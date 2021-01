(Shutterstock)

La industria vitivinícola comenzó el 2020 esquivando la cuarentena (ya que fue declarada actividad esencial en las zonas de producción) y logrando salvar la cosecha. Es cierto que la naturaleza jugó a favor, adelantando el ciclo de madurez como nunca se había visto, y por lo tanto la mayoría de las uvas ya estaban en bodega cuando se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país.

El vino argentino es diverso, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, siempre con el Malbec como abanderado.

Si bien la calidad ya no es un valor agregado, hay que comprender que hacer buenos vinos y consistentes no es nada fácil. Porque no solo se requieren uvas de calidad sino enólogos y agrónomos capaces de sacar lo mejor de cada viñedo en pos del vino a elaborar. Y ahí es donde muchas veces no pueden contar con tecnología o con mano de obra calificada a lo largo del año para conducir las viñas de la mejor manera. Eso determina desde el vamos el nivel cualitativo de cada vino, porque el vino nace en el viñedo. Pero la calidad es mensurable, y esa es la razón por la cual hay muchos vinos en los segmentos de precios más bajos. Los de todos los días, que van desde los $70 hasta los $200, y luego empiezan las franjas con ciertos atributos. Con los varietales y Reserva como líderes de las góndolas. Pero en general acá se premia la constancia, y que los vinos sean correctos y agradables. Por eso, cuando aparecen vinos que se salen del molde y dan mucho más de lo que piden, merecen ser destacados.

10 vinos destacados por su relación calidad-precio

Shutterstock

Patagonia dice presente con dos blancos sobresalientes en su segmento, ambos con el Chardonnay como protagonista, confirmando por que es la cepa reina de las blancas. La innovación llega de la mano de un Albariño mendocino, sí, el cepaje ícono de Galicia (España) se está asentando muy bien a las zonas más altas de cuyo. Y el último blanco es un Semillón, una cepa que siempre estuvo pero que ahora, y gracias a vinos de alta gama, está recuperando protagonismo. No es muy expresivo, pero queda demostrado que puede ser refrescante y tener carácter.

Es difícil llevarse sorpresas con los espumantes dado que son aquellas etiquetas referentes de la categoría las que lideran la evolución, que no está en los métodos sino en las uvas. Pero este año se cumplen 60 años de la llegada de un afamado grupo francés de la Champagne al país, y también de la creación del espumoso más emblemático de los argentinos, que mejora cada cosecha.

En materia de tintos una gran sorpresa de la mano de una de las marcas vigentes más tradicionales del mercado, porque a sus reconocidos blends (blancos y tintos) le sumó un Malbec con una expresión bastante actual. La nueva cosecha de uno de los bivarietales más venidos y mejor logrados confirma que el Malbec cuando está bien acompañado (de Syrah en este caso) es un tinto para adoptar. El Malbec del Valle de Uco también dice presente de la mano de Marcelo Pelleriti, el enólogo que además es guitarrista y logró convencer a muchos músicos locales de hacer sus propios vinos. Él también tiene que ver con el último de los tintos; el blend más vendido en su categoría. Una etiqueta que sorprende al mundo entero y lleva la firma de Michel Rolland, quién este año tuvo que hacer el blend (2018) a través del zoom con los demás enólogos porque no puedo viajar a la Argentina, por primera vez en más de veinte años.

10 vinos destacados por su relación calidad-precio

Shutterstock

Saurus Select Chardonnay 2020

Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén $750

Imponente y flamante botella para este blanco de aromas agradables, con tipicidad de frutas blancas (ananá), algo floral y acidez sostenida. De paladar franco, con dejos de almíbar que persisten, trago mordiente y expresivo. Puntos: 89

Chateau Vieux Malbec 2018

Bodega López, Mendoza $600

La historia se renueva. Malbec de aromas expresivos y afrutados, con cierta juventud. Paladar consistente y franco, con frutas negras y especias. Con buen volumen, algo de concentración y cierto clasicismo, pero en un nuevo estilo López. Puntos: 89

Textual Innovación Extrema Albariño 2019

Santa Julia, Vista Flores, Valle de Uco $550

Blanco de aromas limpios y buena expresión, paladar franco y amplio con notas a durazno blanco y hierbas secas. Buen cuerpo y acidez mordiente, muy agradable de beber y que va mucho más allá de la originalidad que propone la cepa. Puntos: 89

Trumpeter Malbec-Syrah 2019

Rutini Wines, Tupungato, Valle de Uco $700

De una de las marcas más disfrutadas por los argentinos llega la nueva cosecha de este siempre atractivo bivarietal. Sus aromas son bien frutales, de paladar franco con algo de especias, trago amable con fluidez y gracia. Servir refrescado. Puntos: 89

Shutterstock

Festivo Malbec 2019

Monteviejo, Vista Flores, Valle de Uco $750

Este tinto ha crecido, no solo en cantidad sino en calidad, gracias al equilibrio de las plantas en el campo (Clos de los Siete). Y eso se nota porque en esta cosecha se muestra más jugoso, bien Malbec, fresco, frutado y vibrante. Puntos: 89

Nieto Senetiner Brut Nature

Nieto Senetiner, Valle de Uco, Mendoza $550

Este espumoso nació en 1995 y sigue siendo elaborado por el mismo enólogo; Roberto González. Un método Charmat pensado más desde el vino, con esos aromas de frutas rojas y un paladar envolvente, fresco y con burbujas equilibradas. Puntos: 90

Chandon Extra Brut

Moët & Chandon Argentina, Valle de Uco, Mendoza $ 520

La evolución de este vino nace en el viñedo, ya que se elabora cada vez con mejores uvas (Chardonnay y Pinot Noir) cosechadas a mayores alturas en el Valle de Uco. De paso refrescante y carácter frutal vivaz, equilibrado y tenso. Puntos: 90

Malma Reserva de Familia Chardonnay 2018

Bodega Malma, San Patricio del Chañar, Neuquén $810

Hay muy buena tensión en este flamante blanco que llega con el toque justo de HVD (Hans Vinding-Diers). De aromas limpios, buena fruta blanca y cierta austeridad que se asocia con el varietal. De buen volumen y madera muy integrada. Puntos: 90,5

Clos de los Siete 2017

Clos de los Siete, Vistaflores, Valle de Uco $1200

Blend de Malbec 52%, Merlot 21%, Syrah 15%, Cabernet Sauvignon 7%, Petit Verdot 3% y Cabernet Franc 2%, algo maduro con dejos vegetales. De buen cuerpo, con fluidez y un agarre fino, con cierta frescura que disimula su potencia. Puntos: 90,5

LoSance Semillón 2019

El Peral, Tupungato, Valle de Uco $690

Un blanco muy equilibrado, de carácter frutal con notas de frutas blancas. Trago amable y refrescante, no muy profundo, pero con buen volumen. Aporta mucho a la variedad y demuestra que se puede hacer un gran vino a buen precio. Puntos: 90,5

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

Twitter: @FabriPortelli

SEGUÍ LEYENDO

La actualidad y el futuro del vino argentino, según dos de sus máximos referentes

La marca de vinos más admirada del mundo es argentina