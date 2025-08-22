Tendencias

Con brindis, música y sorpresas, los salones Cerini se vistieron de fiesta por sus 40 años

El reconocido estilista Claudio Cerini agradeció a quienes acompañaron el crecimiento de la marca y para festejar las cuatro décadas, transformó cada peluquería en un espacio de encuentro con sus seguidoras

La celebración de los 40
La celebración de los 40 años de Cerini fue una jornada de agradecimiento y llena de estilo y sorpresas

Un brindis con tragos de autor inspirados en los hitos de la marca, música cuidadosamente seleccionada y un ambiente festivo en cada local marcaron el pulso de la celebración por los 40 años de Cerini, que reunió a clientes, profesionales y amigos en sus 8 sucursales de Buenos Aires.

La jornada, que se vivió en simultáneo en todos los salones, transformó las peluquerías en espacios de encuentro y gratitud, según relató su propio creador, Claudio Cerini.

La historia de Cerini comenzó el 20 de agosto de 1985, cuando su fundador abrió el primer salón en el barrio porteño de Recoleta. Desde entonces, la marca se consolidó como referente en tendencias de color, cortes y peinados, y se convirtió en sinónimo de innovación y estilo personalizado.

Claudio Cerini homenajeó a quienes acompañaron el crecimiento de la marca desde 1985

El propio Cerini lo recordó de esta manera: “Abrí Cerini el 20 de agosto de 1985, en la calle Marcelo T. de Alvear 1471. Pronto supe que era la tijera el elemento que me haría trascender y le dediqué todo mi tiempo a sus secretos. Formé equipos, crecí e hice crecer, generé empleos, superé crisis y mantuve firme la esperanza de que todos, como yo, trabajando, pueden convertir la tijera en llave, y que esa llave abra las puertas de todos sus sueños”.

A lo largo de cuatro décadas, la peluquería dirigida por Claudio Cerini ha dejado su huella en la moda argentina, siendo responsable de algunos de los cambios de look más emblemáticos, como los cortes de Carolina Peleritti y Deborah de Corral. Celebridades de la música, el cine, la moda y el arte han pasado por sus sillones, confiando en el sello distintivo de la casa: un estilo adaptado a cada cliente, que constituye el ADN de la marca.

La celebración del aniversario no solo fue una fiesta, sino también una oportunidad para agradecer a quienes han acompañado el crecimiento de la empresa. El propio Cerini expresó: “Este aniversario fue mucho más que una fiesta: fue una manera de decir gracias. Gracias a quienes nos acompañaron, a quienes confían en nosotros desde hace años y a quienes se suman día a día. Ustedes hacen posible que Cerini siga creciendo, innovando y celebrando la belleza en todas sus formas”.

Las sucursales de Cerini se
Las sucursales de Cerini se transformaron en espacios de encuentro y gratitud durante el aniversario

Durante la jornada, cada sucursal de Cerini ofreció sorpresas, regalos y productos exclusivos para sus clientas, además de un espacio para fotografías que permitió a los asistentes llevarse su photo opportunity, un recuerdo de una ocasión tan especial. La música y la barra de tragos de autor, inspirados en los momentos clave de la historia de la marca, aportaron un carácter distintivo a la experiencia.

Actualmente, los salones de Cerini se encuentran en Alcorta, Alto Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Club de Caballeros, Dot Baires, Martínez, Nordelta y Patio Bullrich. La oferta de servicios abarca cortes, peinados, tratamientos capilares, coloraciones, reflejos, manicura, pedicura, maquillaje, cosmetología y depilación con cera descartable, tanto para mujeres como para hombres.

En palabras de Claudio Cerini, el aniversario número 40 representa un momento de consolidación y apuesta por el futuro: “Hoy el 40 aniversario me encuentra mejorando las estructuras internas, apostando más que nunca por la educación, capacitación y el bienestar de todos los equipos, consolidando el prestigio, el profesionalismo y la esencia de nuestro ADN".

La música y el ambiente
La música y el ambiente festivo marcaron el pulso de los 40 años de innovación y belleza

Además, destacó que de la historia de Cerini, hay dos factores de los que se siente “profundamente orgulloso: el haber generado empleo ininterrumpidamente durante cuatro décadas más allá de cualquier circunstancia y de haber convertido la tijera en llave y que esa llave abra las puertas de todos mis sueños tanto los propios como los de los que me acompañan”.

