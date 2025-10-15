Los 5 cuidados que hay que tener para que la lengua de suegra crezca sana y rápido

Renovar el sustrato y cambiar de maceta en primavera impulsa el desarrollo de nuevas raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de incorporar plantas de interior sigue en alza y la lengua de suegra se posiciona como una de las favoritas en los hogares por su capacidad decorativa y sus propiedades para limpiar el aire.

Cuidar esta especie adecuadamente resulta clave para garantizar que crezca vigorosa y alcance su máximo potencial. Conocer los cuidados esenciales permite no solo mejorar la salud de la planta sino también potenciar sus beneficios como purificadora y protectora del ambiente.

Con qué frecuencia se debe regar la lengua de suegra

La lengua de suegra se destaca por su capacidad para filtrar el aire de espacios interiores

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria trifasciata, requiere poca agua. Su resistencia a la sequía permite que el riego se realice sólo cuando el sustrato se encuentra totalmente seco, evitando encharcamientos que pueden pudrir el rizoma. En invierno, basta con regarla entre una y dos veces al mes, aunque este periodo puede variar según la temperatura del ambiente.

El exceso de humedad representa uno de los principales factores de riesgo para esta planta, por lo que es mejor optar por la moderación en el riego.

Dónde conviene colocar la lengua de suegra

Una ubicación luminosa, pero sin sol directo, favorece un crecimiento más firme y vertical de la Sansevieria

La elección del sitio donde ubicar la Sansevieria influye directamente en su crecimiento y bienestar. Según los especialistas en jardinería, lo óptimo es situarla en zonas con buena iluminación natural, pero sin exposición directa al sol. Las habitaciones luminosas potencian la fuerza y la verticalidad de las hojas, mientras que la sombra puede provocar debilidad y crecimiento deficiente.

La recomendación es colocarla cerca de la entrada principal o en dormitorios, tanto para aprovechar su función purificadora como por su potencial para “mantener el espacio libre de malas vibras”.

¿Es necesario podar la lengua de suegra?

Retirar el polvo de las hojas permite que la planta realice la fotosíntesis de manera más eficiente

A diferencia de otras especies, la lengua de suegra no necesita podas regulares. La recomendación es eliminar únicamente las hojas secas o muy dañadas, una tarea que ayuda a prevenir enfermedades y favorece el brote de nuevos tallos.

Manipular las puntas puede deteriorarlas, así que lo mejor es evitar cortes innecesarios. No existe evidencia de que la poda frecuente estimule el crecimiento rápido de esta especie de crecimiento lento.

Qué otros tipos de cuidados necesita la lengua de suegra

El Feng Shui atribuye a la lengua de suegra cualidades protectoras y energéticas dentro del hogar

La Sansevieria demanda algunos cuidados adicionales para conservarse saludable. Entre ellos, el trasplante cuando la maceta queda pequeña, tarea aconsejada a comienzos de la primavera, para mantener el sistema radicular en condiciones y facilitar el drenaje mediante piedras o barro cocido en el fondo del recipiente.

También se sugiere renovar el sustrato superficial cada cierto tiempo y abonar una vez al mes durante la temporada de calor. El vinagre blanco, preparado en una dilución de una parte por diez de agua, puede utilizarse esporádicamente para limpiar hojas y combatir plagas como cochinillas o pulgones.

Demasiada humedad en el sustrato puede propiciar la proliferación de hongos y bacterias

Según los especialistas, se debe evitar que la mezcla toque raíces y utilizarla sólo de modo ocasional, ya que el uso excesivo puede dañar la planta. “El vinagre sin diluir quema los tejidos y puede debilitar la lengua de suegra progresivamente”, alertan los expertos en botánica.

¿Por qué se seca la lengua de suegra?

El marchitamiento o secado de las hojas suele estar vinculado a factores concretos. Como se vio, el exceso de agua suele ser la causa más frecuente, aunque también inciden las temperaturas bajas y la mala ubicación.

Según se cree, la planta puede sufrir estrés si absorbe desequilibrios energéticos o ambientales, manifestándose por un aspecto deteriorado. Las enfermedades por hongos y la acumulación de polvo en las hojas también afectan su estado. Un manejo adecuado del riego, la ventilación y la limpieza de las hojas ayuda a conservar la buena salud de la lengua de suegra.