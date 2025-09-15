Receta de pepinos agridulces, rápida y fácil

Los pepinos agridulces son un clásico irresistible en cualquier mesa argentina, especialmente durante los picnics familiares o como aperitivo en reuniones informales.
Su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido, sumado a su textura crocante, los hace el acompañamiento ideal de carnes frías, panes, picadas y hasta hamburguesas. Además, prepararlos en casa es una forma excelente de aprovechar la temporada de pepinos frescos.
La tradición de encurtir vegetales data de siglos atrás, y en Argentina es común encontrar frascos de pepinos agridulces en despensas y almacenes. Si bien existen técnicas de larga maduración, hay una receta rápida y práctica, lista en pocas horas y al alcance de cualquiera.
Perfecta para quienes buscan disfrutar de un clásico sin largas esperas ni complicaciones, esta preparación también permite agregar especias a gusto y adaptar el dulzor o la acidez.
Receta de pepinos agridulces rápidos y fáciles
Hacer pepinos agridulces de forma exprés consiste en cortar finamente los pepinos y sumergirlos en una mezcla caliente de vinagre, azúcar, agua y especias.
Luego de unas horas de reposo, ya están listos para saborear, evitando el proceso largo de fermentación o maceración tradicional.
Esta técnica conocida como “pickles rápidos” o “encurtidos exprés” permite conservar el color verde brillante y la textura firme de los pepinos. Combinalos con sándwiches, ensaladas frescas o milanesas para un toque refrescante y especial. Además, podes sumar semillas de mostaza, eneldo o ajo para darle un perfil a tu gusto.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Reposo mínimo en frío: 2 horas (mejor si es de 4 a 6 horas)
- Tiempo total: 2 a 6 horas (según el tiempo de reposo que elijas)
Ingredientes
- 3 pepinos medianos, preferiblemente tipo pickling o pepino japonés
- 1 taza de vinagre blanco (puede usarse de alcohol, manzana o arroz)
- 1 taza de agua
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 diente de ajo (opcional)
- 10 granos de pimienta negra (opcional)
- 1 cucharadita de semillas de mostaza (opcional)
- 2 ramitas de eneldo fresco o seco (opcional)
Cómo hacer pepinos agridulces rápidos y fáciles, paso a paso
- Lavar bien los pepinos y cortarlos en rodajas finas (puede ser en láminas o en rodajas tipo moneda).
- Si se desea, pelar parcialmente los pepinos alternando tiras de piel para un efecto decorativo.
- Colocar las rodajas en un frasco limpio de vidrio.
- Añadir el ajo en láminas, granos de pimienta, semillas de mostaza y el eneldo si se usan.
- En una ollita, mezclar el vinagre, agua, azúcar y sal. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar y la sal se disuelvan por completo, sin que llegue a hervir.
- Verter la mezcla caliente sobre los pepinos en el frasco, asegurando de cubrir todas las rodajas.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente, tapar el frasco y refrigerar por al menos 2 horas, preferentemente 4 a 6 horas.
- Disfrutarlos fríos como acompañamiento o dentro de recetas favoritas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 frascos pequeños, que equivalen a unas 8-10 porciones (como acompañamiento o aperitivo).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (aproximadamente 60 g) contiene:
- Calorías: 35
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 7 g
- Azúcares: 6 g
- Proteínas: 0,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los pepinos agridulces se pueden conservar en la heladera por hasta 10 días, siempre cubiertos con el líquido y en un frasco hermético. No es necesario hacer procesos de envasado al vacío para este método exprés, pero sí es importante mantener la higiene.