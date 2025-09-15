Tendencias

Receta de pepinos agridulces, rápida y fácil

La versión exprés se impone como la favorita en reuniones familiares y picnics, combinando practicidad, sabor equilibrado y textura crocante sin recurrir a largas esperas ni métodos tradicionales

Por Mirko Racovsky

Los pepinos agridulces son un clásico en la mesa argentina, ideales para picnics y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pepinos agridulces son un clásico irresistible en cualquier mesa argentina, especialmente durante los picnics familiares o como aperitivo en reuniones informales.

Su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido, sumado a su textura crocante, los hace el acompañamiento ideal de carnes frías, panes, picadas y hasta hamburguesas. Además, prepararlos en casa es una forma excelente de aprovechar la temporada de pepinos frescos.

La tradición de encurtir vegetales data de siglos atrás, y en Argentina es común encontrar frascos de pepinos agridulces en despensas y almacenes. Si bien existen técnicas de larga maduración, hay una receta rápida y práctica, lista en pocas horas y al alcance de cualquiera.

Perfecta para quienes buscan disfrutar de un clásico sin largas esperas ni complicaciones, esta preparación también permite agregar especias a gusto y adaptar el dulzor o la acidez.

Receta de pepinos agridulces rápidos y fáciles

Hacer pepinos agridulces de forma exprés consiste en cortar finamente los pepinos y sumergirlos en una mezcla caliente de vinagre, azúcar, agua y especias.

Luego de unas horas de reposo, ya están listos para saborear, evitando el proceso largo de fermentación o maceración tradicional.

La mezcla caliente de vinagre, azúcar, agua y especias realza el sabor de los pepinos agridulces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica conocida como “pickles rápidos” o “encurtidos exprés” permite conservar el color verde brillante y la textura firme de los pepinos. Combinalos con sándwiches, ensaladas frescas o milanesas para un toque refrescante y especial. Además, podes sumar semillas de mostaza, eneldo o ajo para darle un perfil a tu gusto.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Reposo mínimo en frío: 2 horas (mejor si es de 4 a 6 horas)
  • Tiempo total: 2 a 6 horas (según el tiempo de reposo que elijas)

Ingredientes

  1. 3 pepinos medianos, preferiblemente tipo pickling o pepino japonés
  2. 1 taza de vinagre blanco (puede usarse de alcohol, manzana o arroz)
  3. 1 taza de agua
  4. 3 cucharadas de azúcar
  5. 1 cucharadita de sal
  6. 1 diente de ajo (opcional)
  7. 10 granos de pimienta negra (opcional)
  8. 1 cucharadita de semillas de mostaza (opcional)
  9. 2 ramitas de eneldo fresco o seco (opcional)
El proceso exprés mantiene el color verde y la textura firme de los pepinos, ideales para acompañar carnes y ensaladas (Vida Sustentable)

Cómo hacer pepinos agridulces rápidos y fáciles, paso a paso

  1. Lavar bien los pepinos y cortarlos en rodajas finas (puede ser en láminas o en rodajas tipo moneda).
  2. Si se desea, pelar parcialmente los pepinos alternando tiras de piel para un efecto decorativo.
  3. Colocar las rodajas en un frasco limpio de vidrio.
  4. Añadir el ajo en láminas, granos de pimienta, semillas de mostaza y el eneldo si se usan.
  5. En una ollita, mezclar el vinagre, agua, azúcar y sal. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar y la sal se disuelvan por completo, sin que llegue a hervir.
  6. Verter la mezcla caliente sobre los pepinos en el frasco, asegurando de cubrir todas las rodajas.
  7. Dejar enfriar a temperatura ambiente, tapar el frasco y refrigerar por al menos 2 horas, preferentemente 4 a 6 horas.
  8. Disfrutarlos fríos como acompañamiento o dentro de recetas favoritas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 frascos pequeños, que equivalen a unas 8-10 porciones (como acompañamiento o aperitivo).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 60 g) contiene:

  • Calorías: 35
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pepinos agridulces se pueden conservar en la heladera por hasta 10 días, siempre cubiertos con el líquido y en un frasco hermético. No es necesario hacer procesos de envasado al vacío para este método exprés, pero sí es importante mantener la higiene.

