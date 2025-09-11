El ranking de las 50 mejores empresas para trabajar para las mujeres en Argentina 2025

Los lugares para trabajar más valorados por las mujeres son aquellos donde la confianza se construye con coherencia y donde la equidad no es discurso sino práctica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025 de Great Place to Work (GPTW) reconoció a las 50 empresas argentinas que lograron construir entornos laborales donde la equidad de género es una realidad.

La edición 2025 evaluó a 270 organizaciones a través de entrevistas a 32.000 colaboradores y reveló tendencias, cifras y desafíos en el mundo laboral para mujeres.

La metodología analizó la percepción de las empleadas sobre confianza, desarrollo profesional y equidad. El sistema de evaluación, utilizado por GPTW en más de 170 países, incluyó encuestas confidenciales y el análisis de prácticas internas para garantizar una radiografía precisa del ambiente laboral.

Las empresas evaluadas pertenecen a diversos sectores de la economía nacional, como tecnología, manufactura, servicios financieros, hospitalidad, publicidad, consumo masivo y salud. Las elegidas fueron agrupadas, como en años anteriores, en cuatro categorías de acuerdo a su tamaño: pymes, hasta 250 empleados, de 251 a 1.000 empleados, y más de 1.000 empleados.

En esta edición 2025 las empresas del ranking reportaron porcentajes elevados de satisfacción: credibilidad 88%, respeto 92%, camaradería 89%, imparcialidad 90% y orgullo 89%. En contraste, los números del mercado general pueden ser hasta 20 puntos menores en estos mismos indicadores.

El 97% de las colaboradoras de las empresas de la lista dijeron que reciben un trato justo, sin distinción de género, indicó el informe de Great Place to Work. Otros datos mostraron que:

95% de las mujeres en las empresas del ranking se sintió valorada por su desempeño y esfuerzo

90% consideró que los líderes fomentan y responden a las sugerencias e ideas del equipo

Great Place to Work es una consultora internacional especializada en el análisis de clima y cultura organizacional. Desde hace 30 años utiliza un sistema propio que ha sido implementado en más de 170 países, enfocado en identificar los espacios laborales más destacados. El ranking se construye a partir de encuestas sobre clima organizacional, bajo la Metodología For All™, que recopila la percepción de las personas sobre sus experiencias y el nivel de confianza existente en cada entidad.

Brecha de género y avances en liderazgo

"Las organizaciones que integran este ranking demuestran que incluir, escuchar y generar oportunidades para las mujeres es un hecho instalado", destaca el informe de GPTW (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Great Place to Work identificó una brecha importante entre el mercado general y las empresas del ranking en materia de desarrollo profesional y acceso a posiciones jerárquicas.

Entre las principales respuestas al desafío de la equidad, las empresas distinguidas avanzaron en planes de carrera con base en cuatro pilares: autoconocimiento, formación de habilidades, mentoría y experiencias laborales. A esto se suma el monitoreo regular de brecha salarial, la creación de comités de género y el desarrollo de espacios libres de sesgos a través de programas específicos de liderazgo femenino.

Las diferencias también se observaron en la percepción del acompañamiento y la posibilidad de crecimiento:

90% reconoce el interés concreto de los líderes en su bienestar personal

86% considera que el espacio de trabajo es saludable desde lo emocional y psicológico

Balance entre vida personal y profesional

Más de 32.000 colaboradores participaron en la encuesta sobre clima y equidad de género (freepik)

La flexibilidad horaria y los beneficios familiares son ejes centrales del bienestar laboral en el ranking 2025. Las organizaciones del ranking brinda un abanico de beneficios que superan al promedio del mercado, desde licencias inclusivas para diversas formas de maternidad y paternidad, cobertura de tratamientos de fertilidad o adopción, extensión de coberturas médicas familiares y flexibilidad horaria real.

En las 50 empresas distinguidas como los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025:

El 85% de las colaboradoras percibe que se promueve activamente el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.

El 92% valora poder ausentarse por asuntos personales sin ver afectado su entorno laboral

La satisfacción con el clima de trabajo alcanza un 94% entre colaboradoras

Great Place to Work advirtió que dentro de las organizaciones premiadas persisten desafíos en el vínculo emocional de las mujeres jóvenes con la empresa. Las colaboradoras de menor antigüedad registraron niveles de orgullo y sentido de pertenencia inferiores al promedio interno, lo que implica desafíos para los equipos de recursos humanos al diseñar estrategias que permitan fortalecer la inclusión y el desarrollo desde el inicio de la carrera.

El ranking de las Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

DHL lideró la categoría más de 1.000 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de más de 1.000 empleados

DHL Argentina Softtek Philip Morris Argentina PedidosYa EY Banco Ciudad Konecta Macro SanCor Salud Verisure Argentina Laboratorios Raffo Deloitte Nestle

Schneider Electric lideró la categoría de 251 a 1.000 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de 251 a 1.000 empleados

Schneider Electric IT Patagonia Salesforce Hilton Buenos Aires Flux IT AES Servicios América Lenovo Argentina Allianz Argentina Assurant ZS Argentina Havas SC Johnson

ABN Digital lideró la categoría de hasta 250 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Empresas de hasta 250 empleados

ABN Digital Hotel Saint George AW Adila Fin and Pay Aerocare Klimber Morel Vulliez Eldar Artech Grupo Integra BASE4 Security Nubiral

Gea Logistics lideró la categoría PyMes del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025

Pymes

Gea Logistics Tec5.tech Nubax Diversitas Oceanic international Trade GDA Steplix Bro Food Supplier Macro Intell SA Mind Translations Estudio Monti Grupo WellTech Vivi Marketing

Para consultar el ranking completo y las empresas distinguidas en 2025 puede acceder aquí al informe de Great Place to Work.