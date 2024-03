Los 40 mejores consejos de Elon Musk sobre liderazgo y emprendedurismo

“El camino a la oficina del CEO no debería ser a través de la oficina del CFO (director financiero), y no debería ser por medio del departamento de marketing. Es necesario que sea a través de ingeniería y diseño”.

“Si eres cofundador o director ejecutivo, tienes que hacer todo tipo de tareas que no quieres hacer. Si no haces tus tareas, la compañía no tendrá éxito. Ninguna tarea es demasiado baja”.

“Siempre invierto mi propio dinero en las compañías que creo. No creo en toda esa idea de solo usar el dinero de otras personas. No creo que sea justo. No voy a pedirles a otras personas que inviertan en algo si no estoy preparado a hacerlo yo mismo”.