La gastronomía argentina en foco: este lunes se revelarán restaurantes con estrellas Michelin en Buenos Aires y Mendoza

El 7 de abril, la Guía Michelin anunciará los nuevos restaurantes distinguidos en Buenos Aires y Mendoza, donde la sostenibilidad, la calidad de los productos y la personalidad del chef serán claves para el otorgamiento de las codiciadas estrellas (Imagen ilustrativa Infobae)

Alguna vez Mauro Colagreco, el chef argentino más laureado del mundo, describió a la gastronomía como “un acto de amor”. La frase, que le dijo a Infobae, no necesita explicación: basta con mirar la dedicación que implica cada plato. Aunque ese vínculo entre quien crea recetas y aquel que las prueba no depende de reconocimientos, hay distinciones que despiertan una expectativa particular, tanto en las cocinas como en las mesas. Pocas lo hacen tanto como la estrella Michelin.

Desde 2024, Argentina integra el mapa oficial de esa guía internacional. Y este 7 de abril se anunciarán los nuevos nombres que pasarán a formar parte de ese circuito de excelencia.

La selección de restaurantes de la Guía Michelin para la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza será revelada en una ceremonia especial de premiación. Los maestros cocineros de cada lugar galardonado, así como referentes de la escena culinaria, estarán presentes en una noche cargada de emotividad y expectación.

Los inspectores de la Guía Michelin, que visitan los restaurantes de manera anónima y pagan por sus comidas, valoran criterios como la calidad de los productos, la técnica de los chefs y la consistencia del menú (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de selección y las distinciones

Cabe repasar que aquí se otorgan diferentes distinciones. Un restaurante puede recibir una estrella por ofrecer “una cocina de alta calidad por la que vale la pena detenerse”, dos estrellas por “una excelente cocina por la que vale la pena desviarse” y tres estrellas por “una cocina excepcional por la que vale la pena un viaje especial”. Además, se incluye el Bib Gourmand, que reconoce a aquellos lugares que ofrecen comida de buena calidad a un excelente precio, y la Estrella Verde Michelin, destinada a los establecimientos que demuestran un compromiso con la sostenibilidad. También es posible recibir un Premio Especial.

El proceso de selección es realizado por los inspectores anónimos de la guía, que siguen una metodología rigurosa y objetiva. ¿Cómo? Se enfocan en la calidad de los productos; el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones; armonía de sabores; personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato; y la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra. Estos últimos son los cinco criterios universales que determinan si un restaurante es digno de una de las distinciones de la guía.

Con la energía puesta en la ceremonia de 2025, que se realizará a partir de las 18 horas en la bodega Susana Balbo, Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, expresó: “Después de nuestro lanzamiento inicial en Buenos Aires, estamos absolutamente encantados de revelar nuestra próxima selección de restaurantes argentinos desde la Provincia de Mendoza. Siendo uno de los territorios más gastronómicos y epicúreos del país, bendecido con fértiles huertas y viñedos icónicos, Mendoza ofrecerá el escenario más espectacular para celebrar el talento gastronómico de Buenos Aires y Mendoza”.

El cónclave será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Guía Michelin

El Bib Gourmand y la Estrella Verde Michelin son distinciones adicionales que destacan a los restaurantes que combinan buena cocina con precios accesibles o que muestran un fuerte compromiso con la sostenibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer anuncio de la Guía Michelin en Argentina tuvo lugar a fines de 2023, cuando siete restaurantes fueron distinguidos con las codiciadas estrellas. Cuatro de ellos se encuentran en Mendoza y tres en Buenos Aires. Esta selección fue el resultado de años de esfuerzo, dedicación y un profundo entendimiento de las tradiciones culinarias locales, fusionadas con las propuestas innovadoras de los chefs. En tanto, hubo siete Bib Gourmand y siete estrellas verdes, además de 57 recomendados.

Entre los destacados de la primera edición se encontró Aramburu, el restaurante liderado por el chef Gonzalo Aramburu, que recibió dos estrellas por su cocina en Buenos Aires. Además, seis restaurantes fueron galardonados con una estrella, entre ellos Don Julio (chef Guido Tassi) y Trescha (chef Tomás Treschansky), ambos ubicados en Buenos Aires, así como Azafrán (Sebastián Weigandt), Brindillas (Mariano Gallego), Casa Vigil (Iván Azar) y Zonda Cocina de Paisaje (Augusto García), en Mendoza.

El rol de los inspectores

El trabajo de los inspectores de la Guía Michelin es uno de los más codiciados y misteriosos en el mundo de la alta gastronomía. Estos profesionales viajan de manera anónima y pagan por sus comidas, lo que busca que sus evaluaciones sean imparciales y auténticas. Su única preocupación es la calidad de la comida, al dejar de lado factores como la decoración, la atmósfera o el servicio, aunque estos aspectos sí son mencionados en los comentarios adicionales.

Una postal de algunos de los chefs premiados en la primera edición de la Guía Michelin en Argentina, a fines de 2023 (Nicolás Stulberg)

Para seleccionar los restaurantes, los inspectores siguen un protocolo de evaluación meticuloso, basado en cinco criterios universales. La calidad de los productos es esencial, ya que sin ingredientes de primera calidad no puede haber una cocina excepcional. Igualmente, el dominio de las técnicas de cocina es crucial, pues solo los chefs más experimentados pueden dominar los sabores complejos y las texturas de cada plato.

La armonía de los sabores es otro aspecto fundamental: un buen plato debe ofrecer un balance perfecto entre los ingredientes. También se evalúa la personalidad del chef, que debe reflejarse claramente en su cocina, y, por último, la consistencia del restaurante, para asegurarse que la calidad se mantenga alta a lo largo del tiempo y en todo el menú.

Así las cosas, este proceso de selección pone a Buenos Aires y Mendoza bajo una nueva luz, al mostrar el talento y la creatividad de sus chefs, y atraer la atención de turistas y gourmets de todo el mundo.