Bermudas en la moda femenina: cómo las celebridades las convierten en infaltables del mundo fashionista

Valentina Ferragani, Sadie Sink, Valentina Zenere, Selena Gómez y Wanda Nara actualizan los códigos clásicos al sumar estas opciones versátiles y modernas

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Las bermudas se posicionan como la prenda icónica de la temporada en el mundo de la moda femenina (REUTERS)

Las bermudas ocupan un lugar central en el vestuario femenino actual y reflejan el cambio de códigos del diseño contemporáneo. Actrices, modelos y empresarias de proyección internacional convirtieron esta prenda, durante años identificada con los básicos masculinos, en un símbolo de estilo versátil y moderno.

Figuras como Valentina Ferragni, reconocida influencer y referente italiana de moda digital; Sadie Sink y Valentina Zenere, actrices de proyección internacional; Selena Gómez, cantante y actriz estadounidense; y Wanda Nara, empresaria y figura mediática argentina, muestran cómo las bermudas actualizan los códigos clásicos del vestuario y los adaptan a diferentes contextos culturales.

Desde conjuntos urbanos cuidadosamente combinados hasta versiones relajadas para la playa, las elecciones de estas celebridades consolidan la vigencia de la prenda. Cada look refleja un perfil personal, pero comparte la búsqueda de comodidad, actualidad y protagonismo.

1- Valentina Ferragani propone la elegancia monocolor

La fusión de comodidad y elegancia define a las propuestas de moda con bermudas para este año (REUTERS)

Valentina Ferragani, hermana de la empresaria Chiara Ferragni y personalidad clave de la moda digital italiana, seleccionó un conjunto monocromático sofisticado para el Festival de Cannes. Llevó un chaleco cruzado sin mangas de tejido fino beige con rayas verticales y cintura marcada, junto a bermudas rectas hasta la mitad del muslo realizadas en el mismo material.

Una campera de idéntico tono, apoyada sobre los hombros, reforzó la formalidad del conjunto. Acompañó con anteojos de sol negros, aros discretos y bolso tejido en tonos neutros con textura de rafia. El pelo suelto y la iluminación natural potenciaron la armonía cromática y el carácter pulido.

2- Sadie Sink apuestó por la comodidad elegante

Sadie Sink durante su paso por los Premios Tony, con bermuda beige de tiro alto, camisa rosa claro y cinturón negro fino (REUTERS)

Sadie Sink, actriz de la serie Stranger Things, posó en los Premios Tony. Destacó una bermuda beige de tiro alto, de tela ligera y textura lisa, ajustada con un cinturón negro fino. Sink, además, lució el pelo suelto, de tono rojizo y ondulado

Llevó una camisa rosa claro de manga larga, con detalles en el pecho y el puño abotonado. Esta prenda era corta y quedaba por encima de la cintura, y dejó visible parte del abdomen.

3- Valentina Zenere y los códigos playeros relajados

El diseño versátil de las bermudas permite su integración en conjuntos urbanos y propuestas veraniegas

Valentina Zenere, actriz y cantante con destacada proyección internacional, integró las bermudas en clave costera. Eligió un modelo de rayas verticales blanco y azul, tiro medio y tela amplia hasta la rodilla.

A eso le sumó una camiseta clara de manga larga con rayas horizontales anchas en blanco y beige. Además, agregó una gorra verde con inscripciones amarillas, sandalias mostaza y bolso de red tejido en beige.

4- Selena Gómez: negro adaptado al día y la noche

Actrices y empresarias internacionales reinventan los códigos clásicos del vestuario femenino con bermudas (Captura de video: YouTube - Therapuss with Jake Shane)

La polifacética artista Selena Gómez renovó la presencia del negro en el atuendo femenino con una propuesta elegante y actual. Vistió una campera de cuero negra de corte relajado sobre unas bermudas ajustadas y sin detalles, de largo tres cuartos que dejaba las piernas visibles hasta media pantorrilla.

Los zapatos de taco medio, con pulsera al tobillo y punta afilada, reforzaron el estilo. Llevó el pelo suelto y ondulado con raya al medio acompañó la imagen minimalista y refinada, enfocada en las líneas rectas.

5- Wanda Nara: guiño deportivo y estética urbana

El auge de las bermudas confirma una tendencia global que redefine los básicos de la moda actual (Instagram: @wandanara)

La empresaria y modelo argentina Wanda Nara adaptó la tendencia urbana en clave deportiva. Usó una camiseta oversize negra con detalles blancos y el número “25” en el pecho, sumada a una bermuda negra con el mismo número en la pierna izquierda y dos franjas blancas en la cintura.

Una gorra negra y su celular con funda rosa y accesorio decorativo completaron el conjunto. El pelo rubio quedó suelto bajo la gorra y una prenda interior oscura asoma bajo la camiseta. Su propuesta pertenece a la categoría de comodidad y códigos deportivos urbanos, ideal para quienes valoran el movimiento y la funcionalidad con identidad propia.

