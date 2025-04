De Hollywood al trono: la historia de Grace Kelly, la actriz que cambió la alfombra roja por la corona y terminó en tragedia

En abril de 1956 se llevó a cabo el casamiento entre Grace Kelly y Rainiero de Mónaco (Archivo ABC)

Cuando el yate SS Constitution atracó en el puerto de Mónaco el 12 de abril de 1956, más de 20.000 personas se agolparon en la costa para presenciar la llegada de la futura princesa. Era un día soleado y ventoso, y el principado entero se había vestido de gala. Los balcones estaban decorados con banderas, los jardines rebosaban de flores y la policía monegasca había montado un operativo de seguridad sin precedentes.

Grace Kelly, de 26 años, descendió del barco acompañada por su familia, damas de honor y una delegación de más de 80 personas, entre asistentes, periodistas, fotógrafos y personal de la Metro-Goldwyn-Mayer, que había financiado el viaje a cambio de los derechos exclusivos de filmación del evento.

Venía de Nueva York, tras un viaje transatlántico de ocho días, y fue recibida por el propio Príncipe Rainiero, vestido con uniforme blanco, flores en la mano y una sonrisa contenida. Era la culminación de una historia que mezclaba amor, diplomacia y espectáculo. Grace, ganadora del Oscar por The Country Girl y símbolo de una elegancia sin estridencias, acababa de tomar una de las decisiones más drásticas de su vida: renunciar a su carrera como actriz, rechazar nuevos proyectos con Alfred Hitchcock —su director fetiche— y abandonar su contrato con los estudios de la MGM. Hollywood perdía a una de sus mayores estrellas, Mónaco ganaba una princesa.

Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly al salir de la Catedral luego de la boda religiosa (Archivo ABC)

Seis días después de su llegada, el 18 de abril de 1956, se celebró el casamiento civil entre Grace Kelly y el Príncipe Rainiero III en el Salón del Trono del Palacio Grimaldi. Fue una ceremonia íntima pero protocolar, de apenas 16 minutos, como exigía la ley monegasca, y a la que asistieron 80 invitados.

Al día siguiente, el 19 de abril, tuvo lugar la boda religiosa en la Catedral de San Nicolás, un evento fastuoso que marcó un antes y un después en la historia de las monarquías europeas. Fue transmitido en vivo por la televisión a través de la cadena francesa ORTF y distribuido por MGM a nivel internacional. Alcanzó una audiencia estimada de más de 30 millones de personas —el equivalente actual a cientos de millones—, lo que la convirtió en una de las primeras bodas reales verdaderamente globales.

El vestido de Grace, el séquito de damas de honor vestidas en tonos pastel y los desfiles callejeros con carrozas escoltadas por la guardia del principado le dieron a Mónaco el aura de un set de cine. Entre los 600 invitados estaban figuras como Ava Gardner, Cary Grant, Aristóteles Onassis, y representantes de otras 25 casas reales. The New York Times describió la boda como “el matrimonio del siglo”, y la cobertura fue tan extensa que la revista Life le dedicó 16 páginas completas al acontecimiento.

Grace Kelly y Rainiero pasean en auto a través de las calles de Mónaco después del casamiento

La historia había comenzado un año antes, durante el Festival de Cine de Cannes de 1955, cuando el glamour del cine y la realeza europea se cruzaron por obra de una producción periodística. Grace Kelly, por entonces en la cumbre de su carrera y convertida en una de las actrices más deseadas de Hollywood, fue invitada a una sesión de fotos en el Palacio de Mónaco por la revista Paris Match, interesada en mostrar el contraste entre el star system norteamericano y la aristocracia europea.

El encuentro no fue espontáneo: detrás de esa sesión hubo gestiones diplomáticas, contactos entre la embajada estadounidense y el entorno del príncipe, y una clara intención de proyectar a Mónaco a nivel internacional. Grace, que se alojaba en el Hotel Carlton de Cannes, viajó en tren hasta el principado con un vestido floreado de Christian Dior, el pelo recogido y un ramo de flores de cortesía que le había dado el fotógrafo Pierre Galante.

El príncipe Rainiero III, de 31 años, la recibió en los jardines del palacio, y juntos recorrieron el lugar, posaron junto a una jaula de tigres y compartieron una merienda en los salones reales. Él era un hombre reservado, amante de la historia y la arquitectura, que había heredado el trono en 1949 tras la muerte de su abuelo, el príncipe Luis II. Reinaba sobre un estado diminuto —menos de 2 km²—, pero con una importancia geopolítica clave: Mónaco era un paraíso fiscal enclavado entre Italia y Francia, cuya independencia pendía de un delicado equilibrio diplomático. El flechazo no fue inmediato, pero sí el interés mutuo: semanas después, empezaron a intercambiar cartas en privado.

El príncipe y la estrella. La boda que conjugó a la realeza con Hollywood

En diciembre de 1955, Rainiero viajó a Estados Unidos y pasó las fiestas de Navidad en la mansión de los Kelly, en Filadelfia. Durante ese viaje —que incluyó una visita al zoológico local, cenas familiares y una recorrida por la ciudad en compañía de Grace—, le propuso matrimonio. La respuesta fue afirmativa, pero las negociaciones que siguieron no fueron simples ni románticas.

La Corte de Mónaco exigía una dote formal de dos millones de dólares —el equivalente a unos 20 millones actuales— como parte del acuerdo prematrimonial. Aunque esa práctica era común en ciertas casas reales europeas, la familia Kelly, de origen irlandés y formada en los valores de la clase media estadounidense, lo consideró un pedido arcaico. Fue John B. Kelly, padre de la actriz, quien finalmente asumió el compromiso económico. Campeón olímpico de remo y exitoso empresario de la construcción, John había hecho fortuna con contratos estatales durante el New Deal y era una figura prominente en la élite de Filadelfia. Algunos biógrafos sostienen que el arreglo fue también una forma de asegurar el estatus social de su hija en la rígida jerarquía monegasca. El compromiso se anunció oficialmente el 5 de enero de 1956 en una conferencia de prensa en la casa de los Kelly, y las fotos de Grace luciendo un anillo de esmeralda y diamantes recorrieron el mundo.

Desde el comienzo, la relación estuvo atravesada por intereses políticos y económicos. Mónaco, por entonces, enfrentaba una crisis de legitimidad. Con apenas 24.000 habitantes y una superficie menor a dos kilómetros cuadrados, el principado era visto como un paraíso fiscal en el corazón de Europa, pero su soberanía estaba en entredicho.

La actriz Grace Kelly dejó su exitosa carrera actoral cuando se casó con Rainiero de Mónaco

Francia, bajo el gobierno de René Coty, presionaba para que Mónaco se integrara más al Estado francés, y existía incluso la amenaza tácita de que el pequeño territorio fuera absorbido por completo si no se aseguraba una línea sucesoria clara. Rainiero no tenía herederos directos y, según los tratados vigentes, si fallecía sin descendencia, Mónaco perdería su independencia y pasaría a formar parte de Francia. En ese contexto, la boda con una figura internacional como Grace Kelly fue una forma estratégica de blindar la autonomía del principado. Hollywood, en cierto modo, salvó a Mónaco.

Grace, por su parte, venía de una carrera meteórica. Había debutado en 1951 en Fourteen Hours y apenas tres años después, en 1954, ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel en The Country Girl, donde compartía pantalla con Bing Crosby. Fue dirigida por grandes como John Ford, Fred Zinnemann y Alfred Hitchcock, quien había creado para ella los personajes femeninos más complejos de su filmografía.

El vestido de boda fue diseñado por Helen Rose, la misma modista de la MGM que había confeccionado su vestuario en Alta sociedad y que también vistió a estrellas como Elizabeth Taylor y Lana Turner. Tardaron más de seis semanas en confeccionarlo en los talleres del estudio, con la participación de más de treinta costureras. Se utilizaron 25 metros de tafetán de seda, 90 metros de tul de seda, 300 metros de encaje de Bruselas del siglo XIX —bordado a mano con miles de perlas diminutas— y un velo de tul de casi un metro que cubría su rostro con delicadeza. El diseño, de corte clásico, cuello alto y mangas largas, fue pensado para acentuar la elegancia recatada de la nueva princesa. Fue un “regalo” de MGM, a cambio de los derechos exclusivos para filmar la boda. La empresa convirtió el casamiento en un producto cinematográfico: produjo un corto documental titulado The Wedding in Monaco, que se distribuyó a nivel mundial con fines promocionales. Como parte del acuerdo, Grace firmó un contrato que la comprometía a retirarse definitivamente del cine. Hollywood perdía a una de sus mayores estrellas, pero Mónaco ganaba a su princesa más icónica.

A la boda asistieron integrantes de varias casas reales europeas y estrellas de cina (Casa Real de Mónaco)

El matrimonio también significó una transformación radical para la actriz. Dejó atrás el glamour de Hollywood para sumergirse en el mundo opaco y restrictivo de la corte monegasca. Tuvo que aprender francés, estudiar protocolo, asistir a eventos diplomáticos y asumir el rol de figura pública bajo las estrictas reglas del Principado. Las demandas eran muchas: debía ser impecable en cada aparición pública, cumplir con un sinnúmero de compromisos oficiales, y a menudo, lidiar con la presión de los medios sensacionalistas. Además, su vida personal se convirtió en un espectáculo constante. Su carrera como intérprete quedó completamente clausurada. En 1962, Hitchcock la quiso convocar para protagonizar Marnie. Sin embargo, Rainiero desaconsejó el regreso al cine, y la presión pública en Mónaco fue tan intensa que Grace tuvo que rechazar el papel.

Grace y Rainiero tuvieron tres hijos: Carolina, nacida en 1957, Alberto, en 1958 (actual soberano de Mónaco) y Estefanía, en 1965. La vida familiar se desarrolló en el Palacio de los Grimaldi, entre compromisos oficiales y escándalos de la prensa del corazón. Grace impulsó el desarrollo cultural del principado: fundó el Ballet de Mónaco, promovió el Festival de Televisión de Montecarlo y creó la Fundación Princesa Grace, dedicada a la ayuda de artistas emergentes.

A pesar de su impecable rol público, su vida íntima no fue tan armónica. Amigos cercanos como Judith Balaban Quine, quien escribió The Bridesmaids: Grace Kelly and Six Intimate Friends, relataron que la princesa vivía episodios de soledad y frustración. Su adaptación al protocolo fue difícil. Mónaco era pequeño, conservador y los márgenes de acción eran estrechos. Grace pasó de los escenarios vibrantes de Hollywood a una rutina ceremonial estricta, sin espacio para el arte ni la improvisación.

Grace Kelly se casó con el príncipe Rainiero a los 26 años y ya había ganado un precio Oscar

El final fue trágico y repentino. El 13 de septiembre de 1982, mientras manejaba por una ruta montañosa en la región de La Turbie, al norte de Mónaco, Grace sufrió un derrame cerebral que le hizo perder el control del auto. Viajaba con su hija menor, Estefanía, que en ese momento tenía 17 años. El vehículo, un Rover 3500, cayó por un barranco de más de 30 metros. Grace fue trasladada con vida al hospital Princess Grace —que ella misma había fundado años antes—, pero falleció al día siguiente, el 14 de septiembre, a los 52 años. Su muerte conmocionó al mundo. Durante días, miles de personas se acercaron al palacio a dejar flores y mensajes.

La princesa Estefanía sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Durante mucho tiempo circularon rumores —nunca confirmados oficialmente— de que ella era quien manejaba el auto al momento del accidente, algo que incrementó el morbo y la atención mediática en torno a su figura. El funeral se celebró en la Catedral de San Nicolás, donde había tenido lugar su boda, y asistieron representantes de más de 60 países, además de miembros de la realeza europea y estrellas de cine. La despedida fue solemne, pero también mediática: el cuento de hadas había terminado.

Rainiero nunca se recuperó del todo de la pérdida. No volvió a casarse, vistió luto durante años y evitó dar entrevistas sobre Grace. Gobernó hasta 2005, cuando falleció a los 81 años, tras 56 años en el trono. Fue enterrado junto a ella, en la misma Catedral de San Nicolás, en una tumba sencilla.

Con el tiempo, la figura de Grace Kelly se convirtió en símbolo de la moda —su estilo sobrio e impecable sigue inspirando a diseñadores— y su legado cultural se mantuvo vivo. El Kelly Bag, creado por Hermès, lleva su nombre desde que la actriz lo usó para disimular su embarazo ante los fotógrafos. Sus películas siguen reponiéndose en ciclos de cine clásico. Y su historia es constantemente revisitada como símbolo de un ideal: belleza, talento y destino trágico.