Un estudio revela que compartir experiencias es clave para la resiliencia de las mujeres (Shutterstock)

Una nueva investigación revela que las mujeres encuentran fuerza al escuchar historias cotidianas con las que se pueden relacionar y al compartir experiencias con otros . Casi un tercio dice que estas conexiones los ayudan a superar los desafíos (32%) y más de un tercio (36%) disminuye los sentimientos de ansiedad o reduce las dudas sobre sí mismos.

Con el temor de que la pandemia de coronavirus haya hecho retroceder décadas de la lucha por la igualdad de género, la nueva investigación destaca que el 41% de las mujeres han perdido la confianza como resultado de las restricciones de encierro. Avon está lanzando una campaña para celebrar los logros y las historias de las mujeres y hombres de todo el mundo.

My Story Matters, la nueva investigación llevada a cabo por Avon encuestó a 8.000 mujeres en diversos países del mundo y encontró que la mayoría de las mujeres (92%), han sentido una mayor presión durante la pandemia debido a la imposibilidad de ver a sus seres queridos en persona (49%), estrés financiero (47%), seguridad laboral (29%) y educación en el hogar (24 %). Junto a estas presiones, la mitad de las mujeres (52%) admiten que se han sentido menos conectadas, lo que genera sentimientos de ansiedad (44%), aislamiento (42%), falta de motivación (34%) y dudas sobre sí mismas (20%).

A pesar de que más de la mitad (57%) recurre a plataformas en línea para sentirse conectadas con sus pares, más de una cuarta parte (28%) de las mujeres admiten que se sienten juzgadas cuando comparten sus propias luchas en los sitios de redes sociales, el 27% no cree que nadie esté interesado en escuchar su historia y al 40% no le gusta hablar de sí mismos.

5 mujeres, 5 historias inspiradoras

Para agradecer y celebrar a quienes nos inspiran y motivan a seguir adelante, lanzaron su nuevo perfume HERSTORY LOVE INSPIRES junto a las historias de 5 mujeres extraordinarias

BRENDA MATO: modelo y activista por la diversidad corporal. Rompió con los estándares de belleza, reivindicando los cuerpos grandes y buscando su aceptación positiva. “Pensar en quienes me han inspirado me hace sonreír. No existe una palabra más grande y hermosa que gracias. Y se la dedico a esas personas que me aman sin condicionarse, no ‘a pesar de’, sino por todo lo que soy. Si no hay lugar para vos, tenés que crearlo. Es necesario darnos cuenta que todas somos maravillosas y capaces de mucho más de lo que creemos”.

CAMILA LEVATO: ilustradora y escritora. Se animó a dejar su trabajo para dedicarse a hacer lo que ama: historietas cómicas que generan lazos entre mujeres en las redes sociales. “Me gusta encontrar el lado luminoso de las cosas. La inspiración es mi alimento, me llena de energía, de motivación extra, de ganas de escribir, de innovar, de hacer reír. Tener una voz y hacerse escuchar como mujer es un gran compromiso”.

VICTORIA VIEL: emprendedora solidaria. Logró resignificar el dolor fundando “Donde Quiero Estar”, para humanizar la quimioterapia a través del arte y la reflexología. “Lo más lindo es nunca soltar la mano a nadie. Podemos llegar a tocar el alma de cada persona que sufre. Ellas tienen un amor eterno para entregar, y acompañarlas te gratifica inmensamente. ‘Donde quiero estar’ es preservar el alma mientras sana el cuerpo”.

BÁRBARA REBOLLEDO: periodista y conductora de TV. Fue mamá luego de muchos años de intentarlo y puso sobre la mesa temas delicados como la fertilidad y el deseo de ser madre. “Miro la vida con esperanza... y todo llega. La esperanza es un sueño de amor, y uno espera por cosas importantes. Nunca me doy por vencida, me propongo algo y me gusta que suceda, que funcione. A pesar que todo te diga que no, ahí voy yo”.

HELENIA MELÁN: diseñadora y modelo. A sus 24 años, lleva una gran carrera en el modelaje, y se ha convertido en referente activista por el reconocimiento de derechos de la comunidad trans. “Ser auténtica es un hecho de valentía, un gran desafío para las mujeres. Mi historia me ha enseñado a salir adelante luchando por ser quien soy, fiel a mis convicciones, sin perder mi esencia. Conocerme me ayuda también a comprender al otro, a ser empática, en especial con las mujeres”.

