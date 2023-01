Cómo los avances en nanotecnología generan dermocosméticos sustentables

Estos niosomas, poseen también honokiol y magnolol, activos antioxidantes y desensibilizantes que potencian la acción del CBD

Un avance en el que los científicos han ganado terreno rápidamente tras la liberación de ciertas restricciones legales es en la investigación de las propiedades del cannabidiol (CBD), una sustancia química de la planta cannabis sativa. Pero si bien su aplicación medicinal ya no significa una novedad, sí lo es la combinación de este principio activo con un avanzado recurso de nanotecnología llamado niosomas, que permite una eficacia superior en desarrollos de calidad farmacológica.

Esto dio como resultado una crema dermocosmética que ha implicado un avance en el cuidado de la piel, ya que combinó el CBD de alta pureza con niosomas, una nanotecnología de avanzada, originaria de Suiza. Vale aquí aclarar que la principal diferencia entre cosméticos y dermocosméticos es que estos últimos cuentan con un mayor porcentaje de principios activos en la composición. Además, incluyen en sus fórmulas tecnologías que permiten llegar a las capas más profundas de la piel, brindando un impacto intensivo.

En tanto, los niosomas son nanovesículas formadas por diversas capas que transportan principios activos encapsulados en su interior, a fin de ser liberados específicamente en los estratos más profundos de la epidermis para actuar de forma intensa y precisa. Son una suerte de vehículos que permiten la liberación controlada de los fármacos y permiten aumentar la biodisponibilidad y el tiempo de permanencia del principio activo en el organismo.

Las avanzadas técnicas de nanotecnología que se utilizan en numerosos campos de la ciencia, implican la manipulación de la materia a una escala casi atómica para crear nuevas estructuras, materiales y aparatos. Según informan en su web los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La nanotecnología “abarca estructuras, aparatos y sistemas diseñados que tienen una escala de entre 1 y 100 nanómetros. Los materiales de este tamaño presentan propiedades únicas que afectan las reacciones físicas, químicas y biológicas. El estudio, el desarrollo y la utilización de estas propiedades es parte esencial de las nuevas tecnologías”.

El nuevo dermocosmético

Recientemente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la primera crema corporal dermocosmética con CBD y niosomas, Dermabidiol BC.

Los niosomas son una novedosa tecnología suiza en sistemas de encapsulación y vehiculización de alta eficacia que protege al principio activo de la oxidación, las degradaciones, las interacciones y la radiación solar, manteniendo íntegras sus propiedades hasta liberarse en los estratos más profundos de la epidermis posibilitando una mayor eficacia del CBD y generando una acción prolongada, sin alcanzar la circulación sistémica, según explicó a Infobae Silvia Chiarelli (MN 8892) farmacéutica y licenciada en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas.

Estos niosomas, poseen también honokiol y magnolol, activos antioxidantes y desensibilizantes que potencian la acción del CBD. Dermabidiol BC “es un producto dermocosmético con calidad farmacéutica controlado desde su inicio con la misma rigurosidad que lleva un medicamento, tiene garantía en la pureza y concentración de sus componentes y está elaborado con tecnología suiza, asegurando así su eficacia y seguridad. Además, está testeado dermatológicamente”, explicó Chiarelli.

“Su textura ligera tiene una rápida absorción y se funde sin dejar una sensación de grasitud o pegajosa. Esto da una importante practicidad en el uso, dado que evita manchas en la ropa”, señaló la doctora Andrea Giuliani, (MN: 96 786 - MP 448 287) dermatologa, especialista en Dermatología Quirúrgica y Dermatología Estética.

Otro de los puntos a favor es que, “al tratarse de una fórmula libre de perfumes y alcohol resulta adecuada para pieles maduras o con tendencia a irritaciones. Los perfumes contienen sustancias que no resultan inocuas y que en ciertas pieles provocan reacciones”, agregó Giuliani, quien también es miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Central de San Isidro y del Área de Dermatología en el Hospital de Boulogne.

En cuanto a los beneficios dermatológicos que brinda el CBD, Chiarelli señaló que “los estudios realizados en los últimos años sobre los efectos del CBD en la piel demuestran que este componente, cuando es debidamente extraído y purificado, es uno de los mejores aliados para el confort y el bienestar de la piel”.

“Hay una fuerte tendencia en cosmética a nivel mundial sobre la utilización de principios activos naturales y más sustentables”. El el caso de este dermocosmético “cuenta con cuatro componentes naturales fundamentales, CBD, urea, niacinamida y manteca de Karité, que la convierten en un producto único en su segmento. Además, está aprobada por la ANMAT”, luego de presentar exhaustivos controles tanto de niosomas como de las distintas firmas cosméticas, explicó la farmacéutica.

La experta puntualizó que el CBD es “una de las moléculas con numerosos efectos terapéuticos conocidos, extraído de la planta Cannabis Sativa, tiene múltiples propiedades sobre la piel, como por ejemplo ser coadyuvante en los tratamientos de ciertas afecciones que provocan reacciones inflamatorias en la piel; además en combinación con otros componentes restaura la barrera lipídica de la piel, devolviéndole confort y tersura y brinda hidratación intensa a la piel seca y muy seca. Se reduce notablemente la aspereza y la tirantez, brindándole un aspecto terso y elástico, disminuye el aspecto granulado de la piel, suaviza la asperezas, refuerza la barrera cutánea y calma el malestar. También, reduce la descamación en brazos, codos y piernas y activa la anandamida, un endocannabinoide —que regula gran cantidad de funciones— que inhibe la actividad de los sistemas relacionados con la sensibilidad y la picazón. Por ese motivo, es un coadyuvante en cuadros de dermatitis atópica o eczemas”, explicó la licenciada Chiarelli.

Además, la crema contiene urea entre sus componentes, que es “una sustancia natural que se forma como consecuencia de la acción metabólica a nivel celular”, agregó. Se trata de un “poderoso hidratante. Regula la humedad de la piel y la retiene en las capas superficiales de la dermis. Está especialmente indicado para pieles secas y extra secas y es un excelente queratolítico, lo que favorece la exfoliación natural de la piel. Además, calma la picazón” provocada por la deshidratacion, remarcó.

Asimismo, la manteca de Karité aporta a la hidratación y suaviza la piel. “Es un potente antioxidante natural que favorece la regeneración celular, forma una barrera protectora que beneficia la acción de los principios activos utilizados, blinda la piel contra las agresiones externas, como el sol, el viento o los cambios bruscos de temperatura, evitando la deshidratación y calma la irritación”, dijo. Se trata de “una manteca vegetal que se obtiene de las nueces del árbol de Karité, originario de África central. Se utiliza desde hace casi 2000 años para proteger la piel del sol, nutrirla e hidratarla. Además es rica en vitaminas y ácidos grasos”, precisó la farmacéutica.

Finalmente, contiene niacinamida, “también conocida como vitamina B3, que es una sustancia que se encuentra en las raíces de las plantas, las levaduras, los lácteos, entre otros alimentos. Entre sus cualidades, se pueden mencionar la mejora la textura, el tono de la piel y el aspecto de los poros, la calma las irritaciones. Atenúa las manchas o hiperpigmentaciones. Mejora la función de barrera protectora. Aumenta la producción de colágeno y elastina y es antioxidante”.

Cuando se consultó sobre cuál es la importancia de usar un dermocosmético con calidad farmacéutica y aprobado por la ANMAT, Chiarelli destacó que “la calidad de cada ingrediente influye sobre el resultado final del producto. Las fórmulas con CBD puro garantizan el efecto dermocosmético buscado. Además, dada la ausencia de THC y de otras sustancias relacionadas, no existen riesgos de efectos psicoactivos”.

La especialista recordó que “la extracción del CBD de alta pureza”, como el utilizado en la crema mencionada, “se realiza en muy pocos lugares del mundo, donde se trabaja de manera estandarizada bajo estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura, requisito necesario para tanto para la obtención de los activos, como también indispensables en la elaboración de productos de calidad farmacéutica”.

“También es fundamental que contenga las dosis justas de cada principio activo. Los fabricantes de dermocosméticos con CBD deben contar, no solo con la infraestructura adecuada, sino también con sofisticados equipos para controlar su calidad”, destacó, y remarcó que “la autorización de la ANMAT, como órgano controlador, es garantía para los médicos y pacientes que utilicen el producto”.

Respecto de la acción terapéutica de Dermabidiol BC, la doctora Giuliani dio una serie de detalles ante las preguntas de Infobae.

—¿Cuáles son las principales acciones de Dermabidiol BC?

Está desarrollada para el cuidado de la piel del cuerpo. Fortalece la barrera cutánea ayudando a mantener la hidratación de la piel, repara los tejidos, evita descamaciones y asperezas disminuyendo el aspecto granulado de la piel, reduce irritaciones, devuelve la suavidad y elasticidad, alivia la tirantez, estimula la regeneración celular y calma irritaciones de la epidermis.

—¿Para qué tipo de piel está indicada?

Por sus componentes, brinda en las pieles sensibles una inmediata sensación de reparación, confort y alivio. En los casos de pieles secas reduce la descamación, la aspereza y la tirantez, aumentando la tersura y la elasticidad.

—¿Cuáles son los signos más frecuentes de la piel corporal deshidratada?

Son varios. Uno es la descamación, pero también la picazón, lo cual provoca enrojecimiento al rascarse, el resquebrajamiento, de una textura rugosa y opaca y pérdida de elasticidad.

—¿Cómo se reconoce la piel sensible del cuerpo? ¿Qué cuidados o tratamiento requiere?

Las pieles sensibles reaccionan en exceso a diferentes situaciones externas, como los cambios bruscos de clima, el viento y el frío y a cuestiones internas, entre ellas, los ciclos hormonales y el estrés. Las principales manifestaciones de este tipo de cutis son la irritación y el enrojecimiento. También, la resequedad, la descamación y la picazón.

En cuanto a los principales cuidados, se debe evitar la excesiva exposición al sol y otras inclemencias climáticas. Conviene no utilizar productos que contengan perfumes y alcohol y elegir cremas específicas para este biotipo.

—¿Cómo se usa la crema en las partes del cuerpo que más se resecan, como los codos, las rodillas y los talones? ¿Qué otros cuidados conviene seguir?

La aplicación en esas zonas es de dos o tres veces al día. En el caso de los talones, una vez colocada la crema es recomendable utilizar un par de medias de algodón durante al menos dos horas. Esto favorecerá la acción del producto.

—¿Sirve para manos? ¿Cuántas veces al día es ideal usarla?

Para contrarrestar la resequedad de las manos, lo ideal es usarla dos o tres veces al día. Para potenciar la acción, una vez al día, luego de la crema se recomienda colocar guantes de algodón durante dos horas.

—En el caso de sufrir enfermedades de la piel como psoriasis, eccemas o dermatitis atópica, ¿se puede usar como complemento de los tratamientos?

El sistema endocannabinoide es un mecanismo descubierto recientemente que está presente en todo el organismo. Se encuentra constituido por un sistema de receptores que son estimulados por cannabinoides endógenos. Este regula una gran cantidad de funciones dentro del organismo y también en la piel. El cuerpo, al recibir cannabinoides externos, como son los fitocannabinoides presentes en la planta de Cannabis sativa, favorece o estimula las acciones de este sistema y contribuye en distintos cuadros.

—¿Qué tips podría dar para preparar la piel del cuerpo para el sol?

Hay que mantener la piel hidratada. Tomar por lo menos dos litros de agua por día, aumentar el consumo de vegetales, realizar cada quince días una exfoliación con una crema con microgránulos, colocar el protector solar por lo menos una hora antes de la exposición al sol.

—¿Cómo preparar la piel del cuerpo para la hidratación?

Lo mejor es utilizar un jabón de pH neutro. También, realizar cada quince días una exfoliación con una crema con microgránulos y tomar mínimamente 2 litros de agua al día.

