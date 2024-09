Los sombreros en la moda femenina: cuál es su historia y qué peinados son ideales para lucirlos

Los sombreros no solo protegen del clima, también aportan estilo y elegancia a cualquier look (Getty)

Estamos en pleno cambio de temporada, y las tendencias se mueven con ella: tanto en la moda, como en la belleza. Por eso, aproveché para tocar un tema que me apasiona y que son los sombreros. Aunque esta vez hablaremos más a fondo del sombrero en sí, a quién le viene mejor, cómo y cuándo usarlos.

Los sombreros resurgen como protagonistas indiscutibles en el mundo de la moda. Este accesorio, que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, no solo es una pieza funcional para protegernos del sol o el frío, sino también un símbolo de estilo, elegancia y sofisticación. Grandes casas de moda como Ferragamo, Saint Laurent, Prada, Hermès y Chanel han lanzado sus colecciones de sombreros, recordándonos que este accesorio aún es un elemento clave en cualquier guardarropa.

Y obviamente, el cabello debajo del sombrero es esencial, así que, como amante de los sombreros y apasionado del cabello, no puedo dejar de mencionar qué corte y peinado son los más adecuados para usar sombrero. Pero, antes de entrar en materia, te cuento un poco la historia del sombrero en la moda femenina.

Grandes marcas como Chanel y Prada incorporan sombreros en sus colecciones, por lo que consolidan su lugar como un accesorio imprescindible (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

La historia del sombrero: un aliado indiscutido de la moda

El sombrero ha tenido un lugar especial en la moda femenina a lo largo de los siglos. En la Edad Media, eran un símbolo de estatus social y riqueza. A medida que evolucionaron, desde los intrincados tocados renacentistas hasta los de ala ancha del siglo XVII, se convirtieron en una forma de expresión personal.

En el siglo XIX, los sombreros victorianos, adornados con plumas, flores y encajes, marcaron una era de opulencia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando adquirieron un lugar central en la moda femenina. Diseñadores como Coco Chanel popularizaron el sombrero cloche en los años 20, un estilo que definió la moda de la época. Desde entonces, estos accesorios indispensables han evolucionado junto con las tendencias, adaptándose a cada nueva década y contexto cultural.

En la actualidad, el sombrero sigue siendo un accesorio versátil, capaz de transformar cualquier conjunto, aportando un aire de distinción y estilo.

El sombrero es símbolo de elegancia desde la Edad Media, y evolucionó con el tiempo para adaptarse a las tendencias actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte y peinado ideal para usar sombrero

El peinado y corte de cabello juegan un papel crucial al llevar un sombrero. Aquí te dejo algunas recomendaciones para asegurarte de que tu cabello complemente tu sombrero y no compita con él.

Cortes pixie y bob: estos cortes cortos son perfectos para usar con sombreros. Al ser estilos que no añaden volumen extra, permiten que el sombrero sea el protagonista. Un corte pixie, combinado con un fedora o una boina, ofrece un look moderno y chic, mientras que un bob puede lucir fabuloso con un sombrero de ala ancha, aportando un toque sofisticado.

El cabello debajo del sombrero es clave para lograr un look impecable, cortes como pixie y bob permiten que el accesorio sea el verdadero protagonista (@charlizeafrica)

Shag moderno: con sus capas desiguales y textura desordenada, este corte es ideal para combinar con sombreros de ala ancha. Además, aporta un aire despreocupado y fresco, perfecto para los días de verano o para un look casual, pero elegante.

Este estilo en capas es ideal para lucir un look relajado (@alexachung)

Cabello largo y suelto: si prefieres mantener tu cabello largo, no te preocupes, también hay opciones para ti. Los sombreros de ala ancha, como los que se ven en las colecciones de Saint Laurent y Prada, combinan perfectamente con el cabello suelto y ondas suaves. Este look es ideal para un estilo bohemio y relajado, perfecto para la playa o un día casual en la ciudad.

Estos sombreros, combinados con cabello suelto y ondas suaves, aportan un estilo bohemio (@jlo)

Coletas bajas o trenzas: estos peinados son excelentes opciones cuando llevas sombreros más casuales, como fedoras o gorros de lana. Es que mantienen el cabello recogido y ordenado, sin restar protagonismo al sombrero.

Las trenzas mantienen al cabello ordenado y permiten que el sombrero llame la atención (@beyonce)

Moños o recogidos suaves: para ocasiones más formales, como bodas o eventos sociales, un moño bajo o un recogido suave es el complemento perfecto para sombreros de copa alta o tocados. Estos peinados permiten que el sombrero se luzca mientras mantienen un aire elegante y refinado.

Los recogidos bajos le dan protagonismo al sombrero mientras aportan un aire de elegancia (Gettyimages)

El sombrero ideal según el tipo de rostro

Elegir el sombrero adecuado puede realzar las mejores características de tu rostro. Aquí te dejo algunos consejos:

Rostro ovalado: si este es tu rostro, estás de suerte. Esta forma de cara es la más versátil y puede lucir casi cualquier estilo de sombrero. Desde fedoras hasta boinas, cualquier opción será un éxito. Para un look moderno, prueba con un sombrero de ala ancha, como los que Chanel ha presentado en sus últimas colecciones.

El rostro ovalado es ideal para llevar cualquier tipo de sombrero o gorro (@beyonce)

Rostro redondo: en este caso, la clave está en elegir sombreros que alarguen visualmente la cara. Los de copa alta o con alas anchas, como los fedora, son ideales. Evita los muy ajustados o con alas cortas, ya que pueden acentuar la redondez.

Los sombreros que alarguen los rasgos faciales son perfectos para las personas con rostros redondeados (@kendalljenner)

Rostro cuadrado: si tu rostro tiene líneas fuertes y definidas, como una mandíbula marcada, opta por sombreros que suavicen esas características. Los sombreros con curvas suaves, como los cloches o aquellos con ala caída, son perfectos para ti. Estos no solo suavizan las líneas de la mandíbula, sino que también aportan un toque de feminidad y elegancia.

Los sombreros de ala caída pueden suavizar las líneas del rostro (@gigihadid)

Rostro alargado: para estos rostros, es mejor evitar los sombreros de copa alta, ya que pueden hacer que tu cara parezca aún más larga. En su lugar, opta por boinas o sombreros de copa baja y alas más cortas. Estos estilos ayudarán a equilibrar la longitud de tu rostro, aportando armonía a tu look.

Estos accesorios, en específico los sombreros de ala corta y las boinas, pueden ayudar a equilibrar la longitud del rostro (@ladygaga)

Dónde y cuándo usar sombreros

El sombrero es un accesorio que puede usarse en una variedad de situaciones, y cada una de ellas tiene sus propias reglas de estilo.

Playa: los sombreros de paja o de ala ancha son ideales para la playa. No solo te protegen del sol, sino que también añaden un toque chic a tu look playero. Un sombrero de paja bien elegido puede transformar un simple traje de baño en un conjunto digno de revista.

Los sombreros de paja son ideales para la playa, combinan protección solar con un toque chic que eleva cualquier look veraniego (@irmastyle)

Eventos sociales: para bodas, carreras de caballos o eventos formales, los tocados elegantes o los sombreros de copa alta son imprescindibles. Estos no solo completan tu atuendo, sino que también son una excelente manera de destacar entre la multitud.

Los tocados añaden sofisticación y elegancia, imprescindibles para eventos formales (@mspike)

La ciudad: en un entorno urbano, los sombreros fedoras o las boinas son las mejores opciones. Estos estilos son ideales para un look “citadino” y sofisticado, que aporta un toque final a tu conjunto sin parecer demasiado formal.

En la ciudad se pueden usar sombreros para completar looks y proteger al cabello (@sarahjessicaparker)

Uso internacional del sombrero

El sombrero es un accesorio que tiene un lugar especial en la cultura de muchos países.

Estados Unidos: los sombreros como las fedoras y las gorras son extremadamente populares, especialmente en la moda urbana. Los de vaquero también son un ícono cultural en el sur y el oeste del país.

Reino Unido: los tocados y sombreros son esenciales en eventos como bodas y carreras de caballos. No son solo un accesorio, sino una tradición arraigada.

América Latina: en países con climas cálidos y especialmente en la costa o ciertas partes del país, como México, Argentina, Brasil y algunos países de Centroamérica, como Panamá, por ejemplo, los sombreros de ala ancha y de paja son muy comunes. No solo protegen del sol, sino que también son una parte importante del estilo tradicional de la región.

Un sombrero bien elegido puede transformar un simple conjunto en una declaración de estilo, al aportar distinción y glamour (Getty)

Cualquiera sea el caso, siempre que uses sombrero tienes que mantener un buen estilo de cabello y sobre todo bien cuidado. Siempre usando productos de calidad, no importa el largo o el estado del cabello, ten en mente que, aunque uses sombreros, esos son accesorios momentáneos, y no quieres que, cuando te lo quites, tu cabello se vea descuidado.

Lo básico que debes tener en tu casa son: un champú sin sulfato, un acondicionador hidratante, alguna crema para peinar reparadora, un protector solar, un suero radiante y algún producto fijador como hair spray.

Si todavía no te has animado a usar un sombrero, no sé qué estás esperando. Apórtale un toque de glamour, usando cualquier de estas alternativas en tu estilo.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1