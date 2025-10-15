Receta de escalopes de carne, rápida y fácil

Tendencias

Con pocos pasos y cortes finos de carne, es posible lograr un plato clásico, versátil y sabroso, perfecto para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones y con resultados que sorprenden por su sabor y textura

El escalope de carne, clásico
El escalope de carne, clásico de la cocina argentina, destaca por su textura crocante y su versatilidad en la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escalopes de carne representan una de esas recetas salvadoras que, con pocos ingredientes y en muy poco tiempo permiten tener un plato delicioso. Pese a su sencillez, el resultado siempre es una explosión de sabor y textura, crocante por fuera y jugoso por dentro.

Originariamente, la palabra “escalope” proviene del francés que hacía referencia a un corte de carne delgado y aplastado, ideal para empanar y freír rápidamente. En Argentina, el escalope de carne se ha convertido en un clásico familiar, solicitado tanto en hogares como en bodegones porteños.

Existen variantes con carne de pollo o cerdo, e incluso versiones a la napolitana, que incorporan salsa y queso. Generalmente, se sirve acompañado de puré, papas fritas o ensaladas frescas, siendo una opción excelente para comidas veloces y sabrosas.

Receta de escalopes de carne

El secreto de los escalopes
El secreto de los escalopes perfectos está en cortes parejos y no demasiado gruesos para una cocción rápida y uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar escalopes de carne es sumamente sencillo. Consiste en filetear la carne en cortes finos —que pueden ser de nalga, cuadrada o bola de lomo—, salpimentarla y pasarla por huevo batido y pan rallado.

Luego se fríen en aceite caliente o se cocinan al horno, si se prefiere una versión más saludable. El secreto está en que los bifes sean parejos y no demasiado gruesos, de manera que resulten jugosos y se cocinen en pocos minutos.

Para darle más sabor, se puede sumar ajo o perejil picados al huevo batido, o incluso queso rallado, lo que aporta un toque extra irresistible. Los escalopes pueden servirse calientes o incluso fríos, en sándwiches, ¡y son tan versátiles como rápidos de hacer!

Tiempo de preparación

La receta completa de escalopes de carne rápida y fácil toma aproximadamente 30 minutos en total:

  • 10 minutos para preparar todos los ingredientes y filetear la carne.
  • 10 minutos para empanar los bifes.
  • 10 minutos para la cocción (fritura o horno).

Ingredientes

  • 500 g de carne para milanesa (nalga, bola de lomo, cuadrada)
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
  • Aceite para freír (puede ser de girasol o mezcla)
  • Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer escalopes de carne, paso a paso

La receta permite variantes con
La receta permite variantes con pollo, cerdo o versiones napolitanas, adaptándose a diferentes gustos y preferencias (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cortar la carne en bifes bien finos, retirando excedente de grasa o nervios. Aplastarlos ligeramente con un mazo o palo de amasar.
  2. Salpimentar ambos lados de los bifes.
  3. En un bol, batir los huevos. Opcional añadir ajo y perejil picados.
  4. Pasar cada bife primero por el huevo batido y luego por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.
  5. Calentar abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente (sin que humee), freír los escalopes de a pocos por vez, unos 2-3 minutos por lado, hasta que estén dorados.
  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Otra opción, es cocinarlos en horno precalentado a 200°C, rociando con un poco de aceite, durante 10 minutos por lado.
  7. Servir calientes, acompañados de rodajas de limón y guarnición preferida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 500 g de carne y el resto de los ingredientes, esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, dependiendo del tamaño de los bifes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de escalope de carne (calculando 4 porciones en total) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Acompañar los escalopes de carne
Acompañar los escalopes de carne con puré, papas fritas o ensaladas frescas realza su sabor y completa el plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escalopes de carne pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, bien cubiertos. Se pueden recalentar en horno o microondas, aunque pierden un poco de crocante. También es posible congelarlos (crudos y empanados) durante 1 mes.

