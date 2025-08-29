Tendencias

La rutina saludable de Willem Dafoe a los 70 años: yoga seis veces por semana, caminatas y dieta vegana

El actor estadounidense detalla cómo el yoga Ashtanga y la meditación se convirtieron en parte fundamental de su vida tras décadas frente a cámara

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Willem Dafoe incorpora el yoga
Willem Dafoe incorpora el yoga Ashtanga como base de su entrenamiento diario REUTERS/Mario Anzuoni

El reconocido actor estadounidense Willem Dafoe reveló su método cotidiano para conservar la vitalidad y la salud tras más de cuatro décadas en la industria cinematográfica.

Según declaraciones en el diario británico Bristol Post, Dafoe sostiene una rutina diaria centrada en el yoga Ashtanga y un estilo de vida disciplinado, con especial atención a la alimentación y el equilibrio mental. Las elecciones del actor trascienden la preparación física para un papel y reflejan una búsqueda sostenida de bienestar personal.

El yoga Ashtanga, pilar de la salud física y mental

El intérprete del Duende Verde en Spiderman afirma: “Practico Ashtanga (yoga), es decir, los distintos movimientos que uno realiza en la práctica estándar de yoga”.

Esta forma de yoga, caracterizada por la repetición de secuencias fijas de posturas acompañadas de técnicas de respiración, estructura buena parte de la jornada del actor. Dafoe dedica una hora diaria, seis veces por semana, a esta disciplina.

La meditación y las prácticas
La meditación y las prácticas orientales forman parte del estilo de vida actual del actor estadounidense REUTERS/Yara Nardi

El propio Dafoe, de 70 años, reconoce la relevancia del Ashtanga en su rutina: “A medida que envejezco, el Ashtanga resulta muy útil para la salud y la paz mental, obviamente”.

El actor observa ciertos cambios con el paso de los años: “En algunos aspectos, no poseo la fuerza o flexibilidad que tenía antes, solo superficialmente. En otros, me destaco más, por ejemplo, en la respiración. Tengo mayor contacto con mi respiración”.

La descripción técnica de cómo funciona este tipo de yoga surge de los propios instructores. Según Esther Ekhart, una referente de la disciplina global: “El Ashtanga implica que los alumnos sigan una serie de posturas idénticas cada vez, progresando de manera gradual por este repertorio. El Ashtanga Vinyasa Yoga enfatiza el enlace entre el movimiento y la respiración (vinyasa), la respiración Ujjayi y los bandhas (cierres energéticos)”.

Complemento físico: meditación, caminatas y una nutrición basada en plantas

Además del yoga, la actividad física diaria incluye sesiones de meditación y práctica de ejercicios de bajo impacto. El celebre actor de Nosferatu se despierta temprano, practica meditación y luego realiza caminatas largas por su barrio en la ciudad de Nueva York, comparte tiempo al aire libre y complementa con trotes suaves en la cinta o al aire libre. El entrenamiento extenuante y el levantamiento de pesas forman parte del pasado, según el propio actor.

Dafoe dedica una hora por
Dafoe dedica una hora por día, seis veces por semana, a una disciplina física de bajo impacto (Reuters)

El intérprete opta por mantener el cuerpo “en movimiento”, una frase que define el enfoque que busca sostener a lo largo de los años.

El cronograma habitual de Dafoe incluye clases de yoga fuera del hogar, caminatas junto a su esposa y ejercicios de baja intensidad. Los fines de semana suelen estar reservados para el descanso, acompañado de horas dedicadas a la lectura de guiones, la meditación y el esparcimiento en casa.

En cuanto a la alimentación, Dafoe mantiene una dieta mayoritaria plant-based, con especial énfasis en leguminosas, tofu, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y aceites vegetales.

El actor tiende a evitar carnes y lácteos, aunque sin restricciones estrictas, y expresa convencimiento respecto a este esquema alimenticio: “Una dieta más limpia me proporciona más energía durante el día, mejor sueño por la noche y me ayuda a sentirme más joven y saludable en comparación con cuando consumía mucha carne roja, pollo y lácteos”.

Caminatas al aire libre y
Caminatas al aire libre y trotes suaves complementan su preparación diaria REUTERS/Sarah Meyssonnier

La visión de Dafoe se completa con un enfoque introspectivo hacia su disciplina. El actor reflexiona: “Cuando trabajo con esa estructura que disfruto, me aplico. Algunas cosas evolucionan por sí mismas. No necesito preocuparme de los detalles menores, solo de lo que hago”.

Con más de sesenta títulos en su filmografía, Dafoe ha sostenido su vitalidad y compromiso personal mediante prácticas constantes. Entre sus créditos, se encuentran colaboraciones con directores como Wes Anderson en “The Life Aquatic with Steve Zissou” y su participación en el filme “American Psycho”, junto a Christian Bale.

El reconocimiento global a su carrera se refleja en las múltiples nominaciones que ha recibido desde su papel en “Platoon” en 1986.

Temas Relacionados

Willem DafoeCineDietaYogalongevidadúltimas noticias

Últimas Noticias

Expertos alertan sobre la “ortosomnia”, el uso excesivo de dispositivos para medir el sueño

La búsqueda obsesiva de métricas ideales mediante dispositivos de seguimiento del sueño podría estar afectando la salud mental y la calidad del descanso de miles de usuarios, según un informe de especialistas internacionales citado por TIME

Expertos alertan sobre la “ortosomnia”,

Una terapia en desarrollo fue probada en gatos y abre el camino el tratamiento de tumores agresivos en humanos

Veinte felinos participaron en una investigación en los Estados Unidos que evaluó la eficacia de un fármaco dirigido. Cuáles serán los próximos pasos

Una terapia en desarrollo fue

Receta de chipá con queso parmesano, rápida y fácil

Una versión sencilla de este clásico del noreste argentino, ideal para quienes buscan bocados esponjosos y sabrosos

Receta de chipá con queso

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

La infusión natural combina propiedades calmantes y nutrientes esenciales. Los especialistas la recomiendan para quienes buscan relajación, alivio estomacal y un mejor descanso

¿Por qué el té de

El impacto silencioso de las mochilas escolares: cómo prevenir dolores y lesiones en niños y adolescentes

El exceso de peso y la elección inadecuada pueden generar molestias en la espalda, hombros y cuello. Adoptar medidas simples en la selección y el uso diario ayuda a proteger su salud y bienestar

El impacto silencioso de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 300 mil poemas

Más de 300 mil poemas de Borges, Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar llegan gratis a las calles argentinas

El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano para focalizar la asistencia

Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: sospechan de certificados falsos de potabilidad

Un estudio sobre el interior oculto de Marte reveló una historia de 4.500 millones de años

Su novio la atropelló, la dejó en coma y esta semana le dieron el alta: “Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar”

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Camacho se alista para

Bolivia: Camacho se alista para salir de prisión tras obtener medidas sustitutivas en cuatro procesos

Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley sobre los fondos de la seguridad social

Tras tocar máximos históricos, Wall Street cotiza con pérdidas por los nuevos datos de inflación

Un estudio sobre el interior oculto de Marte reveló una historia de 4.500 millones de años

Crece el malestar de los cubanos por los apagones: así repudian la propaganda de la dictadura tras 27 horas sin luz

TELESHOW
La confesión Tiago PZK sobre

La confesión Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Yo me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri