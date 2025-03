Cuáles son los objetos y sitios que la gente más olvida limpiar

Los filtros del aire acondicionado deben reemplazarse cada 1 a 3 meses para mejorar la calidad del aire interior (Freepik)

Mantener un hogar limpio y ordenado puede ser una tarea difícil, especialmente con el ritmo acelerado de la vida moderna. A veces, no solo se olvidan los lugares visibles, sino que hay zonas del hogar que pasan desapercibidas, aunque son clave para mantener un ambiente saludable.

Según Kyshawn Lane, quien administra la cuenta “Weekly Home Check” en Instagram, la limpieza de ciertos elementos en el hogar es fundamental para asegurar un ambiente limpio y seguro. Estos son los lugares más comunes que la gente olvida limpiar:

1- Filtros de aire acondicionado

La limpieza de serpentines traseros del frigorífico cada seis meses reduce el consumo energético y riesgos de incendio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filtro del aire acondicionado es uno de los elementos más olvidados en el hogar, pero su limpieza es crucial para mantener un ambiente saludable, especialmente en épocas de alergias. Lane aconsejó que se reemplacen cada 1 a 3 meses, ya que el aire interior puede ser hasta tres veces peor que el aire exterior.

La acumulación de polvo, alérgenos y bacterias en estos filtros puede contribuir a una mala calidad del aire. Asegurarse de cambiar el filtro con regularidad ayuda a reducir estos contaminantes y mejora la eficiencia del aire acondicionado.

2- Serpentines de la heladera

Los filtros grasos de la campana extractora representan peligro; expertos aconsejan su limpieza periódica para evitar incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los serpentines ubicados en la parte trasera de la heladera son otro lugar que muchas personas olvidan limpiar. Lane sugiere aspirarlos cada seis meses para evitar la acumulación de polvo, suciedad y pelos de mascotas.

Estos elementos pueden reducir la eficiencia del refrigerador, aumentar el consumo energético y, en el peor de los casos, generar ruidos molestos o incluso un riesgo de incendio. Dado que el refrigerador es un electrodoméstico costoso, mantenerlo en buenas condiciones prolonga su vida útil.

3- Filtros de campana extractora

El lavavajillas requiere mantenimiento regular para eliminar restos de alimentos y prolongar su vida útil, según especialistas (Freepik)

La campana extractora de la cocina, aunque útil para eliminar los vapores y olores de la estufa, también puede acumular grasa y suciedad. Lane advierte que los filtros grasientos representan un peligro de incendio, ya que las llamas de la estufa podrían encender la grasa acumulada. Para evitar este riesgo, recomienda limpiar los filtros cada 1 a 3 meses.

En muchos casos, los filtros pueden lavarse en el lavavajillas o sumergirse en agua tibia con jabón para eliminarlos de manera efectiva. Es importante leer el manual de la campana para saber el tipo de filtro que tiene, ya que algunos no son lavables y deben ser reemplazados.

4- Lavavajillas

El uso de vinagre y bicarbonato es clave para desatascar y reducir malos olores en desagües de cocina y baño (Christin Klose/dpa)

Aunque la mayoría de las personas cree que el lavavajillas se limpia solo con el uso, los expertos señalan que es necesario limpiar sus filtros cada 1 a 3 meses. Los restos de alimentos atrapados en estos filtros afectan la capacidad de limpieza y secado del aparato.

Lane recomendó usar vinagre y bicarbonato de sodio para eliminar bacterias y malos olores. Además, es importante retirar las rejillas, los brazos aspersores y los filtros, y sumergirlos en agua jabonosa. Estos cuidados no solo mejoran la eficiencia del lavavajillas, sino que también contribuyen a alargar su vida útil.

5- Drenajes

Ordenar las áreas más visibles de la casa genera impactos inmediatos en el bienestar y la organización del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desagües de la cocina y el baño son propensos a acumular restos de comida, cabellos y otros desechos que pueden causar obstrucciones. Lane sugiere limpiar los desagües cada 1 a 3 meses utilizando vinagre y bicarbonato de sodio.

Un truco útil es tapar el desagüe después de verter la mezcla de estos productos, lo que ayuda a retener la reacción efervescente que limpia las tuberías de forma más eficaz. Esta práctica no solo previene obstrucciones, sino que también elimina malos olores.

Cómo organizar de manera eficiente

El desorden en casa es otro factor que afecta el bienestar de las personas, pero muchas veces se comienza a organizar por los lugares menos visibles. Dana K. White, autora de Decluttering at the Speed of Life, sugiere aplicar la “regla de la visibilidad”.

En lugar de comenzar con el armario de la ropa blanca o los estantes superiores, es mejor ordenar las áreas más visibles de la casa, como la entrada. Este enfoque garantiza que el esfuerzo de organización tenga un impacto inmediato en la apariencia general del hogar y en la sensación de orden.