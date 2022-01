Por qué el cannabidiol puede ser un gran aliado para el cuidado y la belleza de la piel

(Getty Images)

La ciencia sigue dando pasos para encontrar beneficios del cannabidiol. En el último tiempo, el cannabis medicinal ha sido pilar importante para tratar la epilepsia refractaria : algo que comenzó siendo parte de la medicina no tradicional, hoy busca ser un producto farmacéutico prometedor.

Sucede algo similar en el mundo de la dermatología. El sistema endocannabinoide es un mecanismo descubierto recientemente que está presente en todo el organismo. Se encuentra constituido por un sistema de receptores que son estimulados por cannabinoides endógenos. Éste regula una gran cantidad de funciones dentro del organismo y también en la piel.

El cuerpo, al recibir cannabinoides externos, como son los fitocanabinoides presentes en la planta de cannabis sativa , favorece o estimula las acciones de este sistema.

¿Qué es el CBD y cómo actúa en la piel?

El cannabidiol, también conocido como CBD, es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de Cannabis Sativa . Es uno de los cannabinoides con mas estudios en la actualidad.

Andrea Giuliani, (MN: 96 786 - MP 448 287) es dermatóloga, especialista en dermatología quirúrgica y dermatología Estética, y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Consultada por Infobae, Giuliani sostuvo que el cannabidiol tiene en la piel los siguientes beneficios:

Es calmante. Ayuda a neutralizar irritaciones, prurito, ardor y contribuye en la recuperación frente a las agresiones cutáneas, como puede ser una quemadura solar.

Ayuda a contrarrestar el acné. Las investigaciones indican que las propiedades antiinflamatorias del CBD colaboran en el alivio de las pústulas y comedones y en la reducción del enrojecimiento. Además, intervienen en la cicatrización de las marcas y secuelas posteriores.

Tiene propiedades antioxidantes. Esta característica resulta fundamental en un plan que apunte a atenuar las arrugas y las líneas de expresión, dar más luminosidad y contribuir en contrarrestar la tendencia a un cutis rojizo.

Ayuda en cuadros de distintas afecciones dermatológicas. En especial, eczemas, psoriasis, rosácea, dermatitis seborreica y atópica.

Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas diferenciales del CBD con respecto a otros ingredientes usados en dermocosmética?

“Más allá de sus acciones específicas, el CBD es un componente 100% natural y con una potencialidad que aún no está explotada al máximo”, dice Giuliani quien además es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Central de San Isidro y Jefa del Área de Dermatología en el Hospital de Boulogne.

Además, es el fitoingrediente con mayor cantidad de investigaciones en curso para su uso dermocosmético . Con lo cual, se esperan nuevos hallazgos e indicaciones.

La dermocosmética con CBD no tiene contraindicaciones. “Las fórmulas a base de CBD no presentan en principio efectos secundarios graves. Aunque la aplicación deberá estar supervisada por un profesional. Por otro lado, no debe utilizarse durante el embarazo, la lactancia, en niños y adultos mayores. Tampoco en lesiones o sobre piel dañada o irritada”, dice la dermatóloga.

¿El uso de productos con CBD permite reducir la cantidad de cosméticos o preparados dermatológicos utilizados? “El CBD presenta propiedades antioxidantes, calmantes y humectantes, entre otras. Con lo cual, produce por sí solo una mejora para distintas particularidades y características de la piel, y podría simplificar la rutina de cuidados diarios”, explica Giuliani.

Son varios los que se preguntan cuál es la diferencia entre el THC y el CBD ¿Por qué en dermocosmética se utiliza el CBD? “El THC y el CBD son cannabinoides. Ambos actúan sobre el sistema endocannabinoide. La diferencia es que el CBD no presenta los efectos psicotrópicos o psicoactivos del THC. Tampoco está asociado al abuso o dependencia, como el THC” , explica la especialista.

Siempre es importante que los productos para la piel contengan CBD puro. “La calidad de cada ingrediente influye sobre el resultado cosmético. Los preparados con CBD puro garantizarán la acción buscada. Además, en estas fórmulas es posible la estandarización bajo estrictas normas de buena manufactura. Este parámetro es necesario en una línea de calidad farmacéutica, ya que brinda condiciones de estabilidad ”, agregó la doctora.

El THC, como fitocannabinoide, podría producir un efecto similar al CBD. Pero, por su componente psicoactivo y psicotrópico, “no es deseable que se encuentre en los productos cosméticos. Solo está indicado para enfermedades específicas”, dice Giuliani

-El consenso profesional para los tratamientos médicos con CBD establece que el aceite debe ser industrializado, estandarizado y realizado con buenas prácticas de manufactura, ¿sucede lo mismo en el cuidado de la piel? ¿Cuáles son los motivos?

-Sí, ya que la forma de elaboración influirá en la calidad y la seguridad del producto. Por otro lado, un producto industrializado tendrá estabilidad en sus diferentes partidas, permitiendo la previsibilidad en sus efectos.

-¿Por qué la dermocosmética con CBD es más sustentable?

-Porque utiliza productos renovables y sin conservantes que dañen el medioambiente.

¿Cuál es la diferencia entre cosméticos y dermocosméticos?

-La principal diferencia es que los dermocosméticos cuentan con mayor porcentaje de principios activos en la composición. Además, incluyen en sus fórmulas tecnología que permiten llegara las capas más profundas de la piel, brindando un impacto intensivo.

-¿Cuál es la diferencia entre un dermocosmético y un preparado artesanal?

-La distinción está en que los productos artesanales no se adecuan a las buenas prácticas de manufactura en su realización ni cuentan con un control de calidad posterior para evitar posibles efectos nocivos o no deseados.

El Dermabidiol CB está formulada con niosomas, una tecnología de avanzada que facilita la vehiculización de los ingredientes activos a las capas más profundas de la piel.

El Dermabidiol CB es el primer dermocosmético que contiene CBD aprobado por ANMAT. Se trata de una crema de aspecto ligero y fácil evanescencia, con las siguientes propiedades:

Es hidratante, antioxidante y calmante de la piel.

Ayuda a reparar y reconstituir la barrera cutánea.

Contribuye a incrementar la resistencia de la dermis al estrés externo e interno.

Está formulada con niosomas, una tecnología de avanzada que facilita la vehiculización de los ingredientes activos a las capas más profundas de la piel.

Es apta para todo tipo de pieles.

El Dermabidiol es un producto controlado desde su inicio, con garantía en la pureza y concentración de sus componentes y elaborado con tecnología suiza, asegurando así su eficacia y seguridad. Además, está testeado dermatológicamente.

Dermabidiol CB es aconsejado para: dar luminosidad y mejorar la textura de la piel, colaborar en atenuar las arrugas y las líneas de expresión, contribuir en la reducción de las manchas y demás signos del fotodaño, cooperar en el mantenimiento del nivel de hidratación de los tejidos, ayudar a calmar la irritación y el ardor, propiciar la regulación de la producción de sebo, mejorar los casos de acné y sus secuelas, complementar los tratamientos específicos para la rosácea, eczemas, psoriasis, dermatitis seborreica y atópica.

¿Permite este productor disminuir la cantidad de cosméticos utilizados en la rutina diaria? “Debido a sus múltiples efectos, puede reemplazar el uso de varios cosméticos. Otra de las características es que puede utilizarse dos veces al día y combinarse con el protector solar”, dice Giuliani.

Además del CBD, el Dermabidiol CB tiene otros ingredientes como honokiol, magnolol, vitamina E, ácido hialurónico, aloe vera, alantoina, aceite de argán, de oliva y de almendras, entre otros compuestos. Estos potencian la acción antioxidante, aclarante, humectante y protectora del CBD.

