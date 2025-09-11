Tendencias

El ranking de las 50 mejores empresas para trabajar para las mujeres en Argentina 2025

Un nuevo informe de Great Place to Work mostró cuáles son las organizaciones destacadas por crear ambientes de equidad y crecimiento profesional

Guardar
Los lugares para trabajar más
Los lugares para trabajar más valorados por las mujeres son aquellos donde la confianza se construye con coherencia y donde la equidad no es discurso sino práctica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025 de Great Place to Work (GPTW) reconoció a las 50 empresas argentinas que lograron construir entornos laborales donde la equidad de género es una realidad.

La edición 2025 evaluó a 270 organizaciones a través de entrevistas a 32.000 colaboradores y reveló tendencias, cifras y desafíos en el mundo laboral para mujeres.

La metodología analizó la percepción de las empleadas sobre confianza, desarrollo profesional y equidad. El sistema de evaluación, utilizado por GPTW en más de 170 países, incluyó encuestas confidenciales y el análisis de prácticas internas para garantizar una radiografía precisa del ambiente laboral.

Las empresas evaluadas pertenecen a diversos sectores de la economía nacional, como tecnología, manufactura, servicios financieros, hospitalidad, publicidad, consumo masivo y salud. Las elegidas fueron agrupadas, como en años anteriores, en cuatro categorías de acuerdo a su tamaño: pymes, hasta 250 empleados, de 251 a 1.000 empleados, y más de 1.000 empleados.

En esta edición 2025 las empresas del ranking reportaron porcentajes elevados de satisfacción: credibilidad 88%, respeto 92%, camaradería 89%, imparcialidad 90% y orgullo 89%. En contraste, los números del mercado general pueden ser hasta 20 puntos menores en estos mismos indicadores.

El 97% de las colaboradoras de las empresas de la lista dijeron que reciben un trato justo, sin distinción de género, indicó el informe de Great Place to Work. Otros datos mostraron que:

  • 95% de las mujeres en las empresas del ranking se sintió valorada por su desempeño y esfuerzo
  • 90% consideró que los líderes fomentan y responden a las sugerencias e ideas del equipo

Great Place to Work es una consultora internacional especializada en el análisis de clima y cultura organizacional. Desde hace 30 años utiliza un sistema propio que ha sido implementado en más de 170 países, enfocado en identificar los espacios laborales más destacados. El ranking se construye a partir de encuestas sobre clima organizacional, bajo la Metodología For All™, que recopila la percepción de las personas sobre sus experiencias y el nivel de confianza existente en cada entidad.

Brecha de género y avances en liderazgo

"Las organizaciones que integran este
"Las organizaciones que integran este ranking demuestran que incluir, escuchar y generar oportunidades para las mujeres es un hecho instalado", destaca el informe de GPTW (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Great Place to Work identificó una brecha importante entre el mercado general y las empresas del ranking en materia de desarrollo profesional y acceso a posiciones jerárquicas.

Entre las principales respuestas al desafío de la equidad, las empresas distinguidas avanzaron en planes de carrera con base en cuatro pilares: autoconocimiento, formación de habilidades, mentoría y experiencias laborales. A esto se suma el monitoreo regular de brecha salarial, la creación de comités de género y el desarrollo de espacios libres de sesgos a través de programas específicos de liderazgo femenino.

Las diferencias también se observaron en la percepción del acompañamiento y la posibilidad de crecimiento:

  • 90% reconoce el interés concreto de los líderes en su bienestar personal
  • 86% considera que el espacio de trabajo es saludable desde lo emocional y psicológico

Balance entre vida personal y profesional

Más de 32.000 colaboradores participaron
Más de 32.000 colaboradores participaron en la encuesta sobre clima y equidad de género (freepik)

La flexibilidad horaria y los beneficios familiares son ejes centrales del bienestar laboral en el ranking 2025. Las organizaciones del ranking brinda un abanico de beneficios que superan al promedio del mercado, desde licencias inclusivas para diversas formas de maternidad y paternidad, cobertura de tratamientos de fertilidad o adopción, extensión de coberturas médicas familiares y flexibilidad horaria real.

En las 50 empresas distinguidas como los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025:

  • El 85% de las colaboradoras percibe que se promueve activamente el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.
  • El 92% valora poder ausentarse por asuntos personales sin ver afectado su entorno laboral
  • La satisfacción con el clima de trabajo alcanza un 94% entre colaboradoras

Great Place to Work advirtió que dentro de las organizaciones premiadas persisten desafíos en el vínculo emocional de las mujeres jóvenes con la empresa. Las colaboradoras de menor antigüedad registraron niveles de orgullo y sentido de pertenencia inferiores al promedio interno, lo que implica desafíos para los equipos de recursos humanos al diseñar estrategias que permitan fortalecer la inclusión y el desarrollo desde el inicio de la carrera.

El ranking de las Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

DHL lideró la categoría más
DHL lideró la categoría más de 1.000 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de más de 1.000 empleados

  1. DHL Argentina
  2. Softtek
  3. Philip Morris Argentina
  4. PedidosYa
  5. EY
  6. Banco Ciudad
  7. Konecta
  8. Macro
  9. SanCor Salud
  10. Verisure Argentina
  11. Laboratorios Raffo
  12. Deloitte
  13. Nestle
Schneider Electric lideró la categoría
Schneider Electric lideró la categoría de 251 a 1.000 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de 251 a 1.000 empleados

  1. Schneider Electric
  2. IT Patagonia
  3. Salesforce
  4. Hilton Buenos Aires
  5. Flux IT
  6. AES Servicios América
  7. Lenovo Argentina
  8. Allianz Argentina
  9. Assurant
  10. ZS Argentina
  11. Havas
  12. SC Johnson
ABN Digital lideró la categoría
ABN Digital lideró la categoría de hasta 250 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de hasta 250 empleados

  1. ABN Digital
  2. Hotel Saint George
  3. AW
  4. Adila Fin and Pay
  5. Aerocare
  6. Klimber
  7. Morel Vulliez
  8. Eldar
  9. Artech
  10. Grupo Integra
  11. BASE4 Security
  12. Nubiral
Gea Logistics lideró la categoría
Gea Logistics lideró la categoría PyMes del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Pymes

  1. Gea Logistics
  2. Tec5.tech
  3. Nubax
  4. Diversitas
  5. Oceanic international Trade
  6. GDA
  7. Steplix
  8. Bro Food Supplier
  9. Macro Intell SA
  10. Mind Translations
  11. Estudio Monti
  12. Grupo WellTech
  13. Vivi Marketing

Para consultar el ranking completo y las empresas distinguidas en 2025 puede acceder aquí al informe de Great Place to Work.

Temas Relacionados

GPTWGreat Place to WorkMejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025Talento y liderazgoMujeresEquidad de género

Últimas Noticias

Ocho beneficios de poner coco rallado en el mate

Es un aditivo que potencia su valor nutricional. La combinación suma cada vez más adeptos, que buscan no sólo agregar un sabor exótico sino disfrutar de sus propiedades

Ocho beneficios de poner coco

Beneficios y oportunidades con equidad de género, las claves de las empresas elegidas por el talento femenino

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025 elaborado por Great Place to Work (GPTW) distinguió a 50 empresas. En diálogo con Infobae, las mejor posicionadas contaron sus estrategias

Beneficios y oportunidades con equidad

Receta de arroz con maíz, rápida y fácil

Clásico de las mesas argentinas, es un plato simple, rápida y rendidora que brinda sabor y color a cualquier plato, ideal para disfrutar en familia sin complicaciones

Receta de arroz con maíz,

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Un análisis de investigadores de Canadá e Israel reveló que la exposición al principal compuesto psicoactivo del cannabis podría dificultar la concepción y elevar el peligro de defectos genéticos en los bebés

Fumar marihuana puede alterar la

COP 30: cuándo será la próxima cumbre contra el cambio climático y los ejes del debate

La ciudad de Belém, en Brasil, albergará la cita más importante a nivel mundial sobre medioambiente. Varios jefes de Estado estarán presentes en un escenario donde 198 países negociarán acuerdos para detener las emisiones

COP 30: cuándo será la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aerolíneas Argentinas lanza por primera

Aerolíneas Argentinas lanza por primera vez vuelos a un destino paradisíaco del Caribe

Ocho beneficios de poner coco rallado en el mate

El día después en Mendoza: cómo sigue la nena que se atrincheró armada en su escuela y quién quedó a su cargo

Beneficios y oportunidades con equidad de género, las claves de las empresas elegidas por el talento femenino

Receta de arroz con maíz, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El catálogo de Miles Davis

El catálogo de Miles Davis cambia de manos en una operación que redefine el futuro de su legado musical

AdP convoca a Concurso Internacional para Mantenimiento de Equipamiento del Sistema Sanitario de aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos

La Biblioteca Pública de Nueva York recibió la mayor colección de videos caseros sobre los ataques del 11/9

Mientras el FBI busca al asesino, qué se sabe hasta ahora del crimen de Charlie Kirk

El increíble archivo oculto de Bowie: trajes de McQueen, cartas de rechazo y la película que nunca filmó sobre el Mayor Tom

TELESHOW
La broma de Martín Garabal

La broma de Martín Garabal y Miranda! que descolocó a Nico Occhiato en vivo: “Te voy a matar”

La sorpresiva dedicatoria de Luck Ra al recibir el Premio Konex como figura destacada de la música argentina

Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”

Carolina Amoroso mostró por primera vez a su hijo Vicente: “¡Es un bebotón de 4 kilos!”

La emoción de Mica Viciconte por la primera actuación de Luca en el jardín de infantes: “Orgullo y amor”