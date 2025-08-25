Diversión, paisajes, cultura o lujo: las 10 mejores islas del mundo para disfrutar según las preferencias

Un ranking con destinos recónditos elegidos por Expedia combina sol, fiesta, cultura, lujo y naturaleza para viajeros que buscan nuevas experiencias alrededor del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las islas representan el escape ideal: paisajes alejados de la vida cotidiana, entornos únicos, propuestas para quienes buscan tranquilidad absoluta, aventura, cultura, romance o gastronomía.

Una organización dedicada a viajes y turismo realizó una selección de diez islas de diferentes continentes, evaluadas con base en criterios de sus viajeros vinculados con la accesibilidad, diversidad de actividades, clima, calidad de alojamientos, reseñas de usuarios y seguridad.

El resultado incluye destinos capaces de satisfacer todas las expectativas de viaje. A continuación, se enumeran las mejores islas del mundo para visitar en 2025, según Expedia, junto con su principal atractivo.

Aruba: sol todo el año y playas interminables

Aruba

Aruba, en el Caribe holandes, aparece en el listado como la isla “ideal para disfrutar del sol todo el año”, gracias a su clima favorable y a la presencia constante de playas de arena clara y aguas tranquilas, que permiten actividades al aire libre durante las cuatro estaciones.

Bali, Indonesia: bienestar y relax en paisajes naturales

A tourist plays on a swing in Bali Island, Indonesia, October 29, 2019. (Photo by CFOTO/Sipa USA)

Bali lidera el ranking como el destino perfecto para el relax. Sus clubes de playa sustentables, campos de arroz, retiros de yoga, cafeterías panorámicas y templos frente al mar ofrecen una variedad de opciones para quienes buscan desconexión, bienestar y actividades de spa.

República Dominicana: aventura en naturaleza salvaje

Republica Dominicana

República Dominicana, también en el Caribe, se posiciona como la isla “ideal para la aventura”, reconocida por sus paisajes selváticos, senderismo y deportes extremos. Destacan las actividades de tirolesa, paseos en buggy y excursiones a los “27 Charcos de Damajagua, una serie de 27 cascadas por las que puedes saltar y deslizarte”.

Fiji: hospitalidad comunitaria y cultura participativa

Fiji

Fiji, en el Pacífico sur forma parte de Oceanía. Es nombrada como el mejor destino para la comunidad. La hospitalidad de sus habitantes y las experiencias colectivas en aldeas y playas permiten a los viajeros integrarse en el día a día local y participar de eventos culturales junto a residentes.

Jamaica: epicentro de la cultura caribeña

Jamaica

Jamaica figura en la lista como “lo mejor para la cultura”. El legado musical, el arte, la gastronomía y una agenda repleta de eventos con identidad local la ubican como referente caribeño para visitantes interesados en la diversidad cultural.

Koh Samui, Tailandia: lujo accesible dentro del trópico

Koh Samui

Koh Samui se identifica como el destino para quienes buscan lujo sin excesos. Allí, spas, hoteles boutique y restaurantes sofisticados se integran con playas de arena fina y vegetación tropical en un entorno con amplia oferta a precios competitivos.

Maldivas: refugio romántico sobre aguas turquesas

Islas Maldivas (Photo by Sergi Reboredo/Sipa USA)

Maldivas se encuentra en el océano Índico, dentro de Asia. Recibe el título de mejor isla para el romance. Sus resorts sobre el agua, cabañas privadas, playas desiertas y servicios exclusivos convierten este destino en el favorito de parejas y viajeros en luna de miel.

Oahu, Hawái: olas, deporte y espíritu surfero

Oauh

Oahu lidera como el espacio ideal para practicar surf. Esta isla de Hawái ofrece tanto playas amplias para principiantes como rompientes prestigiosos en la escena internacional del surf, en un entorno marcado por la belleza natural y la tradición polinesia.

Paros, Grecia: noches activas junto al mar Egeo

Paros

Paros se presenta como el epicentro de la vida nocturna según el criterio de Expedia. Time Out señala: “Encontrarás una línea costera de bares en la ciudad principal de la isla, Parikia, así como decenas de restaurantes pintorescos, clubes y bares de cócteles en la ciudad de Naoussa”.

Cerdeña, Italia: sabores locales y productos mediterráneos

Cerdeña

Cerdeña cierra la selección como la isla “ideal para los amantes de la gastronomía”, donde destacan los mercados de productos frescos, pescados y cocina autóctona. Los restaurantes costeros y los platos tradicionales mediterráneos completan la oferta para gourmets y sibaritas.