisticación contemporánea que la destacan como un símbolo de vanguardia y autenticidad.

Rebeldía urbana y espíritu grunge

Los looks de alfombra roja de Kristen Stewart reflejan una búsqueda constante de sofisticación contemporánea y ruptura de esquemas tradicionales (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

En 2019, en el estreno de “JT LeRoy” en ArcLight Hollywood, protagonizó una etapa caracterizada por la rebeldía y la despreocupación identificadas con la estética grunge. Se presentó en eventos con una campera negra de corte masculino, adornada con discretos detalles blancos en los bolsillos y combinada con una camiseta blanca básica.

Pantalón negro, remangado apenas por encima del tobillo, junto a calcetines oscuros y zapatos negros brillantes, completaron una silueta informal y poderosa. Cadenas plateadas y pines decoraron el conjunto, anclándolo en la cultura urbana. Además, eligió peinar su cabello corto hacia atrás.

Sofisticación y ruptura de cánones

La transición de Stewart del estilo grunge al chic refinado evidencia su versatilidad y capacidad de innovación en la moda (REUTERS/Andrew Kelly)

En 2023, durante la Met Gala, la evolución estilística de Stewart se reflejó en una apuesta por el refinamiento y la reinterpretación de lo masculino. Su elección principal fue un esmoquin blanco, con solapas y detalles en negro, que llevó junto a una camisa blanca ligeramente desabotonada y una corbata negra ancha, atada de forma laxa.

El pantalón negro, de corte amplio y talle alto, sumó dramatismo y sofisticación.

Este conjunto fusionó elegancia y actitud irreverente, marcando un distanciamiento claro de los esquemas tradicionales de la alfombra roja. El look se completó con zapatos bicolor en blanco y negro, que sobresalían por su diseño.

Sensualidad visible y apuesta visual

Cada aparición pública de Kristen Stewart es una declaración de autenticidad, desde la rebeldía en Hollywood hasta la elegancia en Cannes (The Grosby Group)

Durante 2024, de camino a Late Night con Seth Meyers en Nueva York, Stewart optó por un estilo mucho más audaz, donde la sensualidad y el riesgo protagonizaron su imagen. Eligió un blazer de cuero negro sobre un sujetador igualmente negro, haciendo de la visibilidad de esta prenda un gesto de poder personal.

La combinación con una minifalda ajustada, un liguero y medias negras transparentes, intensificó el carácter provocador de la propuesta. Zapatos de tacón alto en charol negro elevaron aún más el impacto visual.

Accesorios como anteojos de sol oscuros y joyería mínima aportaron sofisticación y misterio, mientras que su cabello, largo, suelto y ondulado, enmarcó su rostro.

Sofisticación etérea en tonos pálidos

Accesorios, peinados y paletas de color cuidadosamente seleccionados marcan la distinción de la imagen pública de la actriz estadounidense (REUTERS/Stephane Mahe)

En 2025, durante el Festival de Cine de Cannes, Stewart consolidó su perfil de sofisticación, orientándose hacia una paleta de tonos suaves y referencias a la alta costura contemporánea.

En una de sus apariciones, optó por un conjunto en rosa pálido, compuesto por una chaqueta corta y una falda opaca sobre la que caía una falda exterior larga de tul transparente.

El estilo fluyó de manera delicada, acompañado por sandalias claras de tacón que estilizaron aún más la figura. Con el cabello rubio recogido en un moño alto y una postura erguida y seria, Stewart posó ante un fondo de marina con palmeras, fotógrafos y una luz natural que creaba una atmósfera etérea y ultrafemenina.

Blanco total y estructura geométrica

El uso de prendas estructuradas, transparencias y contrastes cromáticos define diferentes etapas del desarrollo visual de Stewart (REUTERS)

En otro momento destacado de 2025, durante el Festival de Cine de Cannes Stewart eligió para la alfombra roja un conjunto completamente blanco, formado por una americana y pollera corta combinadas con una camisa blanca parcialmente desabotonada.

Las medias blancas y los zapatos negros de tacón aportaron un contraste, mientras que su maquillaje, especialmente en los ojos, sumó dramatismo a la propuesta. El cabello rubio claro con raíces visibles reafirmó su impronta contemporánea.

Este look, tan pulido como rompedor, superó las tendencias pasajeras para afirmar una personalidad versátil y siempre en avance.

La sofisticación etérea alcanzada en Cannes 2025 representa uno de los puntos más altos de su trayectoria fashionista (Grosby)

Finalmente, durante el BFI London Film Festival, Stewart lució un vestido corto de punto blanco, ribeteado en negro y con detalles geométricos en los bolsillos y el dobladillo.

Completó el estilismo con stilettos negros y varias piezas de joyería metálica. Su cabello lo llevó castaño, suelto y con ondas.