Tendencias

Los riesgos para la salud de omitir el protector solar: por qué debe aplicarse incluso en invierno

Especialistas advierten que descuidar la protección de la piel frente a la radiación ultravioleta puede provocar daños acumulativos. Los consejos

Guardar
Según advertencias de médicos expertos
Según advertencias de médicos expertos consultados por Infobae, la luz azul emitida por pantallas y luces LED también puede favorecer la pigmentación y el daño de la piel, haciendo necesario el uso de protectores con defensa frente a diversos tipos de radiación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno inquietante se ha extendido en redes sociales: cada vez más usuarios promueven la idea de evitar el uso de protector solar, lo que ha generado preocupación entre dermatólogos y expertos en salud pública.

Mientras videos y publicaciones en plataformas como TikTok cuestionan la necesidad de protegerse del sol, los especialistas advierten que prescindir del protector solar expone a la población a riesgos graves, como el cáncer de piel, según reportes de The Washington Post.

El movimiento anti-protector solar ha encontrado eco en diversas plataformas digitales. En TikTok, una usuaria relató que dejó de usar protector solar por completo. Por su parte, hay quienes promueven alternativas caseras, como aceites y mantecas, en lugar de productos dermatológicamente aprobados.

La radiación ultravioleta penetra profundamente
La radiación ultravioleta penetra profundamente en la piel a través de los rayos UVA, mientras que los rayos UVB resultan los principales causantes de quemaduras, lo que convierte a la protección solar diaria en un recurso indispensable /Freepik

Advertencias de dermatólogos sobre los riesgos de evitar el protector solar

Los dermatólogos y expertos en salud pública insisten en que evitar el protector solar incrementa los riesgos para la salud a largo plazo. La doctora Lilian Demarchi, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, subrayó anteriormente a Infobae que “el daño es acumulativo a lo largo de todo el año” y puntualizó que “los rayos UVB, que son peores que los UVA, son los que producen las quemaduras y el cáncer de piel”.

Demarchi también explicó que hasta el 80% de los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes, mientras que la nieve y el hielo reflejan hasta el 90% de esta radiación, lo que incrementa la exposición durante el invierno, especialmente en actividades al aire libre.

La importancia del uso diario de protector solar no se limita a los meses de verano ni a los días soleados. La doctora Leisa Molinari, especialista en cáncer de piel, remarcó a Infobae que “los rayos UVA, responsables del envejecimiento prematuro y el daño a largo plazo, están presentes constantemente, incluso en días nublados y dentro de los espacios cerrados, ya que atraviesan los vidrios”.

El instituto Nacional del Cáncer
El instituto Nacional del Cáncer y MedlinePlus coinciden en la necesidad de reducir el tiempo de exposición directa al sol, principalmente durante las horas pico y de protegerse con productos aprobados por las autoridades médicas y científicas (Imagen ilustrativa Infobae)

Molinari también advirtió sobre los efectos de la luz azul, emitida por dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos y luces LED, que puede provocar daño y pigmentación en la piel. Por ello, recomendó el uso de protectores solares que ofrezcan defensa contra este tipo de radiación.

Radiación ultravioleta y recomendaciones para una protección eficaz

La radiación solar se compone principalmente de rayos UVA y UVB, ambos perjudiciales para la piel. Los UVA penetran profundamente y son responsables del envejecimiento prematuro, mientras que los UVB causan quemaduras y están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer de piel.

Además, la luz azul, aunque menos conocida, también contribuye al daño cutáneo, especialmente en quienes pasan largas horas frente a pantallas electrónicas. Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la radiación ultravioleta puede atravesar nubes y ventanas, y su intensidad aumenta en superficies reflectantes como el agua, la arena, el concreto, la nieve y las áreas pintadas de blanco.

Gran parte de los cambios
Gran parte de los cambios visibles en el rostro y el cuerpo atribuidos al paso del tiempo, como arrugas o manchas, obedecen al efecto acumulativo del sol sobre la piel, lo que hace indispensable la prevención y el uso diario de protección solar desde la juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una protección eficaz, MedlinePlus recomienda elegir protectores solares de amplio espectro, capaces de filtrar tanto los rayos UVA como los UVB, con un factor de protección solar (SPF) de 30 o más. Es fundamental aplicar el producto en todas las áreas expuestas, como la cara y las orejas, incluso en días nublados o durante el invierno.

Además, en verano, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más intensa, y complementar el uso de protector solar con otras medidas, como gorros o tapaorejas.

El cáncer de piel representa el tipo de cáncer más frecuente en Estados Unidos, y el daño solar es acumulativo a lo largo de la vida. El Instituto Nacional del Cáncer de ese país recomienda el uso constante de protector solar y la limitación de la exposición solar durante las horas pico, una postura respaldada por los datos de MedlinePlus. Además, el sol es responsable de la mayoría de los cambios visibles en la piel que suelen atribuirse al envejecimiento, lo que refuerza la importancia de la prevención desde edades tempranas.

Temas Relacionados

Protector solarCáncer de pielRedes socialesRadiación ultravioletaLuz azulLilian DemarchiLeisa MolinariÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué es la prediabetes: un peligro oculto para los menores de 55 años

Un estudio realizado en los Estados Unidos alertó que detectar a tiempo los valores elevados de azúcar en sangre puede marcar la diferencia entre una vida saludable y complicaciones graves

Qué es la prediabetes: un

Kkong Kkong, el gato coreano que inspiró el famoso ‘Kongnyangi Challenge’, fue adoptado por el videógrafo que lo hizo viral

Tras años de vida callejera, el felino que inspiró el popular reto en redes sociales ahora comparte su día a día en Instagram

Kkong Kkong, el gato coreano

La psicología detrás del sarcasmo: inteligencia social, complicidad y el riesgo de malentendidos

Su uso, asociado al ingenio y la sofisticación emocional, es una herramienta potente pero ambivalente: fortalece vínculos cuando hay confianza, pero puede generar malentendidos y distanciamiento si se emplea sin tacto

La psicología detrás del sarcasmo:

La cómica historia de dos familias de aves de distinta especie que se enfrentan por “la custodia” de un ganso bebé

El relato lleno de ternura, humor y rivalidad animal se viralizó, inspirando reflexiones sobre amor, resiliencia y vínculos más allá de la biología

La cómica historia de dos

Cómo las Spice Girls mantienen su frescura y energía con un estilo de vida saludable décadas después de su éxito

La constancia en el autocuidado y la adaptación a nuevas rutinas son claves para que las integrantes del grupo británico inspiren a distintas generaciones

Cómo las Spice Girls mantienen
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El más impresionante hasta la

“El más impresionante hasta la fecha”: el reconocido científico Eric Topol celebró un hallazgo sobre Alzheimer

Tras la foto de Milei en PBA, el PRO se corre de la campaña en CABA a pesar del acuerdo con el Gobierno

Pedían viajes de aplicación para robarle a los choferes: dos detenidos en La Matanza

Terror a la salida de una pijamada en una casa de Bernal: el video del robo de un BMW

Insólito accidente en Lomas de Zamora: avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó al vacío

INFOBAE AMÉRICA
Kursk: 25 años de una

Kursk: 25 años de una tragedia que Moscú prefiere olvidar

Vladimir Putin y Kim Jong-un reafirmaron su alianza militar antes de la cumbre de Alaska con Donald Trump

Marco Rubio y Sergei Lavrov hablaron para preparar la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

El desafío de narrar el Holocausto: controversia en el Museo de Guerra de Londres por una definición “trivial”

Tres películas del nuevo cine argentino buscan potenciarse en el Festival de San Sebastián

TELESHOW
L-Gante dejó de seguir a

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó