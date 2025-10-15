Receta de escalopes de carne, rápida y fácil

Los escalopes de carne representan una de esas recetas salvadoras que, con pocos ingredientes y en muy poco tiempo permiten tener un plato delicioso. Pese a su sencillez, el resultado siempre es una explosión de sabor y textura, crocante por fuera y jugoso por dentro.
Originariamente, la palabra “escalope” proviene del francés que hacía referencia a un corte de carne delgado y aplastado, ideal para empanar y freír rápidamente. En Argentina, el escalope de carne se ha convertido en un clásico familiar, solicitado tanto en hogares como en bodegones porteños.
Existen variantes con carne de pollo o cerdo, e incluso versiones a la napolitana, que incorporan salsa y queso. Generalmente, se sirve acompañado de puré, papas fritas o ensaladas frescas, siendo una opción excelente para comidas veloces y sabrosas.
Receta de escalopes de carne
Preparar escalopes de carne es sumamente sencillo. Consiste en filetear la carne en cortes finos —que pueden ser de nalga, cuadrada o bola de lomo—, salpimentarla y pasarla por huevo batido y pan rallado.
Luego se fríen en aceite caliente o se cocinan al horno, si se prefiere una versión más saludable. El secreto está en que los bifes sean parejos y no demasiado gruesos, de manera que resulten jugosos y se cocinen en pocos minutos.
Para darle más sabor, se puede sumar ajo o perejil picados al huevo batido, o incluso queso rallado, lo que aporta un toque extra irresistible. Los escalopes pueden servirse calientes o incluso fríos, en sándwiches, ¡y son tan versátiles como rápidos de hacer!
Tiempo de preparación
La receta completa de escalopes de carne rápida y fácil toma aproximadamente 30 minutos en total:
- 10 minutos para preparar todos los ingredientes y filetear la carne.
- 10 minutos para empanar los bifes.
- 10 minutos para la cocción (fritura o horno).
Ingredientes
- 500 g de carne para milanesa (nalga, bola de lomo, cuadrada)
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
- Aceite para freír (puede ser de girasol o mezcla)
- Limón (opcional, para servir)
Cómo hacer escalopes de carne, paso a paso
- Cortar la carne en bifes bien finos, retirando excedente de grasa o nervios. Aplastarlos ligeramente con un mazo o palo de amasar.
- Salpimentar ambos lados de los bifes.
- En un bol, batir los huevos. Opcional añadir ajo y perejil picados.
- Pasar cada bife primero por el huevo batido y luego por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente (sin que humee), freír los escalopes de a pocos por vez, unos 2-3 minutos por lado, hasta que estén dorados.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Otra opción, es cocinarlos en horno precalentado a 200°C, rociando con un poco de aceite, durante 10 minutos por lado.
- Servir calientes, acompañados de rodajas de limón y guarnición preferida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con 500 g de carne y el resto de los ingredientes, esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, dependiendo del tamaño de los bifes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de escalope de carne (calculando 4 porciones en total) contiene aproximadamente:
- Calorías: 320
- Grasas: 16 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 15 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los escalopes de carne pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, bien cubiertos. Se pueden recalentar en horno o microondas, aunque pierden un poco de crocante. También es posible congelarlos (crudos y empanados) durante 1 mes.